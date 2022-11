Nella settimana dal 7 al 13 novembre troveremo sul piano astrale la Luna (la quale si farà Piena martedì 8 nel segno del Toro) viaggiare dai gradi dell'Ariete al Cancro, nel frattempo Venere, il Sole e Mercurio risiederanno nell'orbita dello Scorpione. Saturno, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Nettuno insieme a Giove resteranno stabili in Pesci e Marte proseguirà l'anello di sosta in Gemelli. Urano assieme al Nodo Nord, infine, permarranno in Toro come Plutone continuerà il transito in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Toro e Capricorno, meno roseo per Leone e Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: restyling. Sette giorni dove la Luna Piena nel loro segno, la quale andrà in onda alle ore 11:02 di martedì, andrà a illuminare l'ostico duetto Mercurio-Venere nel dirimpettaio Scorpione, portando a galla ciò che andrebbe cambiato sia nel ménage amoroso che nella famiglia originaria. Restyling che i nati Toro saranno chiamati ad abbracciare senza remore, anche perché così facendo avranno ottime chance sia di rasserenare tali ambienti affettivi ma anche di mettere finalmente una pietra sopra a eventuali attriti pregressi.

2° posto Capricorno: due pesi e due misure. Da lunedì a mercoledì e ancora domenica, i nati Capricorno potrebbero essere invitati dal parterre astrale a mettere su un piatto della bilancia le loro ambizioni lavorative e monetarie e nell'altro piatto le piccole gioie della vita.

Nonostante la loro propensione alla materialità, nelle giornate citate il segno Cardinale parrà dare maggior peso a quello che solitamente etichetta come scontato. Giovedì e venerdì, invece, sarebbe meglio evitare investimenti di qualunque tipo perché si correrebbe il rischio d'incappare in una frode.

3° posto Scorpione: puntini sulle "i".

Il flirt tra Mercurio sui loro gradi e Nettuno in Pesci, aizzato dal Plenilunio in Toro dell'8 novembre, potrebbe spingere ai nati Scorpione di mettere i puntini sulle "i" in merito a un progetto professionale o rispetto a una questione pratica. Puntualizzare con la persona interessata, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento futuro, permetterà al segno d'Acqua di avanzare spedito verso le mire prefisse.

Domenica, però, i nativi farebbero meglio a bandire altezzosità ed egocentrismo dal loro carnet caratteriale.

I mezzani

4° posto Bilancia: decisioni. L'ambiente familiare, perlopiù originario, rappresenterà presumibilmente il focus settimanale di casa Bilancia, in quanto le effemeridi indicano per i nativi decisioni da prendere al più presto. Probabili faccende legate all'eredità, al prendersi cura di un genitore o al sostentamento di un figlio in difficoltà economiche indurranno il segno d'Aria a operare una scelta in tal senso nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato.

5° posto Gemelli: dichiarazioni d'amore. Il 10 e l'11 novembre saranno, con ogni probabilità, le giornate ideali in casa Gemelli per dichiarare i loro sentimenti a una persona che gli fa battere il cuore.

Mettendo sul piatto ciò che provano, difatti, sarà più che probabile che i sentimenti dei nativi verranno ricambiati.

6° posto Vergine: inizio smart. La settimana avrà buone chance di iniziare con due giornate dove i nati Vergine avranno il vento in poppa, soprattutto nella cerchia amicale dove spiccheranno per affidabilità e lealtà. Dal tardo pomeriggio di mercoledì in poi, però, le frequenze planetarie d'Acqua tenderanno a smorzare sia il buonumore che la propensione a rimboccarsi le maniche del segno Mobile.

7° posto Cancro: alleati. Più la settimana in questione si avvicinerà al capolinea e maggiori saranno le possibilità che i nati Cancro comprendano quanto ricercare nuovi alleati, specialmente in questo delicato momento, sia di vitale importanza per far decollare i loro progetti in fase embrionale.

Eccelsa in tal senso la giornata del 13 novembre, quando la possibilità di stringere un accordo proficuo si farà strada nel percorso nativo.

8° posto Pesci: amore in primo piano. Martedì, mercoledì e nel weekend sarà probabile che il dodicesimo segno zodiacale dia maggiore priorità alle faccende amorose, interrogandosi se portare avanti il legame in essere sia un bene o meno per la loro evoluzione esistenziale. La risposta a questa ardua domanda, però, non riusciranno a trovarla prima degli sgoccioli del 2022.

9° posto Ariete: vizi da eliminare. Uno degli obiettivi del Plenilunio di Terra dell'8 novembre sarà di riportare i piedi ben saldi sul terreno ai segni che si stanno facendo trascinare da illusioni o che si stanno lasciando 'coccolare' da malsani vizi.

Il segno dell'Ariete, soprattutto secondo e terzo decano, saranno chiamati a intraprendere un cammino di vita più salutare nella prima parte della settimana, puntando sull'eliminazione di qualche abitudine che lascia a desiderare.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: battuta d'arresto. Sia il fronte pratico che quello professionale di casa Sagittario potrebbero subire, da giovedì a sabato, una destabilizzante battuta d'arresto, inducendo i nativi a premere invano il pedale sull'acceleratore. Anziché voler tutto e subito, però, gli arcieri farebbero meglio a capire i perché dietro questo stop inaspettato al fine di apportare eventuali modifiche per ottimizzare il tutto.

11° posto Acquario: sotto scacco.

Nel celebre videogame 'Tomb Raider III' era possibile rinchiudere il maggiordomo Winston nella piscina, togliendo la scaletta così da evitare che lo stesso potesse uscire. Questa sgradevole sensazione del collaboratore domestico, nella settimana in questione, potrebbe essere condivisa anche dai nati Acquario, i quali si sentiranno sotto scacco e, quindi, incapaci di indirizzare gli eventi dove meglio gli aggrada.

12° posto Leone: sfide professionali. Il quadrato Saturno-Urano, lo Stellium in Scorpione e la Luna Piena quadrata in Toro saranno, con ogni probabilità, i tre ostici passaggi planetari che metteranno sul cammino nativo delle dure ma significative sfide professionali. Test che potrebbero subodorare di sconfitte premature e ritorni economici poco soddisfacenti ma, fortunatamente, saranno soltanto mere illusioni alle quali i felini farebbero meglio a non dare alcun peso.