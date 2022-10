L'Oroscopo del giorno 15 ottobre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato. In questo contesto andremo a proseguire con le analisi interessanti i segni della seconda sestina. Occhi e curiosità puntati su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: chissà chi avrà il prezioso supporto astrale e chi invece sarà costretto a rimanere "alla finestra"? Lo scoprirete solo proseguendo la consultazione dell'oroscopo quotidiano.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di sabato 15 ottobre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 15 ottobre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Rimboccatevi le maniche e combattete la sfiducia che eventualmente dovesse pervadervi: dietro l’angolo vi attendono splendide opportunità che forse rischiate di non vedere. Non potete permettervi di discutere con chi ha più esperienza di voi. Meglio agire con diplomazia. Nel lavoro, se volete ottenere qualche risultato, puntate tutto sulla vostra inventiva, ma tenete a bada la superficialità e le inutili distrazioni. In amore il vostro malumore rischia di incrinare l’intesa con il partner. Fermatevi finché siete in tempo o ve ne pentirete amaramente. Per vincere la pigrizia e scaricare eventuali tensioni, tuffatevi nell’attività fisica leggera: basta anche una semplice passeggiata, purché fatta metodicamente.

Scorpione: ★★★★. Se questo sabato aveste bisogno di un consiglio, affidatevi pure a un esperto. È bene contare sull’esperienza passata piuttosto che tentare una novità a occhi bendati. Bene abbastanza l’amore e le amicizie, ma da evitare di avventurarsi in discorsi delicati, dall’epilogo incerto. Nel lavoro la scelta più sicura, in ogni attività, è di non lasciare la strada vecchia per la nuova.

La continuità in questo momento è il valore più affidabile che possiate avere. In amore, come nell’amicizia cercate di essere spontanei: questo sabato vi sono richieste proprio le doti di cui siete naturalmente ricchi. Buona la forma fisica, ma non dimenticate di mettere in programma una serie di controlli, in vista della stagione fredda.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 15 ottobre prevede un periodo sottotono. Il passaggio della Luna in Gemelli interferirà sul vostro umore causando in qualche caso lievi contrasti nell’ambiente dove operate quotidianamente. La visita inaspettata di un amico di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarsi un po’. Nel lavoro, invece, solo facendo un passo indietro riuscirete a rimettere in carreggiata un progetto professionale che rischiava di rimanere affossato. In amore alcune faccende di cuore promettono piuttosto bene: se avete dato inizio da poco a una storia d’amore, state certi che continuerà. L’umore è in discesa rapida, seguito a ruota dalle vostre difese immunitarie. Fate attenzione a non esporvi alle correnti d’aria fresca.

Oroscopo e stelle del 15 ottobre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Clima aereo e disinvolto quello di questo sabato. La giornata vi troverà in gran parte molto sereni, invitando molti di voi a uscire e con gli amici: ve la spasserete davvero alla grande. Guardate con fiducia al futuro e, soprattutto, imparate ad apprezzare ciò che vi offre il presente. Nel lavoro l’ironia nella comunicazione sarà una dote infallibile: farà apparire i problemi meno importanti disponendo l’interlocutore alla fiducia e alla collaborazione. In amore se potete, organizzate una cenetta a lume di candela, magari curando nei minimi dettagli sia il menu che la giusta atmosfera: potrebbe essere l’inizio di un’indimenticabile serata!

In questi giorni dite anche "sì" a una cura naturale per rafforzare i punti deboli del fisico. La Luna in orbita favorevole dai Gemelli promette rimedi efficaci per vecchi malanni.

Acquario: ★★★★. La giornata è ideale per occuparsi di questioni relative alla casa, riordinare i cassetti o gli armadi oppure dare inizio a qualcosa in grado di dare un aspetto nuovo agli ambienti dove passate più tempo. Saprete destreggiarvi abilmente tra i vari ambienti, professionali e non, mediando al meglio sul da farsi. Nel lavoro approfittate di questo momento particolarmente proficuo per mettere a punto un piano da seguire, evitando così di perder tempo prezioso. In amore certe divergenze d’opinione, specie in famiglia, possono essere superate puntando sulle cose concrete e sugli obiettivi da realizzare insieme alla persona amata.

Le energie sono buone, ma dovete evitare gli eccessi. Mantenetevi in forma con una dieta leggera e un’attività fisica costante.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 15 ottobre, prevede un periodo davvero "alla grande". In arrivo ottime notizie da amici o persone che non vedete da lungo tempo. Accogliete le novità con gioia e perdete un po’ di tempo in piacevoli chiacchiere. Concedervi una serata in compagnia di chi vi piace, ricordando gli episodi del passato, vi farà bene al cuore. Nel lavoro il peso della routine si farà sentire, ma voi riuscirete a dare una sfumatura personale alle situazioni, sufficiente per ovviarne la soffocante monotonia. In amore avrete successo, se riuscirete a liberarvi dagli schemi di un eccessivo rigore.

Alcune circostanze questo sabato richiederanno un po' più di duttilità. Buona la forma fisica, ma siete un po’ esigenti in fatto di estetica. Approfittate del tempo libero per dedicarvi al vostro amato shopping.