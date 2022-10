L'oroscopo della giornata di martedì 11 ottobre vedrà un Acquario libero di agire come desidera al lavoro, mentre Toro sarà più protettivo in amore grazie alla Luna in congiunzione. Ci sarà un certo romanticismo per i nativi Gemelli, liberi di amare al meglio, mentre Leone non sarà spesso a suo agio con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 11 ottobre.

Previsioni oroscopo martedì 11 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: periodo che vi vedrà ancora in crisi sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. A volte volete soltanto fare del bene verso la persona che amate, ciò nonostante dovrete comprendere che non sempre potrete assumere questo atteggiamento, soprattutto perché potreste causare incomprensioni.

Nel lavoro Mercurio tornerà a essere sfavorevole, e dovrete stare più attenti a quel che fate con i vostri progetti. Voto - 5️⃣

Toro: con la Luna che passerà in congiunzione, cercherete di essere più protettivi nei confronti del partner. In ogni caso però, dovrete metterci il giusto impegno e la giusta dose di romanticismo per vivere una relazione sana. Nel lavoro Mercurio non sarà più favorevole, e alcune mansioni potrebbero richiedere più tempo o concentrazione affinché possano portare buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarete liberi d’amare al meglio delle vostre possibilità secondo l'oroscopo della giornata di martedì 11 ottobre. Venere in trigono dal segno della Bilancia non vi farà mancare nulla, e questa prima parte d'autunno scalderà il cuore, a voi che siete già impegnati, ma anche a voi cuori solitari, che potreste fare incontri fortunati.

In ambito lavorativo Mercurio tornerà a sostenere le vostre imprese, e mettervi nelle condizioni giuste per fare del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale migliore rispetto alle giornate precedenti, merito della Luna in sestile che porterà buon senso e responsabilità in voi. Per avere un rapporto che funzioni bene però, ci sarà bisogno di comprensione da entrambe le parti.

In ambito lavorativo Mercurio sarà nuovamente sfavorevole, rendendo difficili alcuni progetti. Voto - 6️⃣

Leone: oroscopo di martedì che vi vedrà alle prese con questa Luna in quadratura dal segno del Toro. Single oppure no, attenzione alle decisioni che prenderete, perché le conseguenze potrebbero non essere quelle che vi aspettate.

Piccoli miglioramenti in arrivo invece per quanto riguarda il lavoro, grazie a Mercurio che torna in sestile dal segno della Bilancia, e vi aiuterà a essere più attivi e mirati con i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Vergine: sarà una giornata intensa, ma davvero piacevole per voi, soprattutto sul fronte sentimentale. Con il partner avrete modo di vivere splendidi momenti, da intensificare l'armonia e l'affiatamento che avete. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno discretamente bene, ciò nonostante, ora che Mercurio ha lasciato il vostro cielo, potrebbe essere necessario focalizzarsi di più su certi aspetti dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: cielo che torna a essere sereno per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di martedì.

Single oppure no, Venere porterà allegria e romanticismo in voi, e saprete sempre cosa fare anche solo per strappare un sorriso alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio tornerà dalla vostra parte, e potrete nuovamente gestire al meglio i vostri progetti, soprattutto voi nati nella prima decade. Attenzione sempre però a Giove opposto. Voto - 8️⃣

Scorpione: periodo in calo sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione potrebbe mettervi in difficoltà sul fronte amoroso. Non nascondete i vostri sentimenti nei confronti della persona che amate, anzi, cercate di instaurare un dialogo costruttivo, nel tentativo di dare vita a una relazione sana. In ambito lavorativo Mercurio tornerà alle vostre spalle, ciò nonostante sarà ancora possibile riuscire a mettere insieme discreti successi se dimostrerete il giusto impegno.

Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale valida in questa giornata di martedì per voi nativi del segno. Venere brillerà in sestile dal segno della Bilancia e, anche se la Luna non sarà più così favorevole, avrete ancora modo di condividere belle sensazioni e sentimenti con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi darà nuovamente supporto, e insieme a Giove e Saturno in buon aspetto, sarà più facile gestire i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata migliore dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna si sposterà in trigono dal segno amico del Toro, ma affinché i rapporti con la vostra anima gemella tornino a funzionare, dovrete fare entrambi un passo indietro.

Nel lavoro superare le difficoltà con Mercurio e Giove sfavorevoli non sarà affatto semplice. Meglio uscire di casa con già ben impresso in mente quello che volete fare. Voto - 6️⃣

Acquario: con Mercurio che tornerà ad agire a vostro favore, sarete liberi di gestire come volete i vostri progetti. Con questo cielo, raggiungere la vetta del successo sarà davvero possibile, dovrete solo impegnarvi al massimo e credere nelle vostre capacità. Giornata in calo invece per quanto riguarda i sentimenti, colpa della Luna in quadratura. Venere rimarrà favorevole, ciò nonostante sappiate che non avete alcun diritto a sentirvi superiori alla persona che amate. Voto - 7️⃣

Pesci: previsioni astrali favorevoli sul fronte amoroso in questa giornata di martedì.

La Luna in sestile porterà bei momenti da vivere con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio non sarà più in opposizione. Presto riuscirete a recuperare terreno, e lavorare con maggior impegno e concentrazione. Voto - 7️⃣