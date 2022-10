L'Oroscopo del giorno 25 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì. Sotto analisi da parte dell'Astrologia i sei segni rientranti nella sestina da Bilancia sino a Pesci. Curiosi di sapere chi la spunterà in amore e nel lavoro? Certo che si, pertanto passiamo subito a togliere il velo all'oroscopo di martedì 25 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività quotidiane e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 25 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Fase all’insegna della normalità e della buona creatività ma anche della concretezza, dote piuttosto insolita per voi; il che vi aiuterà a raggiungere buoni risultati.

Potete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a parenti o amici. Nel lavoro si instaurerà un proficuo rapporto di collaborazione e di amicizia con un collega, col quale scoprirete di avere molte cose in comune. In amore, se il partner dovesse apparire un po' più ombroso del solito, non sarà certo per colpa vostra: fate di tutto per metterlo di buonumore. Perché non organizzate una simpatica cenetta a sorpresa?

Scorpione: "top del giorno". L’ottimismo e la vivacità con cui affronterete anche eventuali disguidi giornalieri faranno da volano alla felicità. Parlando d'amore, questo martedì avvertirete una strana sensazione incrociando lo sguardo di una persona che, da semplice amica, rischia di diventare qualcosa di più (chissà...).

Nella professione invece potreste concludere di più se solo vi concentraste su di un unico obiettivo. La vostra caratteriale esuberanza sarà equilibrata dal buon senso, così non correrete il rischio di oltrepassare certi limiti. Un ambiente confortevole è previsto in ambito di coppia: saporite pietanze e attenzioni a non finire renderanno gustosa anche una serata che non prometteva granché.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 25 ottobre preannuncia una giornata davvero eccellente. Accogliendo un invito che si rivelerà molto piacevole, entrerete nell’orbita di nuovi interessi e di conoscenze utili alla qualità della vostra vita. Davanti a voi si apriranno interessanti prospettive; siate scaltri e utilizzate al meglio la vostra immagine.

Nel lavoro troverete facile accoglienza ad alcune vostre proposte di rinnovamento. Date seguito alle idee più costruttive e alle collaborazioni più sicure. In amore sarete romantici e seduttivi. Negli incontri a due la vostra passionalità sarà un catalizzatore di energie e di emozioni.

Oroscopo e stelle del 25 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Anche se è previsto un Mercurio provocatorio, la giornata sarà comunque positiva nella parte conclusiva. Anche perché potreste ricevere un aiuto insperato da parte di familiari o amici. Se non riusciste a raggiungere gli obiettivi che vi eravate prefissi tempo addietro, escogitate strategie alternative. Nel lavoro invece, alcuni rapporti saranno complicati da piccole rivalità tra colleghi.

Se si presentasse l’opportunità di un cambiamento sarebbe auspicabile da parte vostra un po' di cautela. In amore ogni tanto è bello riscoprire le braccia della persona amata. Quando siete insieme a chi amate ogni problema tende a sparire come d’incanto, così anche ogni traccia di disagio, ogni affanno o malinconia.

Acquario: ★★★. Giornata valutata con la spunta del sottotono. Anche in mezzo ai guai, non lasciatevi andare allo sconforto e tenete duro. Persone care saranno senz'altro già pronte a correre eventualmente in vostro soccorso. Non dimenticate il valore di un sorriso. Chi vi è accanto subirà di certo il vostro fascino e perché no, anche della vostra velata allegria. Nel lavoro se doveste captare in tempo un pericolo cercate di evitare di prendere un abbaglio e magari evitate di cadere in eventuali trabocchetti: drizzate le antenne!

In amore, ispirati dal profondo del cuore riuscirete a dichiararvi e a esprimere con calore i vostri veri sentimenti, comunque ben evidenti da tempo.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di martedì 25 ottobre, presume possa arrivare un periodo buono. Il ritmo blando del momento evidenzierà un’esigenza di concentrazione che si esprimerà anche a livello fisico. Date spazio al relax e, volendo, anche a letture o riflessioni interiori significative. Sappiate che eventuali preoccupazioni riguardo alcuni rapporti interpersonali sono solo frutto della vostra immaginazione e null'altro. Nel lavoro potreste andare incontro a un calo di concentrazione, con conseguente rallentamento e diminuzione della capacità produttiva.

Cercate di organizzare ogni cosa senza fretta. In amore sarà la Luna a tenere in mano le emozioni ed è a lei che dovrete chiedere perché, contro tutte le apparenze, continuate ad avvertire un inspiegabile turbamento nel cuore.