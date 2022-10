L'Oroscopo della giornata di martedì 25 ottobre vedrà la Luna tra il segno della Bilancia e il segno dello Scorpione, che godranno di buoni sentimenti in compagnia della partner, mentre Toro sarà polemico in ambito lavorativo. Cancro finalmente riuscirà a fare progressi, in amore e al lavoro, mentre Acquario dovrà essere più comprensivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 25 ottobre.

Previsioni oroscopo martedì 25 ottobre 2022 segno per segno

Ariete: configurazione astrale che comincerà a girare dalla vostra parte da questa giornata di martedì.

Anche l'astro argenteo finalmente non sarà più contro di voi, e in amore potrete iniziare a vivere un rapporto davvero sincero, romantico. Per quanto riguarda il lavoro sarete molto contenti dei vostri progetti, e sarete incentivati ad andare avanti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Toro: potreste essere un po’ troppo polemici sul fronte professionale secondo l'oroscopo. Volendo questo cielo non sarà così male per provare a mettere insieme buoni progetti, ciò nonostante dovrete mantenere la concentrazione alta. Per quanto riguarda i sentimenti faticherete un po’ ad amare ed essere amati dal partner. Venere e Luna in opposizione potrebbero mettervi in difficoltà con la persona che amate.

Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata stabile sul fronte amoroso secondo l'oroscopo di martedì 25 ottobre. Single oppure no, tra voi e la vostra fiamma ci sarà stabilità, e sarete invogliati a dare il meglio per le persone che amate e vivere al meglio la vostra vita amorosa. Nel lavoro metterete in pratica le vostre conoscenze. Sarete chiari e diretti con i vostri progetti, nel tentativo di raggiungere il successo che meritate.

Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale che comincerà a farsi interessante per voi nativi del segno. La Luna e Venere in trigono dal segno dello Scorpione vi metteranno più a vostro agio con le persone che amate. Single oppure no, è arrivato il momento di dare più spazio alla vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro prendete i vostri progetti con più calma, ragionando bene su cosa potete fare per migliorare la vostra posizione.

Voto - 8️⃣

Leone: giornata di martedì sotto le aspettative per voi nativi del segno. Godere dei piaceri della vostra vita sentimentale diventerà difficile quando la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto. Single oppure no, prestate particolare attenzione soprattutto al vostro atteggiamento. Nel lavoro portare qualche novità in più potrebbe aiutarvi a ottenere guadagni migliori. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali convincenti in amore secondo l'oroscopo. L'amicizia, ma anche l'amore, diventeranno parti importanti della vostra vita, e con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete in grado di coltivare rapporti migliori. In ambito lavorativo cercherete di essere più rapidi e incisivi nei vostri progetti, ma con stelle sfavorevoli come Marte in quadratura non sarà sempre possibile.

Voto - 8️⃣

Bilancia: l'astro argenteo sarà favorevole in questa prima parte della giornata di martedì. Sfruttate la prima parte della giornata per regalare un'emozione in più alla vostra anima gemella, o se siete single, per trascorrere un po’ di tempo in più con la vostra fiamma. In ambito lavorativo sarà una giornata tranquilla e produttiva, con risultati nel complesso soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Scorpione: non potrete chiedere di meglio per la vostra vita amorosa secondo l'oroscopo di martedì. La Luna e Venere in congiunzione renderanno il rapporto con la vostra fiamma davvero intenso e romantico, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo alcuni progetti finalmente prenderanno la giusta direzione.

Continuate a metterci tutto il vostro impegno. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale tutto sommato discreta per voi nativi del segno. Tutto andrà bene con la vostra anima gemella, che vi darà sempre un buon motivo per sentirvi felici e affiatati. Se siete single con un pizzico di fantasia e romanticismo, potreste riuscire ad avvicinarvi alla persona che amate. Nel lavoro ci saranno dei miglioramenti e importanti progressi, che dovrete saper gestire e capitalizzare. Voto - 8️⃣

Capricorno: ottima giornata per provare a dedicare più tempo alla persona che amate. Secondo l'oroscopo, con la Luna e Venere entrambi in sestile dal segno dello Scorpione, sarà più facile godere di rapporti sentimentali migliori, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito lavorativo invece attenzione a non prendere certi progetti con nervosismo. Voto - 7️⃣

Acquario: lavorerete duramente per raggiungere il successo che meritate. Questo cielo infatti continuerà a sostenere le vostre imprese, e con il tempo e il giusto impegno arriverete a raggiungere i vostri obiettivi. In amore purtroppo non si potrà dire la stessa cosa. Con la Luna e Venere in quadratura non sempre riuscire a essere comprensivi o affiatati con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Pesci: la Luna e Venere in sestile vi renderanno particolarmente sensibili in questa giornata di martedì. Single oppure no, non mancheranno momenti da batticuore. Per quanto riguarda il lavoro invece, avrete ancora molta strada da fare per raggiungere il successo che meritate, ciò nonostante sarete pronti ad affrontare le sfide che questa giornata riserverà per voi. Voto - 8️⃣