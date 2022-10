Per il mese di novembre 2022, la fortuna sul piano dell’Oroscopo potrebbe toccare gran parte dei segni di acqua, primi fra tutti i segni del Cancro e dello Scorpione. In quest’ultima costellazione infatti è presente il pianeta Venere. Ci saranno alle prime posizioni anche alcuni segni di terra.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo mensile per la fortuna: Vergine creativa

1° Cancro: lo strumento adatto per voi in questo momento sarà la pazienza, e l’avrete tutta nel corso del mese di novembre 2022. La perspicacia e l’astuzia vi daranno quell’estro che cercavate per essere geniali con i progetti e imperterriti con il vostro ruolo.

Se siete leader potrete sicuramente guadagnare più di quanto sperato. Con la salute sarete delle vere e proprie macchine da lavoro, per cui anche svolgere dell’attività fisica potrebbe darvi enormi risultati.

2° Gemelli: sarete in ottime condizioni fisiche, probabilmente penserete a lungo all’idea di iscrivervi in palestra o comunque di fare sport per conto vostro. Ora qualche decisione potrebbe fare la differenza per le vostre finanze, portandovi a guadagni che potrebbero farvi addirittura anticipare le idee regalo per le festività natalizie. Il lavoro vi darà progetti sempre più innovativi, in grado di farvi fare un salto di qualità con la vostra carriera, secondo l'oroscopo.

3° Scorpione: molti pianeti saranno nella vostra costellazione, dunque potrete sicuramente attendervi dei successi molto stimolanti dal punto di vista mentale, e sul lavoro riuscirai ad essere al centro dell’attenzione, oltre che punti di riferimento che sapranno come superare gli ostacoli.

La concentrazione potrebbe essere di enorme aiuto per gli studenti e per chi sarà alle prese con dei calcoli che potrebbero essere essenziali per dei progetti di squadra, secondo l’oroscopo.

4° Vergine: la creatività potrebbe regalarvi tanti successi e dare anche ai colleghi di lavoro. Probabilmente la collaborazione sarà molto più proficua rispetto alle settimane precedenti, e anche il lavoro in proprio potrebbe darvi ciò che desiderate.

Potreste trovare lavoro se ancora non ne avete e incrementare i guadagni nel momento in cui dimostrerete di saper fare molto di più di quello fatto finora, secondo l’oroscopo.

Focus sulle finanze per Ariete

5° Capricorno: avrete una creatività che supererà perfino le vostre stesse aspettative, per cui agire adesso sarà di enorme aiuto per i vostri guadagni.

Sul lavoro la collaborazione con i colleghi sarà quella che vi spingerà verso nuovi orizzonti e vi permetterà anche di fare qualche viaggio, anche di affari. Avrete la bella sensazione che ogni cosa andrà per il verso giusto, a parte qualche piccolo ostacolo che incontrerete sul vostro cammino.

6° Ariete: questo mese di novembre 2022 sarà focalizzato essenzialmente sulle finanze, sul vostro conto che vi darà qualche piccolo grattacapo nonostante i guadagni. Sicuramente risparmiare stavolta potrebbe essere la vostra parola d’ordine con la quale affrontare ogni tipo di spesa, sia quelle personali che quelle legate alla casa. Avrete modo di imparare un nuovo lavoro e di dare una impronta più tenace e volitiva sull’impiego che già avete.

Non sarà troppo tardi per riprendere a studiare, secondo l’oroscopo.

7° Toro: prima di prendere una decisione dovrai prestare attenzione sia ai pro che ai contro di questa scelta. Potreste non avere momenti in positivo sulle finanze, ma neanche in negativo. Calibrare i vari progetti sul lavoro vi porterà a fare una selezione decisamente più accurata dei vostri progetti, cercando di essere anche più concentrati con quelli che potrebbero fare la differenza, secondo l’oroscopo. Sulla salute sarà meglio dare un occhio di riguardo.

8° Bilancia: avrete delle bellissime idee per i progetti di lavoro, ma probabilmente i tempi non saranno maturi. Mercurio positivo però vi permetterà di riflettere con i colleghi e di fare molti passi in avanti con quegli affari che al momento potrebbero non trovare terreno fertile.

Le cose andranno meglio nel corso dell’ultima settimana del mese di novembre 2022.

Relax per Pesci

9° Pesci: preferirete rilassarvi e ridare nuova linfa alla vostra carriera. Ora avrete la carica per poter mandare avanti i progetti che vi siete prefissati, però attendere di agire potrebbe darvi qualche noia e un po’ di malumore. Anche sul piano fisico non sarete al massimo della forma, e fare attività fisica per adesso vi darà una sensazione di routine che in realtà vorreste spezzare. Vi state trascurando molto, per cui almeno prendetevi cura di voi stessi.

10° Sagittario: dovrete fare i conti con una stanchezza che vi costringerà a fermarvi spesso e a pretendere anche della tregua sul lavoro.

La scarsa concentrazione sul lavoro e una propensione a stare sempre fermi e ad escludere categoricamente l’attività fisica ora potrebbe essere molto negativo per la vostra salute. Dovrete evitare di lasciarvi andare troppo con il cibo o comunque con fattori che soltanto all’apparenza vi fanno stare meglio.

11° Leone: dovrete fare molta attenzione al fisico, perché si stancherà parecchio, e a qualche decisione sul piano economico, perché le entrate potrebbero non essere così ‘fortunate’. Sul lavoro non sarete molto dinamici, e lo stress potrebbe darvi un po’ di grane, ma rilassandovi potreste non solo riposarvi, ma anche scoprire nuove prospettive per trascorrere le serate in compagnia e con qualche passatempo che vi aprirà la mente.

12° Acquario: prendere una direzione diversa da quella attuale potrebbe essere molto probabile, dunque anche abbandonare la strada che avete tracciato per la vostra vita. L’aria di rinnovamenti non sarà ancora matura, ma allo stesso tempo preparerete il terreno per qualcosa di completamente diverso. La fortuna arriverà al momento opportuno.