È arrivato lunedì 24 ottobre 2022: di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche e le novità del giorno in amore e nel lavoro per tutti i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata di riflessione che potrà però portare qualcuno anche a discutere. Si recupererà in serata. Nel lavoro è meglio gestire tutto con ordine: evitate sovrapposizioni di appuntamenti inutili.

Toro: per i sentimenti momento di riflessione importante, vi sentite particolarmente nervosi. Nel lavoro alcune difficoltà potranno essere superate ma è meglio fare attenzione.

Gemelli: a livello sentimentale questa settimana inizierà con le stelle dalla vostra parte, le sensazioni che vivrete saranno interessanti. Nel lavoro le intuizioni saranno favorite.

Cancro: in amore è una giornata interessante, tutte le tensioni saranno superate. A livello lavorativo con Giove in opposizione meglio non azzardare. Si recupererà con il passare delle ore.

Leone: per i sentimenti la giornata potrà portare discussioni, alcuni problemi però potranno essere comunque superati. Nel lavoro le stelle sono dalla vostra parte, ma in questo in questi giorni è comunque meglio riflettere prima di agire.

Vergine: a livello sentimentale, grazie Venere e Sole in buon aspetto, potrete fare qualcosa in più.

Il momento è speciale. Nel lavoro sarà possibile un recupero di energia, alcuni potranno anche iniziare qualcosa di nuovo.

La seconda sestina: oroscopo del 24 ottobre

Bilancia: a livello amoroso con la Luna nel segno tutte le storie vivranno momenti migliori. I single del segno avranno la possibilità di darsi da fare. Nel lavoro non mancano le novità, vi sentirete meglio in questa giornata.

Scorpione: in amore periodo è un importante, in particolare per i single del segno che cercano nuove storie. Nel lavoro questa è una fase che porta qualcosa in più, siete in recupero.

Sagittario: per i sentimenti è un momento interessante, grazie al rapporto che vivete con gli altri. Alcune questioni però dovranno essere gestite al meglio.

Nel lavoro le nuove proposte non sono da sottovalutare, sfruttate tutto quello che arriva.

Capricorno: in amore - grazie a Venere che torna favorevole - tutte le complicazioni saranno finalmente superate. Se c'è un qualcosa da portare avanti agite adesso. Nel lavoro è una fase che vi vede maggiormente in difficoltà, riuscirete però comunque a ottenere un successo.

Acquario: a livello sentimentale attenzione a eventuali complicazioni, Venere dissonante potrebbe portare maggiori difficoltà. Nel lavoro se alcuni accordi non sono andati come vorreste ora potreste anche rimandare qualcosa.

Pesci: in amore la situazione pare promettente, in particolare se c'è da lavorare a un nuovo progetto. Nel lavoro le risposte che riceverete ora saranno importanti, le stelle sono nel complesso interessanti e portano un recupero.