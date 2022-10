Per il segno del Pesci, l'oroscopo di novembre 2022 è molto buono per l’amore e per i rapporti in generale. I nati sotto questo segno avranno voglia di essere complici di tutti e di evitare discussioni, litigi e altre situazioni spiacevoli. Sul lavoro potrebbero procrastinare qualcosina, mentre per la fortuna ci sarà da attendere ancora qualche settimana.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per il segno del Pesci di novembre 2022.

L’oroscopo mensile: amore e affetti

Avrete intenzione di fare molto per il piano sentimentale nel corso di questo mese.

Avrete voglia di innamorarvi, di stringere nuove amicizie, di avere un rapporto molto più affiatato con i familiari. L’amore, secondo il vostro punto di vista, abbraccerà molte situazioni diverse, sempre con il fine di andare d’accordo con tutti. Secondo l’oroscopo in amore avrete un po’ di sintonia, dunque una situazione positiva per cui vivere delle bellissime emozioni, senza però sconfinare in una atmosfera troppo romantica. Avrete a che fare con una moderazione in tal senso, che per alcuni potrebbe essere freddezza, ma non lo sarà affatto. Piuttosto preferite tenere le distanze per studiare meglio il vostro obiettivo.

Farete delle amicizie che vi faranno dimenticare per un po’ le delusioni derivate da quelle vecchie.

Lavoro e affari

Sicuramente avrete un atteggiamento abbastanza rilassato, per cui potrete prendervela comoda. Il lavoro potrebbe chiamare molto più spesso del previsto, finendo per farvi fare qualche progetto in più e farvi anche guadagnare qualcosa in più. Secondo l’oroscopo la mente lavorerà molto di più, per cui non sarà molto difficile ideare qualche progetto che possa essere utile alle vostre spese.

Dovrete cercare di risparmiare, evitando di divenire facili prede di qualche offerta. Nella seconda metà del mese, secondo l’oroscopo, potreste trovare un lavoro che potrebbe darvi anche qualche soddisfazione, a prescindere dalla tipologia.

Fortuna e salute

Avrete un po’ della fortuna tanto attesa nel corso dell’ultima settimana del mese di novembre.

A parte qualche spesa di troppo che probabilmente non sarà molto collaborativa, i guadagni potrebbero essere abbastanza, anche se ci saranno altre piccole insidie a cui far fronte. Avrete anche della spossatezza fisica che non sempre riuscirete a sedare e il riposo assoluto ancora una volta potrebbe ridarvi quella vitalità che recentemente si è dimostrata completamente assente. Secondo l’oroscopo essere volenterosi in famiglia vi darà una ricompensa inaspettata.