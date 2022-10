Le previsioni zodiacali di giovedì 20 ottobre mettono in luce aspetti inediti della giornata. I pianeti, grazie ai loro movimenti, avranno un forte impatto sulla vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. C'è chi inseguirà il successo e chi proverà a controllare le proprie emozioni. Alla fine disponibile anche una classifica generale.

Previsioni zodiacali di giovedì 20 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: cercherete di aggiungere degli elementi di novità alla vostra quotidianità. Abbraccerete il cambiamento con grande entusiasmo.

Questo vi permetterà di andare oltre ai confini predefiniti e di approcciarvi con persone completamente diverse. Potreste incontrare anche nuovi amici. Voto 9.

Toro: una persona in particolare proverà a mettervi in cattiva luce. Per fortuna, però, avrete la forza di reagire. Sarà importante mantenere la calma e spiegare le vostre ragioni con pacatezza e precisione. Una reazione improvvisa e poco controllata, al contrario, potrebbe farvi passare dalla parte del torto. Voto 6.

Gemelli: crederete ciecamente in voi stessi. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi aiuteranno ad affrontare le sfide del giorno. Vi impegnerete per svolgere il vostro lavoro nel migliore dei modi. Il capo approverà l'approccio usato e anche il rapporto con i colleghi non farà altro che migliorare.

Voto 9.5.

Cancro: non sarete molto ottimisti. Avrete la sensazione di non poter realizzare i vostri desideri. Inoltre, non sarete lieti della vostra situazione economica. Le previsioni zodiacali del 20 ottobre vi consigliano di provare ad aumentare le vostre competenze: sicuramente, non ve ne pentirete. Voto 5.5.

Oroscopo del giorno del 20 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete cura dei sentimenti degli altri, ma non vi farete mettere i piedi in testa. Cercherete di far valere il vostro punto di vista in varie circostanze. In particolare, prenderete la parola durante il turno di lavoro. Sarete molto legati alla vostra professione e vorrete imparare sempre qualcosa di nuovo.

Voto 8.

Vergine: andrete alla ricerca di un nuovo impiego. Desidererete mettere a frutto le vostre doti creative. Forse, dovrete avere un po' di pazienza, però, alla fine, riuscirete a realizzare il vostro sogno nel cassetto. Il partner vi sosterrà, mentre la famiglia sarà molto preoccupata per le ultime decisioni prese. Voto 7.

Bilancia: non saprete da che parte stare. Sarete piuttosto indecisi e tenderete a non occupare una posizione precisa. Questo, purtroppo, potrebbe causarvi dei problemi sociali non indifferenti. Gli amici, infatti, non saranno molto felici. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a spiegare il vostro punto di vista. Voto 5.

Scorpione: le stelle saranno molto generose.

L'assetto astrale vi aiuterà a vivere una giornata serena e priva di ostacoli. Inseguirete i vostri sogni e darete spazio agli hobby preferiti. Vi piacerà coinvolgere gli altri nei vostri interessi, ma non avrete un approccio invadente o eccessivamente pesante. Voto 8.5.

Previsioni astrologiche e voti del 20 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non sarete molto sereni. Vivrete le difficoltà con dubbi e indecisioni. Per il momento, non sarete ancora pronti a chiedere aiuto agli amici e alla famiglia. La paura del giudizio, infatti, prenderà il sopravvento. Le previsioni zodiacali del 20 ottobre vi consigliano di non gettare la spugna. Voto 4.5.

Capricorno: il lavoro sarà ricco di nuove opportunità.

Vi sentirete al settimo cielo perché, finalmente, avrete la sensazione di poter essere davvero di aiuto. I colleghi esprimeranno grande stima nei vostri confronti, però, fate attenzione a non concedere troppo facilmente la vostra fiducia. Voto 6.5.

Acquario: vi piacerà viaggiare e conoscere nuovi luoghi. Sarete curiosi e desiderosi di uscire dalla vostra zona di comfort. La paura dell'ignoto aggiungerà una nota di emozione a questa giornata. Il partner si dimostrerà pronto ad ascoltarvi in ogni circostanza e a donarvi il suo amore. Voto 7.5.

Pesci: il rapporto di coppia andrà incontro a una piccola battuta d'arresto. Tenderete a chiudervi in voi stessi e a prendere le distanze da qualsiasi forma di dialogo.

Questo, sicuramente, non vi sarà di aiuto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a riavvicinarvi agli amici. Voto 4.

Classifica dei segni zodiacali del 20 ottobre