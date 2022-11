Mercoledì 30 novembre troviamo sul piano astrale la Luna, mentre Giove e Nettuno transiteranno nel segno dei Pesci. Nel frattempo il Sole, Mercurio e Venere risiederanno sui gradi del Sagittario. Plutone, invece, resterà stabile nel segno del Capricorno, così come Saturno rimarrà nel domicilio dell'Acquario. Il Nodo Nord assieme a Urano, infine, continueranno il transito in Toro come Marte permarrà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Leone, meno benevolo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Pesci: incontri. Semaforo acceso sul verde per i nati Pesci in cerca dell'anima gemella, in quanto le probabilità di fare degli incontri stuzzicanti dalle prospettive durature saranno particolarmente alte questo giorno di fine novembre.

2° posto Scorpione: fantasiosi. I malmostosi pensieri che hanno banchettato nella mente dei nati Scorpione negli ultimi giorni potrebbero segnare il passo questo mercoledì, trasformandosi in voli pindarici dalle note spiccatamente fantasiose in grado di ravvivare il loro buonumore.

3° posto Leone: creativi. Uscire dalla loro comfort zone, in materia di idee da trasformare in azioni concrete, sarà probabilità la migliore qualità sulla quale potranno fare affidamento i felini in queste ventiquattro ore, in quanto la loro creatività sarà alle stelle.

I mezzani

4° posto Gemelli: adulatori. Particolarmente avvezzi a lusingare l'interlocutore per trarne dei benefici futuri, i nati Gemelli potrebbero farsi la nomea di adulatori questo mercoledì ma, malgrado ciò, arriveranno ugualmente e con semplicità alle mire prefisse.

5° posto Bilancia: attenti. Nulla, o quasi, sfuggirà allo sguardo attento e scrutatore dei nati Bilancia in questo giorno autunnale, col segno Cardinale che farà tesoro di eventuali scoperte sulle persone con le quali dovrà rapportarsi guardandosene bene dall'esternare tali segreti.

6° posto Toro: costrizioni. Sia che si tratti di un'opera manutentiva in casa che di un meeting estero al quale presenziare, i nati Toro avranno buone probabilità di essere costretti da alcune circostanze a svolgere delle attività che non avevano messo in programma.

7° posto Capricorno: focus amoroso. La dolce metà, durante questo mercoledì, potrebbe accusare il segno di Terra di essere poco presente ultimamente nel nido domestico, spingendo i nativi ad interrogarsi se le parole del partner siano figlie di un sentimento che sta affievolendosi.

8° posto Acquario: spazio al nuovo. Il fronte relazionale di casa Acquario sembrerà, nel corso delle ventiquattro ore in questione, necessitare di un restyling, coi nativi che saranno chiamati ad allontanarsi da quei rapporti che hanno oramai fatto il loro tempo, così da far spazio al nuovo che avanza.

9° posto Cancro: aiuti. Pur di riuscire a traslocare nei tempi preventivati oppure di montare un nuovo armando nella stanza dei più piccoli, durante il 30 novembre, i nati Cancro potrebbero avere bisogno di un amico manualmente capace o di un esperto del settore.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: distratti. La concentrazione dei nati Vergine questo mercoledì sembrerà risentire di numerosi black-out, in quanto il segno Mobile sarà capace di distrarsi troppo facilmente e i vertici aziendali noteranno che non è sul pezzo come al solito.

11° posto Sagittario: battuta d'arresto. Nel bel mezzo di un idillio astrale, questo giornata di fine mese sarà, c'è da scommetterci, eccezionalmente poco benevola per gli arcieri, intimando agli stessi di fermarsi per valutare pro e contro di un progetto.

12° posto Ariete: pigri. La voglia di rimboccarsi le maniche avrà buone chance di non bussare alla porta di casa Ariete in questo giorno di novembre, coi nativi che preferiranno restarsene in casa, ove possibile, facendo la spola tra divano e sala da pranzo.