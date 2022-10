L'Oroscopo di domani 25 ottobre è pronto a esprimere un giudizio imparziale nei confronti della giornata in analisi. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. A tenere in ansia nell'attesa di conoscere il pensiero delle stelle, l'Astrologia, come sempre l'unica a poter dare indicazioni più o meno affidabili sul probabile andamento riservato dagli astri ai settori interessanti l'amore e il lavoro. Curiosi di sapere come sarà l'ultimo martedì di ottobre?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di martedì 25 ottobre, segno per segno.

Focus in esclusiva su Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Previsioni astrologiche del 25 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 25 ottobre in amore vede un orizzonte pronto a rischiarirsi, grazie ad astri generosi e anche alla positiva influenza del Sole in Scorpione. Sarà quest'ultimo infatti a promettervi una giornata serena da vivere in piena armonia con partner, amici e familiari. In arrivo momenti di autentico charme che forse non sperimentavate da tempo. La presenza piacevole e armoniosa delle stelle aumenterà la vostra socievolezza e vi predisporrà a nuovi incontri. Più che di amore e di passione si tratterà però di amicizia e di affinità elettive.

Avrete così la possibilità di espandere i vostri orizzonti e le vostre amicizie. Nel lavoro vi arriveranno soddisfazioni, grazie ad una intelligente programmazione nel medio/lungo termine. Questo farà risaltare le vostre indiscusse competenze e chi di dovere saprà finalmente quanto valete.

Toro: ★★. Un martedì poco efficace, in parte decisamente negativo.

In amore, le polemiche saranno all'ordine del giorno e il cielo sarà prontissimo a suggerirvi evasioni o trasgressioni travestendole da improvvisi innamoramenti. Vi sentirete incerti e pieni di dubbi, non solo per quanto riguarda la coppia ma anche se siete single. Reagite ma non sprofondate nella malinconia, ok? La quadratura da Saturno continuerà a tormentarvi, perciò sarà quasi impossibile per voi chiudere un'amicizia particolare, senza strascichi e conseguenze di sorta, anche se vi piacerebbe molto.

Prendetevi le responsabilità delle vostre azioni, ben sapendo di essere perfettamente in grado di farlo. Nel lavoro, con Saturno dissonante vi distrarrete troppo facilmente e rischierete di commettere degli errori che potreste serenamente evitare.

Gemelli: ★★★★. Giornata buona, anche se non esente da lievi impuntamenti che andranno gestiti con una certa oculatezza. In amore, l'intesa coniugale sarà garantita in parte dalla Luna in Scorpione ma che, allo stesso tempo, potrebbe risentire delle quadrature da Nettuno e Giove. Per quelle coppie nate da poco che desiderassero allargare il loro nido d'amore, un progetto di vita sta per avverarsi: imminente il miracolo di un figlio, tanto desiderato quanto alacremente sperato.

Le attività intellettuali saranno favorite dalla presenza delle buone stelle, come sempre pronte a sostenervi in tutto. Gli amici saranno più propensi del solito a venirvi incontro e magari anche ad accontentarvi: al bisogno, potete sempre contare sull'amicizia con grande fiducia. Nel lavoro state per raggiungere una posizione autorevole: grazie agli sforzi fatti affronterete eventuali prove con serietà, senza farvi prendere da dubbi inopportuni.

Oroscopo di martedì 25 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Un martedì certamente all'altezza della attese. In amore sarete vivacemente portati al buon dialogo risultando quindi molto efficienti. Ultimamente state vivendo una fase di intensa passione con il vostro partner e tutto ciò fortunatamente non accenna a finire.

Gustatevi con pienezza e gioia la giornata e soprattutto la serata! Per voi questo ultimo martedì di ottobre sarà molto tranquillo, perciò senz'altro potrete ritagliarvi degli spazi da dedicare anche ad alcune attività che vi piacciono ma che spesso non potete fare per via di altri impegni. Anche se agli altri alcune cose che fate possono sembrare poco interessanti, fatele lo stesso, perché per voi contano davvero molto. Nel lavoro, state curando un progetto che considerate importante, dimostrando di potervi assumere grandi responsabilità.

Leone: ★★★★★. In amore giornata splendida! Vi lascerete incantare dal partner in una relazione che da un po' sta riaccendendo i sensi ad entrambi. Venere, molto sorridente vi avvicinerà a chi amate con connotazioni diverse da quelle solite vissute in precedenza.

Da bravi leoncini, leali e generosi, accoglierete le novità che potrebbero arrivare con tanta gioia nel cuore. Lasciate pure emergere la parte più brillante e creativa di voi, lasciando che sia la mente a esprimersi dal punto di vista artistico e intellettuale. C'è qualcosa che vorreste dire da tempo ad una persona in particolare ma che state trattenendo? Ebbene, è il momento giusto per parlare. Nel lavoro, sarete particolarmente scaltri e acuti nel fare i vostri calcoli finanziari. Certamente non vi lascerete scappare le occasioni che stanno per arrivare.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, martedì 25 ottobre, mette sul piatto della bilancia un periodo sottotono. In amore, se single non spaventatevi se un rapporto casuale si dovesse trasformare in qualcosa di importante.

In coppia, ogni tanto è bene far vedere che non siete i freddi e implacabili cuori di ferro, come spesso vi si dipinge. Abbandonatevi di tanto in tanto alle emozioni divertendovi con la persona amata, senza pensare a nulla che posa rovinare l'umore. Visto il periodo poco positivo per il segno, potreste fare delle scelte sbagliate: state attenti a non farvi prendere dalla frenesia di avere tutto sotto controllo. Non servirebbe a nulla, anzi, potrebbe rallentare il naturale percorso di certe situazioni. Nel lavoro, il cielo grigio vi esorterà a prendere con ironia gli imprevisti della giornata, che di certo non mancheranno.

