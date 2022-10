Secondo l'oroscopo del 20 ottobre 2022, per l'ambito lavorativo ed emotivo, i nati sotto il segno del Cancro desiderano fare dei cambiamenti positivi per quanto riguarda il lavoro. La Vergine, invece, ha difficoltà a gestire bene i soldi e dovrebbe chiedere aiuto a un esperto. Per i nati nell’Acquario è arrivato il momento di rivalutare la propria vita. A seguire l'astrologia dedicata alla giornata di giovedì 20 ottobre e le previsioni segno per segno su lavoro ed emozioni.

Lavoro ed emozioni secondo l'oroscopo di giovedì 20 ottobre: da Ariete a Cancro

Ariete – In campo lavorativo, cercate di espandervi e imparare più cose. Il consiglio delle stelle è quello di tornare a scuola per prendere un altro diploma o un’altra laurea. Intorno alle 18 c’è da aspettarsi una fortuna finanziaria. Una persona che appartiene al segno della Vergine vi racconterà cose molto interessanti. Il vostro umore sarà positivo.

Toro – Dal punto di vista finanziario, state andando bene, ma potreste fare molto meglio. Anche quando pensate di non poterlo fare, sappiate che potete farlo. Ci vuole solo coraggio, organizzazione e disciplina. Non dovreste preoccuparvi di situazioni su cui non avete il controllo.

Plutone vi fa sentire impotenti e sopraffatti.

Gemelli – Siete sempre stati pieni di risorse e responsabili, soprattutto quando si tratta di soldi. Se state pensando di acquistare un immobile, questo è il giorno adatto per iniziare a cercare qualcosa che potrebbe piacervi. Plutone vi invia una strana energia, potreste sentirvi impotente quando si tratta della vostra famiglia.

Cancro – Sentite l’esigenza di fare qualche cambiamento per quanto riguarda il vostro lavoro. Un cambiamento positivo. In questo periodo, non siete troppo preoccupati per il vostro mondo materiale. Dovete credere di più a voi stessi, anche quando sentite che nessuno crede in voi. Dovete essere la vostra stessa luce.

Previsioni degli astri per il giorno 20 ottobre su lavoro ed emozioni: da Leone a Scorpione

Leone – Cercate di fare più soldi, forse prova a monetizzare un hobby che vi piace tanto. I disoccupati del segno potrebbero ricevere una chiamata di lavoro. La fortuna bacia il vostro settore finanziario. Vi sentite bene e stabili, nonostante la situazione in cui vi trovate. Fate del vostro meglio per mantenere questa sensazione per tutto il giorno.

Vergine – Anche se la vostra carriera sta andando alla grande, è molto probabile che voi non abbiate trovato un modo efficiente per gestire meglio i soldi. Parlate con una persona che può darvi un buon consiglio finanziario. Entrate in contatto con un vecchio compagno di scuola, sarà un’esperienza molto interessante per voi.

Bilancia – Se siete disoccupati e state cercando un buon impiego, questo sarà il vostro giorno fortunato. Prestate molta attenzione intorno perché l’universo vi sta dando un forte segnale. Siete emotivamente in sintonia con voi stessi, amate aiutare gli altri e volete rendere il mondo un posto migliore per tutti. Qualcuno cercherà di ingannarvi, attenzione.

Scorpione – Attirerete verso di voi persone che vogliono mettervi alla prova e questo è proprio quello che volete. Avete fortuna quando collaborate a progetti, creativi o gestionali, con gli altri. Solitamente attirate situazioni bizzarre nelle vostre vite, c’è qualcosa di provocatorio in voi, che tira fuori i lati peggiori delle altre persone, compreso la loro ostilità.

Astrologia per la giornata di giovedì 20 ottobre su lavoro ed emozioni: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il lavoro non vi dà tregua, l'Oroscopo consiglia di organizzare attività all’aperto, come escursionismo, campeggio o equitazione. La fortuna bacia i rapporti familiari. Provate a sfogarvi scrivendo qualcosa, componete anche una lettera arrabbiata.

Capricorno – Non lasciate che le emozioni governino le vostre decisioni sul lavoro. Adottate un approccio pratico. Sognate in grande, con la vostra intelligenza potete fare qualsiasi cosa. La vostra natura cauta è stata messa a dura prova, forse è il momento di correre questo rischio?

Acquario – Create un vostro spazio di lavoro, sempre se consentito dalla politica aziendale, e mettetevi comodi e rilassati come se fosse il vostro ufficio.

Vi aspetta una piccola fortuna finanziaria. In questa giornata potreste sentirvi un po’ bloccati. È normale, ognuno ha bisogno di fare un passo indietro da tutto per rivalutare la propria vita.

Pesci – Il vostro reddito è soddisfacente, iniziate con qualcosa di piccolo che ha il potenziale di diventare grande. È tempo di rimettervi in gioco, per perseguire sogni più grandi. Raddoppia il sostegno finanziario. Le emozioni negative che sono state fermentate da un po' di tempo emergeranno nelle prossime 24 ore: diventerete più sensibili e vi farete male facilmente.