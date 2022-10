Martedì 11 ottobre troviamo sul piano astrale Mercurio viaggiare dal domicilio della Vergine al segno della Bilancia (dove sostano il Sole insieme a Venere), nel frattempo Plutone risiederà nel segno del Capricorno. Saturno, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Giove resterà stabile in Ariete e Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Nettuno, infine, permarrà nell'orbita dei Pesci come Urano assieme al Nodo Nord rimarranno nel segno del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Toro, meno conciliante per Acquario e Sagittario.

Sul podio

1° posto Capricorno: assennati. Nulla, o quasi, sarà lasciato al caso questo martedì dai nati Capricorno, soprattutto sul fronte professionale ed economico, settori dove il segno Cardinale si dimostrerà presumibilmente assennato e perspicace più del solito.

2° posto Toro: lungimiranti. Il focus quotidiano di casa Toro sarà incentrato, con ogni probabilità, sulle faccende finanziarie, coi nativi che si lanceranno in proficui investimenti a lungo raggio, grazie ai quali potranno tornare a dormire sonni tranquilli in tal senso.

3° posto Vergine: alleanze. Giornata ideale per accantonare propositi individualisti e abbracciare proposte di collaborazione per il secondo segno di Terra. Stringere nuove alleanze, difatti, potrebbe permettere ai nativi di allargare la cerchia clientelare e, di conseguenza, migliorare la loro attrezzatura professionale.

I mezzani

4° posto Bilancia: accordi. Martedì dove il segno Cardinale avrà buone chance di giungere a un piccolo compromesso col partner nel ménage amoroso, per merito del quale l'armonia nel nido domestico ne gioverà non poco.

5° posto Gemelli: liberarsi da un peso. Una verità scomoda taciuta per troppo tempo dai nati Gemelli potrebbe, nel corso dell'11 ottobre, uscire prepotentemente fuori dalle loro bocche.

Sebbene ciò provocherà un certo trambusto iniziale, a giovarne saranno senz'altro i nativi che si sentiranno liberi di un peso che stava divenendo insopportabile.

6° posto Cancro: dubbi amorosi. La terza decade di casa Cancro, durante questo giorno d'autunno, sarà presumibilmente alle prese con dei dubbi riguardanti la valenza del loro legame sentimentale in essere.

Tali indecisioni, però, saranno frutto degli scombussolamenti astrali, quindi i nativi farebbero bene a non dargli alcun credito.

7° posto Pesci: eventi ciclici. Il dodicesimo segno zodiacale potrebbe dover fare i conti questo martedì con un evento poco favorevole che si ripresenterà al suo cospetto. Rispetto all'ultima volta, però, il segno d'Acqua avrà più frecce nella faretra per affrontarlo e, magari, archiviarlo definitivamente.

8° posto Leone: strappi alla regola. Riuscire a mantenere delle abitudini sane non sarà probabilmente una passeggiata per i felini in questo giorno d'ottobre, in quanto il segno di Fuoco sarà propenso a concedersi un pasto luculliano o a saltare la sessione di palestra.

9° posto Ariete: bocca cucita. Le opinioni sugli ultimi accadimenti e la voglia di esprimerli a gran voce non dovrebbe mancare nei nati Ariete, ma a venir meno saranno probabilmente le circostanze idonee per far emergere i loro pensieri senza filtro.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: camminando sulle uova. L'impressione regina dei nati Scorpione, nel corso dell'11 ottobre, avrà ottime chance di essere quella di camminare sulle uova, quasi come se qualunque loro parola o gesto susciterà un effetto non gradito alle altre persone.

11° posto Sagittario: deleganti. La coccarda di lavoratore modello non sarà probabilmente assegnata ai nati Sagittario nella giornata in questione, in quanto gli arcieri saranno dei maestri a delegare a terzi le mansioni assegnategli.

12° posto Acquario: acquisti compulsivi. Il rischio che potrebbero correre i nati Acquario questo martedì sarà, c'è da scommetterci, quello di compensare le insofferenze del periodo con degli acquisti compulsivi e, come spiacevole conseguenza, ritrovarsi col portafogli piangente a fine giornata.