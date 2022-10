Per la giornata di giovedì 13 ottobre 2022, l’Oroscopo vedrà in prima posizione il segno del Cancro, seguito dal segno dello Scorpione. La Bilancia perderà qualche posizione, mentre il Leone rimarrà pressoché stabile.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: Cancro in testa alla classifica

1° Cancro: avrete un vero e proprio ‘risveglio’ all’interno della vostra relazione amorosa. Ritroverete la passionalità e il romanticismo che avete desiderato, arrivando a prendere una decisione molto positiva per la vostra storia d’amore.

2° Scorpione: dimostrerete una saggezza fuori dal comune che probabilmente vi creerà altre amicizie. Avrete a disposizione una grande scelta di occasioni professionali che potrebbero farvi fare un salto di qualità molto redditizio. La serata si prospetta ricca di romanticismo con il partner e divertentissima con le amicizie più strette.

3° Capricorno: una persona che non vedevate da tanto tempo potrebbe riapparire e intavolare con voi la prospettiva di una amicizia che durerà a lungo. Ritrovarsi fra ex potrebbe invece significare qualcosa di decisamente più intenso, secondo l’oroscopo.

4° Ariete: avrete delle occasioni imperdibili sul lavoro che vi permetteranno di assumere una posizione di leader, ma ci saranno alcuni piccoli sforzi da fare prima di arrivare alla vetta.

Secondo l’oroscopo, riuscirete a terminare un progetto che avevate in incarico da tempo.

Pause per Pesci

5° Pesci: con le soddisfazioni arriveranno anche più pause, per cui approfittate di questa giornata per concedervi qualche sfizio in più. Rinnovare il vostro look potrebbe essere l’occasione adatta per far emergere la vostra autostima, insieme ad una sicurezza di comunicazione.

6° Toro: riuscirete a recuperare qualche progetto rimasto indietro e farete di tutto per poter fare del vostro meglio per gli affetti e la vostra relazione. La serata sarà davvero molto stimolante dal punto di vista mentale, secondo l’oroscopo.

7° Bilancia: i ricordi passati potrebbero urtare il vostro buonumore della settimana corrente.

Il partner sarà decisamente comprensivo e dedito all’ascolto, mentre la famiglia vi toglierà di dosso tutti gli impegni per venirvi incontro, secondo l’oroscopo.

8° Vergine: la vostra creatività muoverà i primi passi verso una mansione nuova e del tutto inaspettata. Avrete qualche piccolo progetto che farete controvoglia, ma che potrebbe essere molto importante per gli affari futuri.

Malumore per Sagittario

9° Sagittario: preferirete dedicarvi a voi stessi piuttosto che al partner e alle amicizie. Probabilmente avrete una fase molto acuta di malumore che vi darà un po’ di filo da torcere. Sperimentare qualche alternativa di passatempo sarà fortemente indicato.

10° Leone: non ci saranno situazioni che possano suggerire dei miglioramenti a livello amoroso, e neanche qualche stimolo a fare qualcosa per cambiare la situazione.

Semplicemente lascerete che le cose passino senza che ci siano ostacoli troppo grandi da superare.

11° Gemelli: avrete un po’ di pigrizia a cui far fronte nella mattinata, mentre nel pomeriggio riuscirete a raccogliere qualche energia per fare il minimo indispensabile sul lavoro. La serata potrebbe apparirvi alquanto noiosa, ma farete molto per ravvivarla.

12° Acquario: avrete un allontanamento da una amicizia che credevate sincera, mentre non sempre ci saranno i presupposti per un dialogo diretto che possa in qualche modo aggiustare qualche rapporto andato in frantumi. Potrete comunque recuperare, secondo l’oroscopo.