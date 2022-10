Nuova giornata e nuove previsioni astrologiche di seguito per tutti i segni. Questi i cambiamenti astrologici e l'Oroscopo del 6 ottobre 2022 dall'Ariete ai Pesci in vista delle prossime ore sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore situazione non di vantaggio da gestire con grande attenzione. C'è uno stato di maggior agitazione. Nel lavoro Giove nel segno aiuta a portare avanti un progetto ma alcuni problemi sono da risolvere.

Toro: per i sentimenti Luna dissonante, vi sentite stanchi rispetto all'inizio del mese. Nel lavoro vi state impegnando al massimo ma al momento non c'è chiarezza.

Gemelli: a livello sentimentale momento di calo, state attenti ad alcune polemiche. Nel lavoro arrivano ora dei momenti interessanti in particolare della prossima settimana.

Cancro: in amore se ci sono degli elementi da portare avanti agite adesso visto che successivamente ci saranno delle difficoltà. A livello lavorativo Giove in opposizione potrà portare qualche difficoltà, questioni da risolvere.

Leone: a livello amoroso Luna in opposizione che chiede maggiore attenzione. Se una storia non va meglio parlare con chiarezza. Nel lavoro periodo che aiuta le attività grazie alla vostra volontà di portare avanti i nuovi progetti.

Vergine: per i sentimenti Luna in opposizione che potrebbe creare qualche fastidio.

Al momento c'è meno forza da sfruttare. Nel lavoro problemi da risolvere, meglio muoversi con calma.

Previsioni e oroscopo del 6 ottobre 2022: la giornata dei dodici segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna migliore al mattino, torna una buona energia. Nel lavoro Giove in opposizione potrebbe portare difficoltà.

Scorpione: a livello amoroso giornata che potrebbe portare alcune difficoltà, si ha voglia comunque di fare qualcosa di nuovo. Nel lavoro rimandate alla prossima settimana eventuali decisioni.

Sagittario: per i sentimenti meglio non perdere tempo se qualcosa vi interessa, gestite al meglio i rapporti che sono in crisi. Nel lavoro progetti importanti e innovativi.

Capricorno: per i nate sotto questo segno zodiacale in amore se un rapporto non sta andando come vorreste potreste anche dire basta. Cercate di evitare conflitti. Nel lavoro rimandate eventuali incontri alla prossima settimana.

Acquario: per i sentimenti situazione di disagio, una storia comunque importante potrebbe mettervi in difficoltà. Nel lavoro c'è da riorganizzare un progetto.

Pesci: in amore Luna nel segno che vi permetterà di superare eventuali ripensamenti. Nel lavoro situazione astrologica che porterà a fare delle scelte in vista dei prossimi giorni.