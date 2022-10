L'oroscopo di martedì 11 ottobre descrive gli aspetti caratteristici del giorno. Le previsioni astrologiche hanno in serbo molte sorprese per i segni zodiacali, soprattutto grazie all'impatto che gli astri avranno sulla loro vita lavorativa, sentimentale e sociale. Ci sarà chi si perderà negli occhi del partner e chi proverà un grande trasporto emotivo verso gli amici. Il tutto è accompagnato da una classifica generale che delinea, a colpo d'occhio, il quadro della situazione.

Previsioni astrologiche di martedì 11 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: questa giornata sarà ricca di successi.

Proverete un inspiegabile senso di serenità. Avrete un ottimo approccio al lavoro e alla relazione di coppia. Il desiderio di non perdere la calma vi aiuterà a prendere in considerazione tutte le alternative possibili. Potrebbe esserci una sorpresa speciale in arrivo. Voto 9.

Toro: il lavoro subirà un'inaspettata battuta d'arresto. Vi troverete in difficoltà e temerete seriamente di non riuscire a risolvere alcuni problemi. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non chiudervi in voi stessi. La vivace compagnia degli amici, infatti, potrebbe fare la differenza. Voto 5.5.

Gemelli: vi sentirete molto fortunati. La vicinanza del partner, infatti, vi trasmetterà solo emozioni positive.

Troverete la forza per esporvi e per proporre nuove idee. Non tutti, sul posto di lavoro, le apprezzeranno, ma ci sarà chi proverà molto interesse nei vostri confronti. Voto 7.

Cancro: saprete vedere il meglio negli altri. Non vi fossilizzerete sui difetti, ma cercherete di concentrarvi solo sugli aspetti più positivi. Questo vi consentirà di osservare il mondo da un nuovo punto di vista.

Inoltre, farete amicizia molto facilmente, anche durante l'attività lavorativa. Voto 8.

Oroscopo e voti dell'11 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: la tecnologia sarà molto presente nella vostra vita. Trascorrerete la maggior parte del tempo davanti al computer e al cellulare. Questo, purtroppo, potrebbe impedirvi di costruire delle relazioni soddisfacenti.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di prestare maggiore attenzione al vostro equilibrio interiore. Voto 6.

Vergine: il vostro cuore batterà all'unisono con quello del partner. Finalmente, avrete modo di vivere una bellissima giornata. Condividerete gli aspetti migliori e anche quelli peggiori. In ogni circostanza, però, grazie alla presenza della persona amata, non vi perderete mai d'animo. Voto 8.5.

Bilancia: non riuscirete ad approcciarvi serenamente alle persone che vi staranno accanto. Tenderete a sollevare molte obiezioni. Questo potrebbe indispettire gli altri e creare una frattura imprevista. Avrete ancora modo per rimediare, ma dovrete metterci tutto il vostro impegno.

Voto 4.

Scorpione: seguirete il vostro istinto. Non vi farete influenzare dal mondo esterno perché avrete ben chiara la direzione verso cui andare. Questo atteggiamento porterà a incredibili risultati. Sarete fieri di voi stessi e anche gli altri vi dimostreranno la loro approvazione. Le stelle vi assisteranno in amore. Voto 9.5.

Previsioni zodiacali dell'11 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarete compresi da tutti. Alcune persone faranno fatica a mettersi nei vostri panni. Le parole saranno l'arma migliore per descrivere i vostri sentimenti, ma dovrete farlo nel modo giusto. Un'eccessiva esuberanza, infatti, potrebbe trasmettere il messaggio contrario. Voto 6.5.

Capricorno: le stelle non favoriranno il rapporto di coppia.

Al contrario, vi renderete conto di aver bisogno di un po' di solitudine. Il partner, ovviamente, non prenderà molto bene queste esternazioni. Dovrete essere voi a offrire un quadro dettagliato della situazione. La famiglia vi resterà accanto. Voto 4.5.

Acquario: sarete piuttosto annoiati. Deciderete di provare a vivacizzare un po' la giornata tramite dei piccoli cambiamenti. Avrete successo, ma ancora non sarete totalmente soddisfatti di voi stessi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di concentrarvi sulle relazioni interpersonali: avrete fortuna. Voto 7.5.

Pesci: non tutto andrà nel modo desiderato. Ci saranno degli imprevisti che vi impediranno di portare a termine i vostri obiettivi.

Non sarà facile superare questo momento perché tenderete a buttarvi giù. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a sfogarvi con gli amici. Voto 5.

Classifica generale dell'11 ottobre