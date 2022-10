L'Oroscopo di domani 26 ottobre è pronto a spulciare in profondità il pensiero delle stelle in merito al probabile andamento della giornata. In primo piano le previsioni zodiacali di mercoledì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi puntati dunque e in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: vogliosi di conoscere il destino attribuito dagli astri al vostro simbolo zodiacale di nascita? Lo scoprirete subito iniziando col togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno: a voi i dettagli con i consigli direttamente dall'oroscopo di mercoledì 26 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 26 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 26 ottobre annuncia una configurazione astrale piuttosto buona. Il periodo vi spingerà al cambiamento razionale, forse anche a mettere ordine in molti aspetti della vostra vita. Qualcuno vi sosterrà regalando un ottimismo da veri vincenti. Nella sfera sentimentale tutto bene: regalatevi una serata tranquilla in compagnia del vostro partner, giusto per sentirvi felici e appagati. Un giorno decisamente importante per quelli con ascendente da cinque stelle: riuscirete a porre le basi per una rivoluzione sentimentale vincente. Improvvisamente vi aprirete ai nuovi rapporti con un ottimismo che pochi vi conoscevano, a cominciare dai vostri familiari.

Nel lavoro, dei cambiamenti significativi sono già nell’aria; dovete solamente adattarvi alle mutate situazioni usando le vostre risorse interiori.

Toro: ★★★. Giornata un po' in affanno. In amore vi aspettano ancora poche ore di fastidio, dove niente sembrerà andare per il verso giusto, ad iniziare dal rapporto di coppia. Anche se probabilmente si tratta di una visione deformata delle cose, in alcuni momenti sarete portati a valutare tutto in maniera sbagliata.

La quadratura della Luna vi farà protendere verso realizzazioni pratiche ma vi renderà anche piuttosto difficile compierle e soprattutto perfezionarle. C'è ancora tempo per degli ulteriori accorgimenti, quindi non c'è motivo di farsi prendere dall'ansia, ma sicuramente dovrete organizzarvi e calmarvi. Nel lavoro, potreste vivere alcuni momenti di imbarazzo verso i colleghi.

Cercate piuttosto di rimanere concentrati sui vostri obiettivi, senza assolutamente nessun tipo di ansia.

Gemelli: ★★★★. Giornata di normale amministrazione. In amore, un clima di armonia globale sarà determinato dai buoni influssi delle stelle, che si preoccuperanno di illuminare la vostra giornata di soddisfazioni all’interno della coppia. La vostra espansività affettiva sarà stimolata da Venere, che vi condurrà nella maggioranza dei casi a fare la felicità della persona amata. Ci sono periodi in cui è indispensabile fare ordine e oggi sembra proprio che debba andare così. Gli influssi positivi del cielo vi doneranno un'energia calma e costante. Periodo buono per apportare i cambiamenti di cui avete bisogno e che riguardano soprattutto la sfera delle amicizie.

Nel lavoro, appoggiati da uno scattante Marte potrete contare su un’invidiabile prontezza di riflessi mentali, il che vi consentirà di risolvere delicate questioni professionali.

Oroscopo di mercoledì 26 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Pronti a volare in amore? In arrivo una fase di euforico benessere affettivo. Così, una carica di gioia vi prospetta un mercoledì particolarmente vivace in compagnia della dolce metà. Se vi lascerete andare ai sentimenti, vivrete una delle giornate più belle: avrete delle ottime possibilità di rendere la vostra storia d'amore ancora più dolce di quella che già è. In questo momento avrete voglia di andare ad esplorare in maniera più precisa un luogo che solitamente attraversate senza soffermarvi sui dettagli.

E in questa giornata la Luna in aspetto armonico vi renderà più attenti e sensibili a tutto ciò che vi circonda. Nel lavoro, in cima alla lista dei vostri obiettivi per il futuro ci sarà la ricerca di un nuovo lavoro. Forse sarà proprio questo il momento giusto per proporre la vostra candidatura.

Leone: 'top del giorno'. In amore, la relazione procederà in maniera eccellente, in piena sintonia emotiva e mentale con il partner. Con vostra grande sorpresa potreste addirittura scoprirvi romantici, ricoprendo la vostra metà di coccole e attenzione. Da oggi potete iniziare a guardarvi allo specchio e sorridere con convinzione: sarete molto soddisfatti di voi. I complimenti più belli saranno quelli che arriveranno dall'interno, fatti da voi stessi.

E per completare la giornata in bellezza, regalatevi qualcosa di bello, ve lo meritate. Nel lavoro, cresce la stima per voi nell’ambiente di lavoro dei colleghi e dei capi, spianandovi la strada, se state coltivando queste ambizioni, per giungere a posizioni eminenti e che vi porteranno al successo riconosciuto.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 26 ottobre, prevede ritmi frenetici in questa giornata di fine ottobre, rendendovi particolarmente attivi e sufficientemente agili di mente. Un Marte abbastanza di parte agevolerà il vostro rapporto, rendendolo decisamente più interessante. Giove vi farà tenere a bada la vostra classica impulsività e vi aiuterà a sistemare alcune questioni che erano rimaste in sospeso da tempo.

Con le stelle quasi del tutto amiche, ciò che vorrete più di tutto potrebbe essere quello di poter avere rapporti gentili, amichevoli e sinceri con tutti. Avrete grande voglia di comunicare e condividere con gli altri e potrete sfruttare questa vostra attitudine anche con i vostri familiari. Nel lavoro, l’occasione di costruire un successo durevole si presenterà presto e sarà alla vostra portata. Sappiate quindi afferrarla senza esitazione.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 26 ottobre.