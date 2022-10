L'Oroscopo di domani 28 ottobre è pronto a svelare come andrà la giornata. In primo piano le previsioni zodiacali di venerdì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Amore e lavoro, chi la spunterà tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Scorpione e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 28 ottobre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 28 ottobre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 28 ottobre indica che in amore, vi verrà richiesto di aspettare i tempi giusti.

Nei prossimi giorni con Venere dissonante non potrete certo pretendere di ottenere tutto e subito come vorreste, dal vostro compagno/a. Questa impazienza andrà placata, altrimenti saranno guai per la vostra relazione, che risentirà del vostro umore. Di sicuro dovrete riflettere sul significato della parola pazienza, perché in linea di massima non ne avete poi tanta, ma oggi vi verrà richiesta in più di una situazione. Cercate di fare buon viso a cattivo gioco e non arrabbiatevi per cose futili. Nel lavoro, sarete molto impegnati nella gestione di alcune attività lavorative che richiederanno precisione e puntualità.

Toro: ★★★★★. In amore aprirete questa bella giornata di fine ottobre con la benedizione di Marte.

Sarete animati dalla vostra coinvolgente voglia di fare, regalandovi un periodo piacevole da vivere in compagnia del vostro amato bene. L'atmosfera vi sarà molto congeniale, tanto da farvi esibire in battute umoristiche in ogni occasione possibile. Colpi di fulmine in vista, grazie ad una Venere armonica, così per qualcuno potrebbe trattarsi anche di un inaspettato ritorno di fiamma, da gestire però con tutte le cautele del caso.

Nel lavoro, il vostro piglio sarà molto più costruttivo del solito. Sarete tranquilli e collaborativi, e questo indurrà i colleghi e i superiori a rapportarsi in maniera molto diversa.

Gemelli: ★★. Venerdì in linea di massima abbastanza caotico, con diverse difficoltà da dover superare. In amore, la configurazione astrologica di questo giornata di fine ottobre appare un po’ ambigua.

Saturno, infatti sarà tecnicamente maldisposto e vi potrà far avvertire dei momentanei cali di energia, forse anche farvi inciampare in nervosismi oppure non sentirsi compresi pienamente dal partner. Le stelle non favoriranno di certo la comunicazione, così avrete bisogno di tempo per valutare certe questioni. E il tempo necessario ve lo prenderete tutto, irritandovi con chi cercasse di forzare i vostri ritmi o non ascoltando i vostri bisogni. Nel lavoro, vorreste essere ovunque tranne che sul luogo di lavoro ma purtroppo vi toccherà fare buon viso a cattivo gioco, sarete piuttosto distratti e potreste commettere anche qualche errore.

Oroscopo di venerdì 28 ottobre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Giornata abbastanza difficoltosa, impegnativa. In amore, sarete pronti anche a rischiare per difendere ciò in cui credete. Non lasciatevi trasportare trascurando poi le vostre e le altrui necessità, ma dovrete essere molto più protettivi nei confronti della vostra vita di coppia, proprio come fate con gli altri mentre voi vi trascurate. Fare amicizia per voi è qualcosa di molto naturale e spontaneo, ma oggi le stelle, vi inviteranno a selezionare un po' di più, non perché si debba ridurre il cerchio di conoscenze, ma per dedicare più spazio e attenzione a quelli più importanti. Nel lavoro, un cielo grigio vi inviterà a mettere ordine in alcune faccende burocratiche e lavorative che ultimamente vi stanno facendo penare.

Leone: ★★★★. In definitiva si prospetta una giornata buona. In amore, la capacità di venire incontro all'altro, anche capendo che ha bisogno dei suoi spazi, fa parte del sentimento autentico. Urano, vi aiuterà a comprendere le esigenze del vostro partner, specie se avete una relazione di lunga durata. Gli influssi armonici delle stelle saranno corroboranti e vi sosterranno soprattutto dal punto di vista intellettuale, che poi è quello che in genere vi piace di più. Tutte le idee che vi verranno in mente, saranno ottime e tutte da sfruttare, per rendere la vostra vita perfetta. Nel lavoro, gli astri vi permetteranno di raggiungere delle posizioni di tutto rispetto.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, venerdì 28 ottobre, indica che in amore la fedeltà e la sincerità saranno le vostre qualità essenziali, il che vi farà essere insostituibili nella vita a due.

Plutone e Venere illumineranno i vostri pregi e spianeranno felicemente la strada dell'unione consolidata che porterete lontano, con serenità. La possibilità di conoscere delle persone nuove vi attirerà in maniera particolare, sarete così pronti ad aprirvi al nuovo e anche a lasciar entrare nella vostra vita qualcuno che potrebbe rivoluzionare le cose in positivo. Così, qualsiasi impegno che abbia inizio ora, avrà importanti possibilità di successo in seguito, regalando grandi soddisfazioni a livello personale. Sul lavoro sarete creativi, estrosi e geniali. Marte premierà la vostra audacia e favorirà eventuali promozioni.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 28 ottobre.