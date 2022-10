Siamo giunti alla giornata del 27 ottobre. Leggiamo di seguito le indicazioni astrologiche e l'oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali sia con le novità che arriveranno in amore che nel lavoro. Di seguito l'andamento della giornata dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata che vedrà alcuni piccoli conflitti nascere, in alcuni casi concedetevi momenti di relax se possibile. Nel lavoro se c'è un passo importante da fare non fermatevi proprio adesso.

Toro: per i sentimenti mattinata non esaltante, recupererete a partire dalla fine del mese.

Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, ci sono diverse tensioni da dover risolvere.

Gemelli: a livello sentimentale questa parte della giornata vedrà qualcosa non andare, possibili polemiche, supererete però tutte le pressioni del passato. Nel lavoro tutto quello che arriva ora sarà importante, farete delle nuove richieste.

Cancro: in amore giornata da sfruttare, non si esclude qualche momento di difficoltà però. A livello lavorativo concedetevi se possibile un momento di riposo, in particolare per le scelte in vista del futuro.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore mattinata sottotono, ci sono state troppe polemiche di recente che continuano ad andare avanti. Nel lavoro ci sono stati dei problemi ma arriveranno anche le soluzioni.

Vergine: in amore giornata favorevole, attenzione sola a qualche momento di stanchezza. Nel lavoro giornata che parte bene ma qualche perplessità potrebbe non mancare.

Bilancia: a livello amoroso l'ultima parte della giornata sarà migliore per risolvere alcuni problemi, supererete tutte le tensioni del passato. A livello lavorativo attenzione agli azzardi, qualcuno potrebbe andare contro di voi.

Scorpione: per i sentimenti i cuori solitari potranno fare di più, avrete la possibilità di superare ogni tensione anche in una coppia. Nel lavoro certe situazioni non stanno andando come vorreste, alcuni puntano ad un cambiamento.

Sagittario: a livello amoroso giornata che potrebbe portare alcune discussioni, difficile in questo momento andare incontro a soluzioni definitive.

Nel lavoro momento interessante, in particolare per coloro che dovranno fare delle scelte in vista del prossimo mese.

Capricorno: per i sentimenti Venere e Sole favorevoli porteranno dei miglioramenti, se c'è da fare un passo avanti agite adesso. Nel lavoro fase che porta una maggiore agitazione ma avrete comunque successo.

Acquario: a livello amoroso giornata a metà con il pomeriggio migliore della mattina, sfruttate al meglio tutto quello che arriva. Nel lavoro alcune situazioni potranno anche ricevere un fermo ma ci saranno comunque delle ripartenze.

Pesci: in amore coloro che hanno vissuto delle difficoltà avranno allora la possibilità di migliorare, le stelle sono della vostra parte. Nel lavoro si può partire e ottenere di più.