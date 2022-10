L'Oroscopo della giornata di domenica 23 ottobre vedrà il pianeta Venere entrare nel segno dello Scorpione, che in amore attraverserà un periodo migliore, mentre Pesci si sentirà più coinvolto in ambito amoroso. La Luna in Bilancia regalerà buone emozioni al segno d'aria, mentre Marte renderà il lavoro più facile ai nativi Gemelli. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 23 ottobre.

Previsioni oroscopo domenica 23 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana che vi vedrà più fiduciosi nei confronti delle persone che amate ora che Venere non sarà più opposta.

Di contro lo sarà la Luna per il momento. Abbiate dunque pazienza, perché la vostra vita sentimentale finalmente potrebbe darvi qualche soddisfazione in più. Nel lavoro l'atmosfera sarà piuttosto costruttiva, e riuscirete a mettere insieme buoni progetti grazie a stelle come Giove e Marte. Voto - 7️⃣

Toro: con la Luna che passa dal segno dello Scorpione, l'ultima giornata della settimana, così come il prossimo periodo, potrebbe rivelarsi difficoltoso in amore. Per il momento godrete di una relazione di coppia discreta, ciò nonostante meglio non forzare troppo le cose con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora astri come Urano dalla vostra parte, utile per gestire bene soprattutto quei progetti a lungo termine.

Voto - 7️⃣

Gemelli: anche se Venere non sarà più in trigono, l'oroscopo di domenica 23 ottobre prevede per voi una bella e stabile vita sentimentale, merito anche della Luna in trigono dal segno della Bilancia. Single oppure no, con un po’ di fortuna e buon senso, riuscirete a godere di bei momenti con la vostra fiamma ancora per un po’.

Nel lavoro vivrete un'atmosfera proficua e costruttiva, merito anche di Marte e Giove favorevoli, che renderanno il vostro lavoro più semplice. Voto - 9️⃣

Cancro: è arrivato il momento di aprire il vostro cuore secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Venere passerà in posizione favorevole, anche se la Luna sarà negativa.

In ogni caso, con un po’ di ottimismo e fiducia in voi stessi, la vostra relazione di coppia potrà tornare a viaggiare lungo i binari giusti. In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti, nonostante ci siano alcune difficoltà lungo il percorso. Voto - 7️⃣

Leone: si aprirà un periodo di alti e bassi sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Il pianeta Venere da questa domenica sarà in quadratura, portando qualche piccola incomprensione da gestire con le persone che amate. Non date per scontato di avere ragione. In ambito lavorativo vi piacerebbe avere risultati costanti nel tempo, ma anche voi dovrete dimostrare costanza nei vostri progetti. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali davvero convincenti sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Avrete modo di chiudere una settimana nel complesso positiva per quanto riguarda i sentimenti, con la speranza che la prossima si riveli ancora migliore grazie a Venere ora in sestile. Sul fronte lavorativo vorreste provare a intraprendere nuovi percorsi che possano rivelarsi utili per la vostra crescita professionale. Voto - 8️⃣

Bilancia: giornata di domenica positiva per voi secondo l'oroscopo. Anche se Venere non farà più parte del vostro cielo, la Luna in congiunzione vi regalerà buone emozioni, da condividere con le persone che amate, single oppure no. In ambito lavorativo idee e voglia di fare saranno alla base per riuscire a raggiungere il successo che meritate. Voto - 8️⃣

Scorpione: con Venere che entrerà nel vostro segno zodiacale, inizierà un nuovo romantico periodo per voi nativi del segno.

Single oppure no, vivere con amore la vostra vita quotidiana sarà possibile grazie a questo cielo. Non lasciatevi sfuggire le occasioni che arriveranno. In ambito lavorativo ci saranno un paio di ostacoli da superare, ma con il giusto impegno potrete raggiungere anche voi risultati sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale nel complesso stabile per voi nativi del segno. Certo, Venere si metterà alle vostre spalle, ma con la Luna in sestile sarà possibile continuare a vivere un rapporto sereno con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro andrete molto bene grazie al sostegno di Mercurio e di Giove. Cercate però di non affaticarvi troppo per non perdere il ritmo.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà una giornata altalenante in amore, ma comunque di svolta per voi. Venere infatti sarà finalmente in buon aspetto e, anche se dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, è arrivato il momento di rendere migliore la vostra vita sentimentale. In ambito lavorativo per raggiungere i vostri obiettivi dovrete dimostrare costanza, ma soprattutto la voglia di voler ambire a qualcosa di più. Voto - 7️⃣

Acquario: l'astro argenteo passerà in quadratura dal segno dello Scorpione secondo l'oroscopo di domenica. Sul fronte amoroso potreste iniziare a notare alcuni problemi nella vostra relazione di coppia. Problemi che però dovreste riuscire a risolvere grazie alla Luna in trigono.

Nessuna difficoltà invece per quanto riguarda il lavoro, merito in particolare di queste stelle che vi renderanno di fatto impeccabili. Voto - 7️⃣

Pesci: finalmente l'amore tornerà al centro della vostra vita quotidiana secondo l'oroscopo, con Venere che sarà in trigono dal segno dello Scorpione. Single oppure no, è arrivato il momento di dedicare più tempo alle persone che amate. In ambito lavorativo meglio non correre troppi rischi, ed evitare di addentrarsi in progetti fuori dalla vostra portata. Voto - 7️⃣