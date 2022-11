Venerdì 11 novembre troviamo sul piano astrale Giove insieme a Nettuno transitare nell'orbita dei Pesci, nel frattempo la Luna insieme a Marte transiterà nel domicilio dei Gemelli. Saturno, invece, permarrà nel segno dell'Acquario, così come Plutone resterà stabile in Capricorno. Urano insieme al Nodo Nord, infine, proseguirà il transito in Toro come Sole, Venere e Mercurio rimarranno nel segno dello Scorpione.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Pesci, meno roseo per Acquario e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: generosi. A costo di rinunciare a presenziare a un evento o ad acquistare un oggetto desiderato, i nati Pesci potrebbero preferire, durante questo venerdì, assumere un mood generoso sia con le persone appena conosciute che con gli affetti più cari.

2° posto Capricorno: amore top. La gradevole sensazione che proveranno, c'è da scommetterci, i nati Capricorno nel giorno che precede il weekend sarà di essere il centro dell'universo per la dolce metà e i figli, ovvero la persona capace di provvedere a loro nel miglior modo possibile.

3° posto Scorpione: cambiare idea. Il terzo segno Fisso, durante questa giornata novembrina, avrà buone chance di mutare opinione riguardo a una persona con la quale dovranno condividere del tempo nel prossimo futuro, come un collega o un socio in affari, e tale idea risulterà decisamente più soddisfacente rispetto alla precedente.

I mezzani

4° posto Cancro: istruirsi. La terza decade di casa Cancro, nel corso dell'11 novembre, sarà presumibilmente attratta dalla voglia di ampliare il suo bagaglio di conoscenza, magari iniziando un corso formativo o riprendendo gli studi universitari interrotti tempo addietro.

5° posto Bilancia: lussi. Venerdì in cui sarà possibile assistere a una versione spendacciona dei nati Bilancia, col segno d'Aria che sembrerà essere incline a non badare a spese per circondarsi di oggetti lussuosi che sembrano trasudare opulenza.

6° posto Leone: speranzosi. Con gli influssi del Plenilunio quadrato che saranno in procinto di affievolirsi e lo spostamento del Grande Benefico in ottava casa, è probabile che nella giornata di venerdì i felini nutrano un po' di speranza in più riguardo ciò che li attenderà.

7° posto Ariete: liberarsi da un peso. Un pensiero ricorrente, probabilmente facente parte la sfera emotiva, potrebbe attanagliare le menti dei nati Ariete in queste ventiquattro ore e il segno di Fuoco, voglioso di liberarsene, sarà propenso a dire le cose come stanno.

8° posto Gemelli: scostanti. Un po' per l'umore ballerino col quale dovranno fare i conti e un po' per una latente svogliatezza che parrà non farli mai appassionare sino in fondo a qualcosa, i nati Gemelli potrebbero risultare scostanti questo venerdì, specialmente al lavoro dove il loro modo di fare non sarà affatto gradito.

9° posto Sagittario: solitari. Il bacio che si scambieranno l'astro belligerante e il Luminare femminile farà probabilmente storcere il naso agli arcieri, i quali preferiranno trascorrere nelle retrovie questo giorno autunnale, magari andando al cinema da soli e prenotando la cena a domicilio.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: equivoci. Saltare a conclusione affrettate sarà, c'è da scommetterci, un esercizio che i nati Acquario dovrebbero guardarsene bene dal mettere in atto questo venerdì, in quanto il rischio di prendere fischi per fiaschi sarà considerevole.

11° posto Vergine: spossati. Complice uno scarno bottino energetico sommato alla voglia di rimettere momentaneamente i remi in barca, i nati Vergine potrebbero vivere questo giorno novembrino strizzando l'occhio al relax.

12° posto Toro: comunicazione flop. Il fronte sentimentale di casa Toro sarà presumibilmente il settore esistenziale maggiormente bersagliato questo venerdì, col segno Fisso che dovrà fare i conti con qualche défaillance dialettica che lo farà spazientire non poco.