Per il mese di novembre 2022, l’Oroscopo per il segno del Sagittario non sarà esattamente idilliaco come ci si potrebbe aspettare. A partire dall’amore che potrebbe non decollare se non per quanto concerne la quotidianità e gli affari che purtroppo non avranno molte chance, se non quelle che i nati sotto questo segno si sono già prefissati, questo oroscopo potrebbe anche essere focalizzato molto sulla salute.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Sagittario.

L’oroscopo mensile: amore e affetti

Se dovessimo parlare di passionalità e di romanticismo allo stato puro, sarà meglio ricredersi per questo mese di novembre 2022.

Secondo l’oroscopo nella coppia di stampo amoroso potrebbe esserci complicità ma non quella passione e quel sentimentalismo che vorreste voi. Probabilmente l’affinità toccherà molto di più l’ambito domestico, quello prettamente quotidiano, magari anche quello che vi lega ai figli e alle amicizie. Amare ora come ora potrebbe anche mettervi a dura prova, soprattutto se siete agli inizi di una relazione e vorreste continuarla fino a percepirne una evoluzione. Non sempre sarete disposti a ridimensionare i vostri spazi e ad affidarvi a qualcuno completamente. Quindi stare da soli per adesso potrebbe darvi molto di più rispetto ad una persona.

Lavoro e affari

Il lavoro e tutto ciò che gravita attorno a questo potrebbe fiaccarvi in modo molto accentuato.

Avrete poca voglia di mettervi in gioco con la consapevolezza che potreste anche lasciarvi sfuggire qualche sfida che potrebbe fruttarvi parecchio denaro. Con la squadra di lavoro avrete dei malintesi molto forti, e questi potrebbero essere controproducenti per i progetti. La fortuna potrebbe non accompagnare i vostri affari fino alla fine, dipenderà molto dalle vostre abilità.

Per gli studenti ci potrebbe essere poca voglia di studiare, di impegnarsi anche se lo scopo che vorreste raggiungere sarà alto. Avrete voglia di staccare, che sia per tanto o per poco tempo dipenderà esclusivamente da voi.

Fortuna e salute

Fare i conti con la fortuna sarà difficile, specialmente nei momenti in cui non si presenterà affatto.

Secondo l’oroscopo dovrete concedervi delle tregue e fare di tutto per curarvi molto nel fisico, e non soltanto attraverso l’attività fisica. Tenderete a lasciarvi andare con il cibo, ad essere molto negligenti con la vostra salute, ma alla fine riuscirete comunque a rimettervi in carreggiata senza troppo sforzo. Fare attività fisica è sempre indicato, seppure stavolta con moderazione.