Secondo l'oroscopo del 14 ottobre 2022 le stelle invitano i nati Ariete a occuparsi solo di cose leggere e di non complicare situazioni molto semplici. Inoltre consigliano agli appartenenti al segno del Cancro di iniziare a cucinare piatti sani ed equilibrati. I nati in Pesci devono iniziare a vedere le cose in maniera positiva e ottimista, quindi via il pessimismo. A seguire l’astrologia dedicata alla giornata di venerdì 14 ottobre e le previsioni astrologiche con le pagelle da Ariete a Pesci.

Venerdì 14 ottobre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Fate solo le cose meno impegnative e senza fretta, non cercate di complicare le situazioni molto semplici. A volte vi sentite in competizione con le persone che riescono a completare un lavoretto in poco tempo. Guardare cosa fanno gli altri offusca la vostra capacità di esprimere giudizi razionali. Una mente chiara è un must. Voto: 6,5

Toro – È molto probabile che i vostri piani vengano interrotti nelle prossime 24 ore, ma sforzatevi di mantenere la calma e di non essere impazienti. Alla fine, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto: 6

Gemelli – Più cercate di convincere gli altri che state facendo le cose giuste, più è probabile che non vi credano.

Il che potrebbe non fare molto per il vostro ego, ma potrebbe fare del bene alla vostra reputazione professionale facendo qualche sforzo in più. Voto: 6,5

Cancro – Il vostro menù quotidiano potrebbe essere ricco di cose già pronte, ma se siete intelligenti lo metterete da parte e cucinerete cibi sani che fanno bene al vostro corpo e alla vostra mente.

Fate anche qualcosa di divertente, svagate la vostra mente e al lavoro ci pensate domani. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per la giornata di venerdì 14 ottobre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Più gli altri si lamentano dei vostri metodi e più siete determinati a portare avanti i vostri progetti. Perché dovreste cambiare solo per compiacerli?

Se i vostri metodi funzionano bene per voi, questa è davvero l’unica cosa che conta. Voto: 7,5

Vergine – È della massima importanza che voi non reagiate alle delusioni in maniera negativa. Anche se un amico vi delude, dovete mantenere la calma. Non potete controllare ciò che fanno le altre persone, ma potete scegliere il modo in cui reagire. Voto: 6,5

Bilancia – L'Oroscopo avverte che nelle prossime 24 ore potreste perdere il lume della ragione quando scoprite di essere stati raggirati da alcune persone fidate, o superati dai vostri avversari. Può essere frustrante, ma la rabbia non è la soluzione giusta per risolvere certe situazioni. Voto: 5,5

Scorpione – Siete pratici di natura, ma non potete aspettarvi che le altre persone siano razionali come voi.

Parlando delle questioni che riguardano i soldi, potreste avere molto difficoltà a spiegare a un vostro amico o familiare come stanno realmente le cose. Arrendetevi. Voto: 6

L'oroscopo e le previsioni del giorno 14 ottobre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Siete pronti a mostrare all’altra persona i vostri lividi emotivi, ma lei sta molto peggio di voi e ha un bisogno estremo del vostro supporto. Non siate troppo accomodanti, perché alcune persone potrebbero approfittarsene. Voto: 6

Capricorno – Nelle prossime 24 ore qualcosa potrebbe infastidirvi moltissimo e questo potrebbe essere un grosso problema. Se gli altri continuano a mettersi nei guai è un loro problema, voi non siete obbligati ad accollarvi i loro problemi.

Voto: 6

Acquario – Nelle prossime 24 ore potreste assistere a un’ingiustizia. È bene conoscere tutto ciò che accade negli ambienti circostanti, ma non andate a litigare su questioni di poca importanza altrimenti potreste peggiorare la situazione. Voto: 6

Pesci – Il messaggio dell'oroscopo del 14 ottobre è che dovete essere più flessibili del solito. Sia a casa che al lavoro potreste dare il meglio di voi stessi e con il minimo sforzo, se vi libererete di alcuni pensieri negativi e li sostituirete con quelli più positivi e ottimisti. Voto: 7