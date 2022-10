L'Oroscopo dal 17 al 23 ottobre è pronto a svelare anticipatamente come sarà la prossima settimana. In linea generale si prospettano delle giornate decisamente particolari per molti segni. Tra problemi di salute, dovuti alle temperature sempre più fredde, e alle complicazioni economiche, c'è chi rischierà di riversare ogni situazione in amore e in famiglia. Le stelle, però, spalancano le porte ad una settimana densa di significato, emozioni e novità. Qualcosa accadrà e sarà importante per chi cerca lavoro o sogna di coronare una carriera di gran successo.

Si prospetta un periodo di grandi sacrifici, ma tutto ciò verrà presto encomiato. Vediamo le previsioni astrologiche settimanali fino al 23 ottobre 2022.

L'oroscopo 17-23 ottobre dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Una certa difficoltà vi metterà a dura prova, rendendovi più forti e indistruttibili. Grazie al vostro carisma riuscirete a superare ogni ostacolo. Avrà inizio un periodo di evoluzione e cambiamenti, magari riguardanti la sfera sentimentale, familiare o professionale. Chi è solo dovrà darsi da fare e uscire di più Anche se sono tempi difficili per il vostro conto, non risparmiate sul benessere e la salute.

Toro - Settimana così così, avrete poco da fare e questo vi spingerà a cedere all'ozio.

Chi è stanco di vivere una vita di sacrifici e rinunce, dovrebbe cercare una strada alternativa. Siate creativi e non perdete tempo nelle lamentele. Cimentatevi in nuovi hobby e pensate a dei progetti da intraprendere sul medio e lungo termine. Un affare sembra essere sfumato a causa di un imprevisto, ma non strappatevi i capelli perché prima o poi la situazione migliorerà.

Gemelli - Momenti buoni in famiglia. Con il partner di sempre sarà possibile recuperare il legame, chiarirsi e amarsi. Le persone cambiano, del resto anche voi non siete esattamente come un tempo. Chi ha dei figli vorrebbe vederli sempre felici e soddisfatti, tuttavia non sottovalutate il vostro contributo che è davvero prezioso.

Novità in arrivo a livello generale, tenete gli occhi bene aperti! Soldi in entrata ma anche in uscita.

Cancro - Ultimamente vi sentite in difetto, professionalmente parlando. Tornate a studiare oppure seguite un corso di aggiornamento, ma non statevene con le mani in mano in attesa di essere rimpiazzati da qualcuno più preparato di voi. In amore dovrete lasciarvi andare, soprattutto se con il partner ci sono state delle discussioni. Non è vero che la persona amata o un familiare vi rema sempre contro, in realtà cerca soltanto di mantenervi con i piedi a terra.

Leone - In questa settimana l'oroscopo prevede movimento e tensione. Avrete molte cose da fare, specie se studiate o lavorate in proprio.

Sbarcare il lunario sta diventando sempre più complicato, tuttavia spremete le meningi e siate creativi. Sfruttate questo periodo per imparare delle nuove cose. Prendetevi più cura di voi stessi e di chi amate. Esercizio fisico, buon sonno, alimentazione sana e tanta acqua!

Vergine - In questa settimana godrete di una solida salute, grazie al vostro modo di alimentarci. Le stelle aiuteranno la carriera e l'amore, specie per le coppie nate da pochi anni e che vorrebbero andare a vivere insieme o fare un figlio. Niente piove dal cielo e tutto richiede un impegno costante, per cui non demoralizzatevi se le cose non vanno al primo tentativo: ritentate! Weekend sbadiglioso.

Oroscopo settimana 17-23 ottobre dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Occhio alla distrazione in questa settimana, le stelle sembrano prevedere problemi domestici e di famiglia. Tutta questa agitazione rischierà di scuotere il fronte lavorativo o economico, perciò siate prudenti. Ora più che mai è necessario mantenere un comportamento lungimirante. Visite o telefonate nel fine settimana.

Scorpione - Occhio agli sbalzi d'umore che rischieranno di minare l'equilibrio domestico. Con il freddo sempre più dilagante avrete sempre meno voglia di uscire, ma così non va bene! Fate uno sforzo in più e permettete al vostro corpo di assaporare l'autunno in tutte le sue sfaccettature. La mattina avrete difficoltà a mettere i piedi fuori dal letto, sarete molto spossati e apatici: su con la vita!

Sagittario - Sarà necessario stringere i denti e darsi da fare, specie se avete un'attività in proprio e dovete mandare avanti un'intera famiglia. Cercate di non lasciarvi travolgere dalla tensione circostante. Chi lavora in ufficio potrebbe avere delle giornate fiacche e improduttive, occhio all'insoddisfazione del superiore! In serata cercate di rilassarvi e di svagare la mente, magari davanti ad una bella serie tv o un film. Non abbuffatevi e muovetevi di più.

Capricorno - Dovrete lavorare sulla vostra concentrazione perché ultimamente state battendo la fiacca. Avete molte responsabilità addosso e c'è qualcuno che conta su di voi per andare avanti. In certi momenti vi sentirete sopraffatti, come se non avesse mai tempo per voi stessi.

Provate a svegliarvi un'ora prima e a ritagliare del tempo, durante la giornata, per ciò che vi fa stare bene. Occhio alla strada!

Acquario - L'oroscopo prevede una settimana di bilanci. Potreste ritrovarvi a fare i conti con alcune difficoltà, ma per fortuna le buone soluzioni non mancheranno e ne verrete a capo. Colpi di sonno nel pomeriggio, gli effetti dell'autunno inizieranno a pesarvi addosso. Andate a dormire presto e non procrastinate. Chiamata o messaggio importante in dirittura d'arrivo.

Pesci - Settimana di buone notizie e buone occasioni, ma dovrete saperle cogliere al volo. Il lavoro ha dato poche soddisfazioni, ma in un periodo simile è bene prendere tutto quello che si può prendere: non gettate la spugna. In casa occorrerà limare ancora qualche spesa, ma non lesinate sulla qualità. Un lavoro a part time potrebbe fare al caso vostro. Attenzione alle allergie e a ciò che mangiate.