Sabato 12 e domenica 13 novembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Cancro, mentre Plutone stazionerà sui gradi del Capricorno. Il Sole, Venere e Mercurio, intanto, resteranno stabili nel domicilio dello Scorpione, così come Saturno protrarrà il moto in Acquario e Nettuno insieme a Giove permarranno in Pesci. Il Nodo Nord assieme a Urano, in ultimo, continueranno la sosta in Toro come Marte proseguirà il transito in Gemelli.

Oroscopo del weekend favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Capricorno e Ariete.

Sul podio

1° posto Cancro: lavoro top.

Semaforo acceso sul verde per le faccende professionali di casa Cancro in queste due giornate che chiudono la settimana, coi nativi che parranno avere una marcia in più sia in termini di energie a disposizione che di soluzioni pratiche da attuare.

2° posto Pesci: aiuti. Sabato e domenica avranno buone chance di essere due giorni in cui il dodicesimo segno zodiacale, spinto dalla voglia di fornire il suo sostegno alle persone care, si prodigherà nel tendere la mano alle stesse, fornendo gli aiuti che necessitano.

3° posto Acquario: attendisti. Memori delle ultime controverse settimane appena vissute, i nati Acquario potrebbero assumere un mood attendista questo weekend, al fine di evitare di farsi inutili illusioni e, al contempo, prendere la metaforica rincorsa per partire spediti quando sarà giunto il momento adatto.

I mezzani

4° posto Leone: focus sui dettagli. Più che d'avanzamento questi giorni novembrini parranno profumare di focalizzazione sui dettagli per i felini, col segno di Fuoco che sarà presumibilmente incline a rivoluzionare i progetti in essere al fine di ottimizzarli in maniera certosina.

5° posto Gemelli: in crescendo. Alla stregua di un buon vino che aumenta di qualità con l'incedere del tempo, anche questo fine settimana per i nati Gemelli potrebbe avere un andamento similare, in quanto più i nativi si avvicineranno alla serata domenicale e maggiori saranno le possibilità di poter far pace con loro stessi.

6° posto Toro: valvola di sfogo. Similmente al segno dell'Acquario e del Leone, anche per il Toro l'ultimo periodo è stato particolarmente stressante e, nel weekend in questione, il segno di Terra potrebbe mettersi alla ricerca di una valvola di sfogo. Frequentare la palestra o fare attività fisica all'aperto sarebbero le scelte più sagge da attuare per i nativi.

7° posto Scorpione: criptici. Nonostante saprebbero benissimo quale risposta fornire all'interlocutore, in questo fine settimana novembrino i nati Scorpione sembreranno divertirsi a infondere un alone di mistero riguardo ogni dialogo che affronteranno.

8° posto Bilancia: pensierosi. L'opposizione Luna-Plutone unita al languido passaggio nettuniano in sesta casa renderanno, c'è da scommetterci, i nati Bilancia spiccatamente pensierosi, specialmente quando rifletteranno su alcune dinamiche familiari ancora insolute.

9° posto Sagittario: spostamenti. Dal pomeriggio di sabato in poi, sarà probabile che gli arcieri debbano fare i conti con uno spostamento inaspettato, come un capo che li costringerà a cambiare ufficio o un professore che li inviterà a spostarsi in un'altra classe.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: pile scariche. Il lassismo che probabilmente metteranno in campo i nati Capricorno in queste quarantotto ore sarà figlio di uno scarno bottino energetico col quale dovranno fare i conti. Ottime, invece, le effemeridi per gli sgoccioli domenicale, quando la passione prenderà il sopravvento in coppia.

11° posto Ariete: bizzosi. La luce in fondo al tunnel, nel corso del 12 e 13 novembre, parrà essere più lontana del solito e i nati Ariete, intimoriti da ciò, risulteranno spiccatamente nervosi anche con chi non meriterà affatto la loro ira.

12° posto Vergine: amore flop. Sebbene il secondo segno di Terra, durante il weekend, parrà intenzionato a lanciarsi in un chiarimento nel ménage amoroso, sarà bene che lo stesso rimandi tale scambio di vedute col partner perché il rischio sarà solo di complicare ulteriormente l'intricata faccenda.