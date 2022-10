Secondo l'oroscopo del 10 ottobre, la situazione amorosa per i nativi dell’Ariete continuerà a essere ancora infelice. I cuori solitari che appartengono al segno del Toro si divertiranno a flirtare con una persona interessante, mentre i nati in Gemelli dovranno cercare il loro punto felice in amore. Scoprite come sarà la giornata dal punto di vista amoroso e sanitario, leggendo le previsioni astrologiche di martedì 10 ottobre.

Amore e salute secondo l'oroscopo del giorno 10 ottobre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Periodo infelice per coloro che hanno una relazione amorosa, la verità è che invidiano lo spirito libero dei single.

Se c’è qualcosa che vi dà fastidio, parlatene con il vostro partner. Fate molta attività fisica e seguite costantemente i canali dedicati agli allenamenti da fare anche a casa.

Toro – Se siete single, vi state divertendo moltissimo a flirtare con le persone interessanti. Essere vicino a una persona che appartiene a un segno d’acqua molto probabilmente vi stresserà e farà oscillare il vostro umore rapidamente. Sarebbe meglio evitarla. Visto che il vostro punto debole è lo stomaco, sarebbe meglio evitare cibi ricchi di colesterolo. Potreste finire per sentirvi male o nauseati.

Gemelli – I cuori solitari del segno si divertiranno a corteggiare un collega di lavoro. Coloro che si sono sposati si sentiranno al sicuro nella loro relazione.

A volte passate da una cosa all’altra, ecco perché l'oroscopo raccomanda di trovare la vostra pace interiore. Giornata normale per la salute, cercate di mangiare più cibi contenenti vitamina B e D, e fate lunghe passeggiate.

Previsioni dell'amore e della salute per il giorno 10 ottobre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – I Cancro giocherelloni organizzeranno eventi sociali, partite di padel, serate di bridge o qualsiasi evento sociale che elimini la noia e che rafforzi i rapporti di coppia.

Potreste sentirvi molto protettivi nei confronti dei vostri cari ed è molto probabile che vi preoccupiate per loro. Il vostro senso di benessere è migliorato tantissimo, Venere e Marte fanno emergere la vostra natura gioiosa e vi invitano a diffondere buon sentimento agli altri.

Leone – I single del segno flirteranno con i nati in Cancro.

Coloro che sono annoiati dalla relazione monogama che dura da tanti anni, devono parlare dei propri bisogni emotivi con il partner. Non dovete avere paura di chiedere supporto emotivo ai vostri cari. Se vi sentite stressati, è giunto il momento di apportare alcune modifiche al vostro stile di vita. Provate ad andare a letto un po’ prima del solito.

Vergine – Mercurio, pianeta delle possibilità e della comunicazione, pulsa di energia, il che significa che è giunto il momento per una serata romantica in cui parlate sinceramente dei vostri sentimenti con la persona amata. Assicuratevi di non essere troppo onesti con le persone che potrebbero pugnalarvi alle spalle. Essere diretti e onesti di solito è una grande cosa, ma non tutti riescono ad accettare la verità.

Lo stress è molto dannoso per la vostra salute, quindi, parlate con i vostri amici, andate a correre, fate qualsiasi cosa che vi aiuti a liberarvi dagli stati negativi.

Astrologia e oroscopo per l'ambito amoroso e sanitario: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Con Venere che regala un buon carico di energia, i single del segno si sentiranno attratti dai segni di fuoco. Coloro che hanno una relazione amorosa saranno sorpresi da un gesto inaspettato del partner. In questa giornata potreste avere difficoltà a stare con i membri della famiglia. Vi stanno causando molto stress e vi stanno facendo preoccupare per le cose del passato. Rafforzate il vostro sistema immunitario mangiando in maniera più sana ed equilibrata.

Scorpione – Anche se potrebbe esserci una lite con il partner che lascia l’asse del water alzato o per un cucciolo che ha masticato le vostre scarpe eleganti, gli aspetti più importanti e fondamentali del vostro rapporto d’amore stanno andando piuttosto bene. Vi piace scherzare con i vostri cari e scambiare con loro opinioni che riguardano l’amore, gli affetti e le emozioni. Per il bene della vostra salute, sia mentale che fisica, pianificate una serata rilassante.

Sagittario – Questa giornata potrebbe regalare qualche avventura romantica ai cuori solitari del segno. Per le coppie che convivono o che sono sposate, è il momento di dare vita a un nuovo progetto a lunga scadenza. Usate la vostra intelligenza per superare i sentimenti difficili.

L’aromaterapia può fare miracoli per il corpo e la mente. Ricercate oli essenziali per le vostre esigenze, vi sentirete sollevati.

La giornata del 10 ottobre secondo l'oroscopo dell'amore e della salute: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Potreste avere un problema con il vostro attuale partner d’amore. È molto probabile che litighiate per un evento accaduto tanto tempo fa. I single del segno potrebbero sentirsi bene con le persone nate sotto il segno dei Pesci. Alcuni di voi potrebbero sentirsi più distaccati del solito. Le vostre risposte emotive potrebbero essere un po’ più difensive del solito. La vostra salute dovrebbe essere ottima questa giornata. Tuttavia, i segni che affrontano regolarmente l’emicrania dovrebbero prestare molta attenzione.

Acquario – Un Sagittario ambizioso potrebbe essere la vostra anima gemella, non abbiate paura di chiedergli di uscire. D’altra parte, un Acquario innamorato dovrebbe imparare ad ascoltare di più la persona amata. Amate ciò che avete e ricordate cosa vi ha fatto innamorare di più. A causa delle vostre esperienze passate, è difficile per voi aprirvi alle persone. Prendete il vostro tempo per scegliere la persona giusta con cui condividere i vostri segreti. Restate a casa, se possibile, per evitare di contrarre malattie virali.

Pesci – Il vero amore esiste. Non perdete ancora la speranza. Molto presto, una persona intelligente dai capelli scuri potrebbe intrufolarsi nella vostra vita. Coloro che hanno una relazione amorosa sono affamati di affetto. Siate più gentili e comprensivi verso i vostri cari, trascorrete del tempo di qualità con la vostra famiglia. Mangiate più proteine, se siete una persona che ama molto allenarsi.