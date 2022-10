L'ultima settimana del mese di ottobre sta entrando nel vivo e sta portando con sé diversi cambiamenti nella vita astrologica dei segni. Leggiamo di seguito l'Oroscopo e le previsioni del 25 ottobre 2022 con tutte le novità e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore cercate di essere cauti in questi giorni, in particolare se state cercando di recuperare in una storia. Nel lavoro prudenza, alcune vostre dichiarazioni potranno essere capite male.

Toro: per i sentimenti giornata agitata, ci vorrà maggiore prudenza.

Nel lavoro qualcuno potrà essere contro di voi, meglio prendere tempo.

Gemelli: a livello sentimentale le stelle sono dalla vostra parte e aiutano, le sensazioni che vivrete ora saranno positive. Nel lavoro i progetti al momento non decollano, vorreste ottenere di più ma non riuscite.

Cancro: in amore fine del mese che porta qualche soddisfazione in più e nuove intuizioni grazie a diversi pianeti favorevoli. A livello lavorativo potranno arrivare nuovi sblocchi ma ci vorrà comunque attenzione.

Leone: per i sentimenti giornata che potrà portare qualche disturbo, sentite la necessità comunque di confrontarvi. Nel lavoro fase che vi vede maggiormente distratti e intolleranti.

Vergine: a livello amoroso giornate interessanti per definire rapporti, se ci sono delle proposte da fare non tiratevi indietro.

Nel lavoro i progetti le stelle sono dalla vostra parte.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore una storia potrà ripartire adesso, dovrà fare attenzione solo chi è in bilico tra due relazioni. Nel lavoro alcune situazioni potrebbero non andare come vorreste, compirete però un passo importante.

Scorpione: per i risentimenti con diversi pianeti nel segno momento decisivo, c'è grande voglia di fare.

Nel lavoro le stelle portano avanti nuove idee, le indicazioni che arriveranno saranno importanti.

Sagittario: in amore giornata interessante, il periodo nel complesso aiuta, vi sentirete più forti. Nel lavoro siete in attesa di novità o indicazioni vantaggiose, ma fatevi aiutare da chi sta al vostro fianco.

Capricorno: a livello sentimentale potranno nascere buone emozioni in questa giornata, momento giusto per lanciare nuovi progetti di coppia.

Nel lavoro qualcuno potrà darvi un'indicazione importante su un piano futuro.

Acquario: a livello amoroso situazione agitata, le stelle al momento sono maggiormente incerte. Nel lavoro meglio non tornare a discutere ma sarà importante superare una difficoltà.

Pesci: in amore giornata interessante per superare ogni difficoltà, le stelle aiutano. Nel lavoro alcune tensioni potranno andare a influenzare un risultato finale.