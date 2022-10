Per il mese di novembre 2022, l’oroscopo per il segno dell’Acquario potrebbe non essere l’ideale per affrontare alcune questioni, che siano legate al mondo dell’amore oppure degli affari. Al momento di romanticismo non ce ne sarà nemmeno l’ombra, forse qualche amicizia, mentre con il lavoro ci sarà voglia di cambiamenti e guadagni.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per il segno dell’Acquario del mese di novembre 2022.

L’oroscopo mensile: amore e affetti

Probabilmente questo mese non sarà portatore d’amore per i single. Ci sarà un ridimensionamento da parte vostra al riguardo, e senza dubbio questo relega inevitabilmente l’amore in un angolino per il momento.

Il romanticismo per voi sarà qualcosa che ‘si mangia’, e che potrebbe anche costituire fonte di pericolo per la solidità della vostra mente, dal momento che avete altri obiettivi.

In famiglia l’atmosfera sarà decisamente all’opposto, fatta di tanta complicità con i figli e con sempre meno predisposizione verso la nostalgia. Formerete qualche amicizia, lasciandovi alle spalle quelle con le quali non avete più nutrito molta fiducia. Ci sarà tempo anche per amicizie che potrebbero essere compagne fisse della vostra vita.

Lavoro e affari

Dovrete fare molti sacrifici sul lavoro se vorrete dei risultati concreti. Purtroppo la squadra con cui lavorate potrebbe non collaborare molto, mentre le vostre energie scarse potrebbero non sorreggere ore lavorative troppo stressanti.

Penserete di fare qualcos’altro, magari qualcosa che vi farebbe cambiare totalmente strada da quella tracciata qualche anno fa, ma sarà ancora molto presto per dirlo. Non ci saranno presupposti validi per cui si potrebbe dire qualcosa con certezza in merito a una maturazione professionale. Dovrete pazientare ancora un po’ per eventuali risultati.

Sicuramente con qualche sacrificio sarà più semplice avere a che fare con dei guadagni un po' più sostanziosi.

Fortuna e salute

La fortuna sarà ancora piuttosto lontana, secondo quanto riportato dall’oroscopo. Forse attendere non sarà l’ideale per voi in questo momento, perché potrebbe procurarvi ansia e stress più del dovuto, ma stringere i denti in attesa di qualcosa di molto più redditizio potrebbe valerne la pena.

Affaticarvi vi darebbe qualche malessere, perciò sarà opportuno prendersi pause molto più prolungate e che non facciano essere troppo indietro con il lavoro. Fare attività fisica, ma con parsimonia, potrebbe essere la chiave per molte possibilità di recupero, anche per rilassare la mente.