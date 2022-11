Per la giornata di giovedì 24 novembre 2022, l’Oroscopo prevede tanta serenità per i nati sotto il segno dello Scorpione, mentre per il Vergine ci saranno diatribe familiari. Il Cancro e il Leone in particolare avranno delle ottime collaborazioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo del 24 novembre per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì: Scorpione sereno

1° Scorpione: avrete una serenità d’animo in questa giornata che prescinderà dagli impegni che dovrete affrontare. Potreste ricevere una bella sorpresa pecuniaria e dare nuova linfa alla vostra carriera, ma non con la frenesia che ha caratterizzato le vostre giornate precedenti.

2° Acquario: questo rialzo nella classifica dell’oroscopo sarà dovuto ad una bella notizia in famiglia che vi lascerà piacevolmente sorpresi. Il buonumore incentiverà positivamente anche la concentrazione sul lavoro e sugli affari.

3° Bilancia: avrete delle belle esperienze che potranno in qualche modo farvi divergere dalla situazione di stress a cui recentemente siete sottoposti sul lavoro. L’amore potrebbe farvi dimenticare molti dei vostri problemi quotidiani, secondo l’oroscopo.

4° Leone: potrete stipulare qualche collaborazione vincente con qualcuno che possa farvi fare salti di qualità con i suoi affari, portando ad un altro livello la situazione della vostra carriera. Avrete a che fare con molto romanticismo in amore, secondo l’oroscopo.

Proposte per Cancro

5° Cancro: per il vostro segno si profilano all’orizzonte tante belle proposte interessanti, a partire da un incentivo alla vostra attività professionale che possa darvi quella spinta che state aspettando da tanto tempo. Le amicizie saranno al centro della vostra attenzione.

6° Toro: avrete qualche momento di forte stress che vi darà qualche noia, soprattutto sul lavoro.

Le energie stanno lentamente calando, ma potreste avere una bella sorpresa in serata, forse da parte del partner o dalla famiglia di origine.

7° Gemelli: risparmiare ora potrebbe darvi qualche vantaggio nella vita quotidiana, dunque evitate di pensare a regali o a qualsiasi cosa che possa in qualche modo essere controproducente per i conti giornalieri.

Con gli affetti la situazione rimarrà stabile.

8° Pesci: avrete una situazione leggermente spinosa a cui andare incontro, ma con la calma necessaria potreste essere in grado di risolvere tutto in un batter d’occhio. Avrete delle decisioni difficili da prendere in merito alla vostra vita privata.

Periodo di riflessione per il Capricorno

9° Sagittario: qualche responsabilità potrebbe pesarvi moltissimo, ma il vostro atteggiamento sicuramente dovrebbe essere decisamente più positivo, secondo l’oroscopo. Potreste avere dei contrasti con una amicizia a cui tenete particolarmente.

10° Capricorno: avrete bisogno di un periodo di riflessione molto intenso che potrebbe coinvolgere anche altri aspetti, oltre a quello privato.

Fare qualche progetto ambizioso ora come ora potrebbe darvi più problematiche del dovuto, secondo l’oroscopo.

11° Ariete: apparirete molto freddi sia nei confronti del partner che delle amicizie. Non sempre riuscirete a trovare dei punti di accordo con la famiglia di origine su una decisione che avete preso per voi stessi, ma in serata le cose potrebbero aggiustarsi molto facilmente con un po’ di comunicazione.

12° Vergine: assumerete dei toni di contrasto con le persone a cui tenete, forse per un fraintendimento che per voi sarà decisamente significativo. Avrete qualche grana con la famiglia, che sia di origine oppure la vostra, secondo l’oroscopo.