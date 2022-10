Per il mese di novembre 2022, l’Oroscopo per l’amore sarà segnato dal pianeta Venere presente nella costellazione dello Scorpione. Alle prime posizioni si troveranno i segni Vergine e Bilancia, mentre per i segni di fuoco non ci saranno situazioni molto ottimali.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di novembre 2022.

L’oroscopo mensile: conoscenze per Capricorno

1° Vergine: la vostra saggezza sarà lo specchio della vostra storia d’amore. La comunicazione potrebbe valorizzare come non mai la vostra relazione, e il partner potrebbe trovare in voi non solo l’amore ma anche l’anima gemella che ascolta e comprende l’altro.

La vostra intelligenza e la vostra onestà potrebbe favorire le amicizie e riavvicinare qualcuno che probabilmente con voi non è stato molto corretto e lo ha riconosciuto.

2° Bilancia: farete dei passi in avanti con la vostra storia d’amore. Aprirvi al partner, condividere di più e renderlo partecipe anche di alcune questioni di stampo familiare potrebbe darvi la spinta necessaria per arrivare alla convivenza, al matrimonio oppure a qualche giro di vite che potrebbe far salire il romanticismo alle stelle. Sarete degli ottimi consiglieri per la famiglia di origine e dei sostenitori tenaci della stabilità per la famiglia che condividete con la persona amata.

3° Scorpione: la vostra capacità di dialogo all’interno del contesto amoroso potrebbe risolvere molte situazioni legate alla gelosia e trasformarla in una affinità di coppia invidiabile.

Sarete anche dei grandi conquistatori, il che potrebbe essere molto positivo se siete alla ricerca dell’anima gemella. Potreste avere anche delle avventure, ma dovrete essere consapevoli di chi avete davanti, caso per caso.

4° Capricorno: avrete il pianeta Venere che potrebbe portarvi qualche bella conoscenza che vi porterà la carica.

Avrete una bella vivacità da esporre con le amicizie, e potreste avere un buonumore che probabilmente attirerà da solo delle persone interessanti. Con il partner potrebbero esserci dei presupposti per delle decisioni molto più responsabili, ma anche molto tendenti a fare delle sorprese alla persona amata.

Amicizie per Gemelli

5° Gemelli: sicuramente le amicizie che farete nel corso del mese di novembre 2022 potrebbero essere decisamente più produttive rispetto all’amore. La vostra storia potrebbe non essere al massimo della forma, anzi, ci potrebbero essere delle lievi turbolenze, ma allontanarvi stavolta potrebbe rimettere il cuore in pace ad entrambe le parti. Per i single ci saranno momenti di forte spensieratezza e si accantonerà quasi definitivamente l’idea di innamorarsi di qualcuno.

6° Pesci: avrete voglia di andare d’accordo con tutti, di riappacificarvi in caso di dissidi e di ripristinare qualche rapporto che con il tempo si è sciolto. I familiari e le amicizie costituiranno le persone che realmente amate e che vorreste al vostro fianco sempre e comunque, mentre con il partner arriveranno dei bei momenti, alcuni dei quali molto romantici.

7° Leone: in amore non mancherà la complicità con il partner, ma se dovessimo parlare di romanticismo, al momento non sarà affatto contemplato. Si creerà una atmosfera molto coinvolgente con le amicizie di vecchia data, per le quali fareste molto e loro altrettanto. La parola d’ordine per questo mese sarà ‘armonia’, perché riuscirete a provarla per tutte le persone che vi circondano, anche per quelle per cui nutrite un po’ di antipatia.

8° Acquario: preferirete stare alla larga da molte persone e probabilmente il partner non farà eccezione, ma per la famiglia avrete un occhio di riguardo. Con qualche amicizia si creerà un po’ di tensione, ma niente che possa sciupare quelle più vecchie. La solitudine in questo momento vi darà serenità e quella sensazione di tranquillità che probabilmente non avete avuto molto nel corso dei mesi precedenti.

Alti e bassi per Ariete

9° Ariete: sicuramente per il vostro segno si prospetta un mese di alti e bassi in amore, e non saranno in pochi quelli che affronteranno un’incomprensione molto forte con il partner o addirittura una separazione. Ad ogni modo, secondo l’oroscopo ci sarà un breve periodo di riflessione che vi permetterà di dare una svolta alla vostra vita amorosa, anche se questa potrebbe far male o comunque non portare ad un consolidamento della vostra storia d’amore. Dovrete fare qualche bilancio in tal senso, e farlo da soli potrebbe essere molto appagante.

10° Sagittario: l’amore potrebbe essere relegato esclusivamente all’ambito domestico e familiare, perché con il partner potreste raggiungere facilmente un punto di rottura che si tradurrà in una separazione, soprattutto se le cose vanno avanti già da tanto tempo a questa parte.

Costringervi a stare insieme potrebbe essere controproducente per entrambe le parti. Amare di più le amicizie e la natura potrebbe essere l’inizio di una prospettiva nuova e molto più stimolante.

11° Toro: sicuramente in questo periodo potrebbe essere molto più produttivo pensare a voi stessi e alle dinamiche che intercorrono con la vostra vita privata, più che sentimentale. Se siete già in una relazione d’amore, si creeranno i presupposti per poter rimanere in sintonia anche se non ci sarà alcuni intervento da parte del romanticismo. Se ci saranno turbolenze interne alla relazione, sarà meglio scostarvi dal nervosismo che ne deriva, perché potrebbe soltanto nuocervi.

12° Cancro: la poca sintonia in amore vi darà l’impressione di essere praticamente nulla, per cui la decisione di separarvi potrebbe essere condivisa da entrambe le parti.

Voltare pagina in questo momento potrebbe essere un vero e proprio toccasana per la vostra mente. La gelosia potrebbe toccare anche qualche amicizia a cui tenete particolarmente, così come qualche membro della famiglia di origine.