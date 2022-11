Nell'oroscopo della settimana dal 21 al 27 novembre troviamo sul piano astrale tre passaggi planetari degni di nota: Il Sole si sposterà dal domicilio dello Scorpione al Sagittario (dove transitano Mercurio e Venere), la Luna viaggerà dai gradi della Bilancia al Capricorno (dove risedere Plutone in retrogradazione) e, in ultimo, Giove in Pesci riprenderà il moto diretto.

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Leone, meno benevolo per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: novità in vista. Il settore amoroso di casa Ariete, da martedì a domenica, avrà ottime chance di godere di stimolanti novità, ad esempio un test di gravidanza che attesta la prossima nascita di un erede oppure una romantica proposta di matrimonio.

Attenzione, invece, all'uggiosa giornata inaugurale, dove l'umore sotto i tacchi potrebbe far dire qualche parola di troppo ai nativi.

2° posto Leone: shopping. Eccezion fatta per le faticose giornate del 22 e 23 novembre, la settimana in questione parrà concedere ai felini la possibilità di fiondarsi verso qualche acquisto messo in cantiere da tempo, perlopiù legato a una loro passione. Giovedì, inoltre, sarà presumibilmente una giornata ideale per i single in cerca di avventure intense ma fugaci.

3° posto Sagittario: voglia di compagnia. Complice lo Stellium sui loro gradi, arricchito giovedì e venerdì dalla Luna nel segno, i nati Sagittario potrebbero voler recuperare il tempo perduto nella cerchia amicale, organizzando serate scanzonate, cene ed eventuali compleanni per soddisfare la loro ritrovata voglia di stare assieme agli altri.

I mezzani

4° posto Acquario: cambio di prospettiva. La partita astrologica dei nati Acquario nel periodo in questione, escludendo l'ostica giornata di mercoledì, verrà presumibilmente vinta dal segno Fisso grazie al cambio di prospettiva che metteranno in campo, per merito del quale riusciranno a concentrarsi sugli aspetti ludici dell'esistenza.

5° posto Toro: cercasi alleati. Superata la fase dell'anti compleanno, che finirà esattamente mercoledì, i nati Toro potrebbero rendersi conto che per avanzare celermente nel settore professionale necessiteranno di allargare la cerchia clientelare, magari stringendo nuovi accordi che strizzeranno l'occhio alla lungimiranza.

6° posto Bilancia: focus familiare. L'importanza della famiglia originaria avrà, c'è da scommetterci, un ruolo fondamentale nella settimana che trascorreranno i nati Bilancia, soprattutto lunedì, giovedì e venerdì. Nelle giornate citate, difatti, il segno Cardinale si accorgerà che il sostegno morale, e alle volte anche economico, del nucleo familiare è stato una manna dal cielo per loro.

7° posto Capricorno: mantenere le apparenze. Un'intricata situazione legata alla sfera affettiva, ad esempio intrattenere due relazioni in contemporanea, potrebbe spingere il terzo segno di Terra, specialmente il 22,23 e nel weekend, a cercare di mantenere un atteggiamento apparentemente disteso sia con l'uno che con l'altro partner.

8° posto Scorpione: rifiuti. Semaforo acceso sul giallo per i nati Scorpione, in particolar modo nella seconda parte della settimana quando potrebbero dover fare i conti con un due di picche proveniente dalla sfera professionale, come un rifiuto legato a una candidatura che avevano inviato in precedenza. Nonostante l'amarezza iniziale, nella giornata domenicale il segno d'Acqua s'accorgerà che le occasioni per trovare un nuovo impiego non mancheranno di certo.

9° posto Pesci: sfoghi. Il ritorno del moto diretto del Grande Benefico nella loro orbita sommato all'ostica posizione della Bianca Signora parrà indurre, specialmente giovedì e venerdì, i nati Pesci a cercare il sostegno di un'amica per sfogarsi un po'.

Qualora tale figura cara non dovesse essere disponibile come spalla sulla quale piangere, il segno Mobile potrebbe usare l'attività sportiva come valvola di sfogo.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: decelerare. La giornata migliore di questa settimana novembrina per i nati Vergine avrà buone chance di essere lunedì, quando potranno godere ancora di un pizzico di spensieratezza e trascorrere quanto più tempo possibile coi loro figli. Da martedì in poi, invece, le frequenze planetarie diverranno meno benevole rispetto al Sole di nascita nativo, inducendo il segno di Terra a decelerare.

11° posto Cancro: amore flop. Una piccola bugia detta all'amato bene o un comportamento sopra le righe tenuto dai nati Cancro nel nucleo domestico, durante questa settimana d'autunno, potrebbero far adirare non poco la dolce metà, innescando un clima gelido in coppia.

12° posto Gemelli: spese extra. Il bottino finanziario di casa Gemelli avrà buone chance di risentire di uno scossone non indifferente, soprattutto da giovedì in poi quando una spesa non preventivata li costringerà a rivedere e rivalutare le loro uscite economiche fino a fine novembre.