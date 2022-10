L'oroscopo di venerdì 14 ottobre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche descrivono l'impatto che i pianeti avranno sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi scapperà davanti al vero amore e chi, al contrario, farà di tutto per finire tra le sue braccia. Per esempio Toro apparirà restio a lasciarsi andare, mentre Scorpione sprizzerà energia da tutti i pori. Il Leone dimostrerà di essere molto orgoglioso e L'Acquario avrà a che fare con una situazione un po' complicata.

Presente anche una classifica generale per evidenziare l'andamento della giornata.

A ogni profilo viene associato un voto. Si consiglia di prendere visione anche del proprio ascendente per avere un quadro ancora più completo.

Previsioni astrologiche di venerdì 14 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete in netta ripresa. Vi libererete delle vostre maggiori paure per godere al massimo di questa giornata. Apparirete spigliati e naturali, desiderosi di interagire con le persone che vi staranno accanto. Ovviamente, non darete lo stesso valore a tutti i rapporti. Presterete maggiore attenzione al partner, alla famiglia e agli amici. Voto 8.

Toro: sarete coinvolti dal partner, ma non avrete intenzione di mostrare tutti i vostri sentimenti. Infatti, temerete di finire vittima di nuove delusioni.

Adotterete un approccio leggero, volto a vivere il presente e a valorizzare i momenti più speciali. Avrete una buona autostima. Voto 7.

Gemelli: le cose sul lavoro non andranno molto bene. La tensione prenderà il sopravvento. Vorrete muovervi in un ambiente più sereno, ma il difficile rapporto con i colleghi non vi aiuterà. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non farvi trascinare dalle malelingue.

Voto 5.

Cancro: la settimana avrà una conclusione inaspettata. Purtroppo, vi renderete conto di aver commesso alcuni errori di valutazione. Tornerete sui vostri passi, ma le azioni compiute potrebbero avere delle spiacevoli conseguenze. La cosa migliore sarà non farsi prendere dal panico. Voto 4.5.

Oroscopo del giorno 14 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete la sensazione di essere invincibili. Apparirete sicuri di voi stessi e pronti ad affrontare qualsiasi sfida. Non nasconderete la vostra ambizione, ma sarete disposti ad aiutare gli altri nel momento del bisogno. Riuscirete a bilanciare perfettamente il vostro crescente orgoglio. Amerete fare shopping con gli amici. Voto 9.

Vergine: non vi aprirete con la persona amata. Il corteggiamento terminerà in modo imprevisto a causa di alcune incomprensioni. Non sarete disposti a dare voce ai vostri dubbi. ma preferirete prendere le distanze. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non essere troppo severi con voi stessi e di concedervi una seconda possibilità.

Voto 5.5.

Bilancia: vi impegnerete molto sul posto di lavoro. Purtroppo, i risultati desiderati stenteranno ad arrivare. Sarà importante non abbassare la guardia e continuare ad avere un approccio costruttivo. Prima o poi, la ruota della fortuna si rivolgerà nella vostra direzione. Il partner sarà comprensivo. Voto 6.

Scorpione: avrete energia da vendere. Le persone che vi staranno intorno non potranno non rimanere stupiti dalla vostra forza. La userete per il lavoro e per costruire rapporti interpersonali saldi. Avrete tanti altri obiettivi da raggiungere, ma preferirete procedere con calma. Voto 7.5.

Previsioni zodiacali e voti del 14 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete creativi e fantasiosi.

Tenderete a dare più spazio ai sogni e non alla realtà. Vi perderete in un mondo particolare, fatto di desideri. Sarà importante non esagerare. Rimanere con i piedi per terra, infatti, vi consentirà di riflettere sulle situazioni attorno a voi. Voto 6.5.

Capricorno: sarete fieri di voi stessi. Vi sentirete appagati e pronti a dare il meglio sul posto di lavoro. Le stelle vi favoriranno, portando un'ondata di allegria nella vostra quotidianità. Stimolerete gli amici e infonderete tanta gioia nel partner. Qualcuno di speciale potrebbe attirare la vostra attenzione. L'importante sarà mostrare sempre i vostri veri sentimenti. Voto 9.5.

Acquario: la vita in famiglia vi causerà un grandissimo stress.

Purtroppo, ci sarà un'incompatibilità base che non vi consentirà di dialogare con serenità. Verrete smentiti e criticati a ogni affermazioni. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a cambiare approccio. Non sarà facile, ma con tanto impegno ce la farete. Voto 4.

Pesci: sarete molto flessibili. Vi adatterete a ogni situazione con estrema facilità. La giornata sarà caratterizzata da tante sorprese, soprattutto dal punto di vista romantico. Permetterete al partner di starvi accanto e di riempirci di attenzioni. Ricambierete, però, cercherete anche di farvi desiderare. Voto 8.5.

Classifica del 14 ottobre