Le previsioni dell'oroscopo dell'11 novembre invitano gli Ariete ad essere più svegli. Gli Scorpione sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: aprite gli occhi e cercate di essere più furbi. Solitamente siete un po' ingenui, specie quando volete molto bene ad una persona. Soprattutto nel lavoro, però, bisogna essere più svegli.

11° Toro: le vostre intenzioni sono buone, tuttavia, determinate circostanze potrebbero ostacolare la realizzazione di alcuni progetti che vi siete prefissati. Momento interessante per la sfera professionale.

10° Cancro: oggi vi sentite un po' giù di corda. Non siete esattamente al massimo della vostra forma fisica, pertanto, c'è il rischio di incappare in qualche piccolo impedimento.

9° Gemelli: secondo le previsioni dell'Oroscopo dell'11 novembre, i nati sotto questo segno possono osare un po' di più sul lavoro. Non siate troppo introversi e non abbiate paura di dire ciò che pensate.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: in amore amate vivere in armonia e serenità, tuttavia, il vostro carattere un po' puntiglioso potrebbe far nascere qualche polemica. Cercate di smussare questo aspetto.

7° Pesci: l'oroscopo dell'11 novembre denota un quadro astrale piuttosto controverso.

Il vostro animo sembra turbato da qualcosa, anche se apparentemente potreste fare molta fatica a trovare la causa scatenante.

6° Sagittario: se state vivendo un momento particolarmente controverso, cercate di lasciare che le persone a voi care vi aiutino. In ambito professionale bisogna prendere delle decisioni.

5° Bilancia: giornata interessante per le faccende di cuore.

Ad ogni modo, cercate di non trascurare i vostri impegni. Nella vita è necessario trovare la giusta via di mezzo in ogni cosa.

Oroscopo segni fortunati dell'11 novembre

4° in classifica Capricorno: nel lavoro siete delle star e brillerete di luce propria. Non amate vivere nel riflesso di qualcun altro. Osate sempre fino in fondo per vedere fin dove potete spingervi.

3° Leone: ci sono delle ottime novità in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nel lavoro, invece, siete un po' restii, quindi è il caso di valutare attentamente i pro e i contro di un nuovo progetto.

2° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del giorno 11 novembre vi invitano ad essere in armonia con le persone che vi circondano. Ci sono dei bei cambiamenti in arrivo.

1° Scorpione: ci sono delle liete novelle in arrivo per voi sotto più punti di vista. Cercate di essere audaci e di non lasciare che siano gli altri a rubarvi la scena. Questo è il vostro momento, brillate.