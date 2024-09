L'oroscopo della giornata di mercoledì 18 settembre vedrà la Luna ricominciare dal segno dell'Ariete, che sarà mosso da un discreto ottimismo in amore, in un’altalena di emozioni, mentre il Leone sarà bendisposto in amore, ma non solo. I nativi Bilancia non dovranno farsi prendere dalle incertezze con il partner, mentre l'Acquario sarà produttivo e romantico.

Previsioni oroscopo mercoledì 18 settembre 2024 segno per segno

Ariete: questo mercoledì di settembre sarà lievemente migliore in campo sentimentale per voi nativi del segno. La Luna sarà favorevole, portando in voi un discreto ottimismo.

Ciò nonostante, con Venere ancora opposta, ci saranno ancora problemi da superare con il partner. La vostra relazione sarà un'altalena di emozioni. In campo professionale avrete bisogno di qualche certezza in più per poter gestire meglio i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale che non sarà così importante in questa giornata. Il cielo non sarà così influente e non vi darà tante occasioni romantiche da condividere con la persona che amate. In ambito lavorativo invece sarà un periodo produttivo e pieno di cose da fare, e voi non vedrete l'ora di raccogliere i successi che meritate. Voto - 7️⃣

Gemelli: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Vi sentirete attratti dal partner, e con il vostro magnetismo, abbinato al sostegno della Luna e di Venere, non mancheranno momenti d'amore.

In campo professionale non sarà il momento adatto per prendersi dei rischi. Cercate di valutare bene la situazione prima di prendere una decisione definitiva. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo produttivo per voi nativi del segno secondo l'Oroscopo. Utilizzerete al meglio le vostre capacità in campo professionale. Con il sostegno di Marte e Mercurio, avrete tutto ciò che serve per poter ambire in alto.

In amore desidererete una relazione di coppia migliore, ma per farlo, dovrete dimostrare al partner i vostri sentimenti. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna e Venere in buon aspetto, sarete più bendisposti in campo sentimentale, ma soprattutto attenti ai bisogni della persona che amate. Se siete single instaurare nuovi rapporti sarà possibile, ma dovrete essere capaci di saperli curare.

Nel lavoro la vostra produttività sarà elevata, ma non sempre potreste ottenere le entrate economiche sperate. Voto - 8️⃣

Vergine: il pianeta Mercurio in ottima posizione vi suggerirà come gestire le vostre mansioni lavorative in questa giornata di mercoledì. Marte in sestile invece, porterà buone energie da sfruttare. In amore godrete di una discreta stabilità con la persona che amate, ciò nonostante non aspettatevi momenti estremamente romantici. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna in opposizione dal segno dell'Ariete potrebbe causare qualche incertezza in amore durante questo mercoledì di settembre. Anche se Venere sarà favorevole, cercate di non essere troppo estroversi con la vostra fiamma. In campo professionale avrete ben chiaro cosa fare con i vostri progetti, ma non potrete pretendere di ottenere tutto e subito.

Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedranno un cielo poco influente per voi nativi del segno. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, ma attenzione a non prendervi troppe libertà. In ambito lavorativo sarete sostenuti da un bellissimo cielo. Con Marte e Mercurio favorevoli, sarete capaci di mettere a segno ottimi risultati. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale più che soddisfacente secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, riempiendo la vostra relazione di coppia di nuove pagine romantiche da scrivere. Riguardo il lavoro, Mercurio in quadratura potrebbe portare degli imprevisti, che dovrete essere capaci di risolvere in fretta. Voto - 7️⃣

Capricorno: non sarà una giornata da incorniciare in campo sentimentale per voi nativi del segno.

Questo cielo vedrà la Luna e Venere contrari. Attenzione a non trovare il pretesto per discutere con il partner, soprattutto voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale Mercurio sarà vostro alleato, ma con Marte opposto le energie non saranno molte. Voto - 6️⃣

Acquario: produttività e romanticismo saranno i due pilastri alla base di questa giornata dalle ottime premesse. In amore sarete sostenuti dalla Luna e da Venere, che renderanno unica la vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro avrete i mezzi necessari per raggiungere il successo che meritate, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata di mercoledì più che discreta per voi nativi del segno.

Il rapporto con il partner sarà solido, con momenti appaganti e romantici, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In campo professionale non sempre sarete sicuri delle vostre scelte. Marte porterà buone energie, e fino a quando sarete guidati da qualcuno, riuscirete a cavarvela bene. Voto - 7️⃣