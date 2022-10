L'Oroscopo del giorno 28 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di venerdì. Sotto controllo da parte dell'Astrologia quotidiana l'ultimo giorno della settimana lavorativa, analizzato e confrontato con i segni della seconda sestina zodiacale. Per essere precisi, diciamo che a essere direttamente toccati dalle odierne previsioni saranno in esclusiva Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di venerdì 28 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata indicata sottotono, comunque non troppo difficile da portare a fine. La disarmonica ma non preoccupante opposizione della Luna in Sagittario verso Marte in Gemelli potrebbe essere fautrice di dubbi e confusione sul fronte domestico e finanziario. La vostra immagine potrebbe essere messa in dubbio, persino rischiare di essere danneggiata da impulsi d'orgoglio in dosi massicce: calma! Nel lavoro si sa bene quanto vi secchi essere contraddetti, ma spesso le vostre reazioni sono a sproposito: fate una gran bagarre per una cosa da niente. In amore potrebbe rifiorire un sentimento vero e puro, ma dovrete procurarvi le occasioni affinché questo possa accadere, non limitandovi al solo aspettare.

Nella coppia si cambia insieme: si condividono emozioni piacevoli e problemi.

Scorpione: ★★★★. Un venerdì abbastanza generico, per lo più immerso nella solita scontata routine. Tempo bello senza variazioni di rilievo per la maggior parte: continuerà la serie di incontri avvincenti nei quali sfodererete tutto il vostro savoir-faire e godrete d’una grande popolarità.

Ottima giornata (potendo) per una gita in dolce compagnia, magari per godersi al massimo le dolcezze autunnali del periodo. Nel lavoro, siete interessati a un cambiamento di situazione? Guardatevi intorno e seguite le piste più convincenti: potreste trovare proprio ciò che cercate. In amore, per quei single un po' farfallini, succulenti occasioni da cogliere senza tentennare.

La vita di coppia recupererà smalto e un pizzico di passione: gli amori acerbi si consolideranno.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 28 ottobre preannuncia un venerdì davvero fortunato. Insomma, è prevista davvero una bella giornata per voi del Sagittario. Con la Luna nel vostro segno, in ottimo sestile con Saturno in Acquario, si prevedono piacevoli sorprese nel corso del periodo. In amore, momento prelibato per l’intesa di coppia: una cenetta particolarmente accattivante potrebbe siglare finalmente la fine di eventuali ostilità, o almeno una tregua promettente. Se single, aspettate pazientemente e con fiducia che la persona che vi fa battere il cuore prenda le sue decisioni. In arrivo una persona con una proposta interessante, magari un corteggiatore inaspettato, chissà...

Aprite intanto altri spazi alla quotidianità, accettate incarichi, nuove collaborazioni. In sintesi, cogliete l’attimo. Sarebbe un peccato non sfruttare questa giornata energica e fortunosa per fare il salto di qualità che progettate da tempo.

Oroscopo e stelle del 28 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Il vento della buona sorte si appresta a soffiare sui vostri sogni, favorendo desideri e risvegliando speranze sopite. Messi da parte i dubbi e i tentennamenti che portate dentro, grazie alla Luna in Sagittario la giornata si prospetta pimpante, piena di belle cose, con incontri, iniziative e grandi progetti. Perfetta per fare un giro per le vie centrali della città, verso sera, oppure fare un'attività sportiva leggera, giusto per sfogare le tensioni residue.

Il lavoro, gli appuntamenti, gli affari e gli studi fileranno per il verso giusto. Informazioni da non trascurare per risolvere rapidamente un problema potrebbero arrivare da chi meno ve lo aspettate. In amore il cielo dà semaforo verde soprattutto ai single. Quando non ci è dato saperlo, sappiate comunque che l’amore presto vi stamperà un appassionato bacio in fronte.

Acquario: ★★★★. Periodo abbastanza buono, anche se non esente da intermezzi ai quali dover prestare una certa attenzione. Il ritmo della giornata potrebbe risultare in certi casi addirittura frenetico, ma le gratificazioni a fine periodo non dovrebbero mancare. Un incarico di responsabilità vi aprirà a sbocchi nuovi per la carriera.

Per sistemare alcuni dettagli pratici nel lavoro, potrete contare su un aiuto che fareste bene ad accettare sin da subito. Fidatevi come sempre solo ed esclusivamente delle vostre intuizioni, evitando di dare troppo credito alle opinioni altrui, anche se espresse con sicurezza. In alcuni casi potreste andare incontro anche a piccole delusioni. In amore invece, apprezzerete il valore delle piccole cose, il piacere che scaturisce dai semplici gesti di ogni giorno. La vostra vita prenderà valore se vissuta insieme a chi si ama.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 28 ottobre, vede abbastanza positivo il periodo. Di fronte a eventuali problemi è sempre meglio avere pronta una risposta decisa, improntata quanto più possibile all’estrema chiarezza.

Un impulso dettato dall'istinto potrebbe rivelarsi vincente, a patto di non dimenticare qualche esperienza già vissuta in passato: procedete motivati e determinati. Raccoglierete consensi in ambito lavorativo: quando la posta in gioco è alta, come in questo momento, è importante tenere conto dell’opinione di chi avete accanto e meditare su ogni eventuale scelta. In amore, una relazione in fase di rodaggio potrebbe incontrare ostacoli del tutto indipendenti dalla vostra volontà. In ogni caso conviene sempre parlare chiaro, sin da subito: prima è, meglio è. Crescerà lo stato di benessere generale, ma non per questo potrete permettervi di adagiarsi sugli allori.