È ora di iniziare una nuova settimana. L'Oroscopo sarà lieto di svelare tutte le sorprese di lunedì 24 ottobre. La giornata appare piuttosto densa dal punto di vista sentimentale. Alcuni segni si dedicheranno completamente al partner e alla ricerca dell'anima gemella, altri, al contrario, cercheranno di risolvere le recenti incomprensioni. Le previsioni zodiacali si basano sull'assetto astrale per descrivere anche la situazione in ambito lavorativo e sociale.

Scopri tutti i dettagli dell'oroscopo del 24 ottobre. Ogni profilo è accompagnato da un voto complessivo e, alla fine, è presente una classifica che rende più chiaro il quadro generale.

Oroscopo di lunedì 24 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non sarete molto in sintonia con il partner. Andrete incontro a ostacoli non indifferenti. Vi piacerebbe mettere fine ai litigi, ma non potrete lasciare la situazione in sospeso. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non essere troppo critici con le parole. Un dialogo sereno darà maggiori risultati. Voto 5.

Toro: sarà una giornata molto positiva. Sul posto di lavoro, apparirete determinati e produttivi. Saprete risolvere ogni problema e, in caso di necessità, non vi tirerete indietro davanti alle richieste dei colleghi. Il partner non potrà fare a meno di essere fiero di voi. Anche gli amici vi appoggeranno. Voto 9.5.

Gemelli: non sarete ancora in grado di trovare il vostro equilibrio.

Farete dei passi in avanti verso il partner e metterete a fuoco alcuni obiettivi. La sicurezza in voi stessi aumenterà, così come la fiducia nel prossimo. Per una situazione più stabile, però, dovrete attendere ancora un po' di tempo. Voto 6.5.

Cancro: avrete un grande cuore. Il vostro atteggiamento nei confronti della persona amata sarà da ammirare.

Condividerete le vostre idee, senza far sfociare i confronti in liti verbali. Appoggerete le sue scelte e cercherete di aiutarlo nei momenti di difficoltà. In cambio, riceverete un'immensa dolcezza. Voto 8.5.

Previsioni astrologiche del giorno 24 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: recupererete tutte le vostre energie. Non vedrete l'ora di mettervi alla prova e di sperimentare sul campo.

In ambito sentimentale, però, non darete molto spazio alle emozioni. Per ora, infatti, proverete a stare lontano dalle passionali frecce di Cupido. La famiglia vi supporterà. Voto 7.

Vergine: troverete il coraggio per affrontare questioni importanti. Vi esporrete senza temere possibili ripercussioni. Le vostre parole descriveranno un quadro perfetto della situazione. Gli amici e le persone care saranno in grado di comprenderle e di rispettare i vostri bisogni interiori. Voto 6.

Bilancia: sarete un po' confusi. Non riuscirete a prendere una decisione netta. Chiederete aiuto alle persone che vi staranno attorno, ricevendo risposte contrastanti. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non avere fretta.

Se procederete con calma e attenzione tutto andrà per il verso giusto. Voto 5.5.

Scorpione: la vita sentimentale vi sorprenderà. Purtroppo, vi renderete conto di desiderare maggiore costanza e serietà. Farete delle richieste specifiche al partner, ma solo il tempo potrà evidenziare i successivi sviluppi. Gli amici rappresenteranno un'ottima valvola di sfogo, attenzione solo a non esagerare con le lamentele. Voto 4.5.

Oroscopo e voti del 24 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: tenderete a seguire il vostro istinto. Non prenderete decisioni sbagliate, ma una riflessione più attenta non guasterà. L'oroscopo del giorno vi consiglia di circondarvi di persone affettuose ed empatiche. Non sarà difficile immedesimarvi in loro e organizzare qualcosa da fare tutti insieme.

Voto 7.5.

Capricorno: non avrete difficoltà nei rapporti sociali. Farete amicizia facilmente, soprattutto grazie alla vostra carica positiva. Potrebbero esserci degli sviluppi anche dal punto di vista sentimentale. Studiare le reazioni della persona amata potrebbe davvero fare la differenza. Voto 8.

Acquario: il lavoro sarà davvero stressate. Avrete la sensazione di non poter mantenere un ritmo così serrato. Sarà necessario modificare l'organizzazione quotidiana per ottenere un cambiamento. Chiedere aiuto alle persone care non vi renderà deboli, ma solo più responsabili e attenti. Voto 4.

Pesci: questa giornata sarà caratterizzata da un grande ottimismo. Avrete il sorriso sulle labbra anche sul posto di lavoro.

I fallimenti non vi spaventeranno perché saprete di poter rimediare senza troppe difficoltà. Inoltre, in ambito sentimentale, potreste ricevere una bellissima sorpresa romantica. Voto 9.

Classifica zodiacale del 24 ottobre