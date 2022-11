L'oroscopo della giornata di martedì 15 novembre prevede un Ariete più pimpante grazie alla buona posizione di Marte, mentre Gemelli mostrerà una certa curiosità, non solo in ambito lavorativo. La Luna in quadratura potrebbe causare spiacevoli sbalzi d'umore ai nativi Scorpione, mentre Sagittario sarà particolarmente socievole. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 15 novembre.

Previsioni oroscopo martedì 15 novembre 2022 segno per segno

Ariete: la Luna in Leone e Marte in Gemelli vi renderanno attivi e pimpanti in questa giornata di martedì.

Sul fronte amoroso questo vostro entusiasmo vi permetterà di dare una scossa alla vostra relazione di coppia, e vivere con maggior passione questo periodo. In ambito lavorativo avrete una marcia in più mostrando questo vostro atteggiamento ottimista. Non è detto che avrete sempre la soluzione a portata di mano. Voto - 8️⃣

Toro: questa prima parte della settimana non vi darà grandi soddisfazioni secondo l'oroscopo. Ciò nonostante in voi rimane la speranza di un periodo migliore, e in effetti questo cielo sta lentamente migliorando. Con questo vostro ottimismo, sia in amore che sul posto di lavoro, sarà più facile vedere quanto di buono ci sia intorno a voi. Siate inoltre pazienti. Voto - 6️⃣

Gemelli: sfera sentimentale davvero appagante in questa giornata di martedì.

Questo cielo vedrà la Luna in sestile, che vi metterà una certa curiosità e voglia di fare. In amore la vostra relazione di coppia funzionerà bene, ma attenzione a non entrare in discussioni complicate da gestire. Per quanto riguarda il lavoro, se necessario, rivedete alcune vostre decisioni. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un martedì interessante per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

In amore godrete di un'intesa di coppia davvero piacevole con il partner, ma anche voi cuori solitari sarete propensi a credere nell'amore e provare a fare audaci conquiste. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma sappiate che non potete sempre massimizzare il risultato. Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale che finalmente comincia a sorridervi secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Con la Luna in congiunzione godrete di momenti migliori con la vostra fiamma. Con il tempo, e la giusta comprensione, presto tutto si sistemerà. In ambito lavorativo dovrete avere le idee chiare prima di buttarvi in progetti più ambiziosi. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata nel complesso valida per voi nativi del segno. Questo cielo sarà ancora dalla vostra parte in amore, ciò nonostante dovrete avere pazienza e comprensione a sufficienza per quando Venere si sposterà nel segno del Sagittario. Settore professionale che rimarrà stabile per voi, anche se con Giove in opposizione meglio prendere certe decisioni con cautela. Voto - 7️⃣

Bilancia: ottima giornata per voi nativi del segno sul fronte amoroso.

La Luna vi sorriderà dal segno del Leone e, single oppure no, riuscirete a vivere una vita sentimentale serena e movimentata. In ambito lavorativo affronterete la giornata con il vostro solito entusiasmo. L'aiuto di stelle come Marte e Saturno poi, vi permetteranno di gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali non molto convincenti in questa giornata di martedì, colpa della Luna in quadratura dal segno del Leone. Il pianeta Venere sarà nel vostro segno, ma non per molto ancora. In amore dunque è arrivato il momento di mostrare pazienza e comprensione, ma soprattutto la volontà di superare gli ostacoli. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a prendere le giuste decisioni con i vostri progetti, aiutandovi a mantenere la calma e non commettere errori.

Voto - 7️⃣

Sagittario: con l'astro argenteo in buon aspetto, secondo l'oroscopo di martedì avrete voglia di essere socievoli e stringere nuovi legami. Venere inoltre sta per avvicinarsi al vostro segno, e vi permetterà di amplificare i vostri sentimenti. Poche novità in ambito lavorativo in questa giornata. Ciò nonostante, con il giusto impegno, saprete mettere in fila discreti risultati. Voto - 8️⃣

Capricorno: l'egemonia di Venere in Scorpione è ormai giusta al termine, e il pianeta dell'amore sta per mettersi alle vostre spalle. Secondo l'oroscopo, non cambierà più di tanto la vostra vita sentimentale, ciò nonostante meglio non pretendere troppo dal vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro centrare i vostri obiettivi sarà molto importante in questo periodo.

Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di martedì che vi vedrà messi alle strette sul fronte sentimentale, colpa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Di contro, questi due astri stanno per mettersi in una posizione migliore per voi. Non perdetevi d'animo dunque, e credete nelle persone che amate. Sul piano professionale farete parecchio affidamento alle vostre abilità conoscenze per gestire bene i vostri progetti. Attenzione comunque a Mercurio in quadratura che potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale valida nel corso di questo martedì. Tenete a mente però che Venere presto sarà contro di voi, così come l'astro argenteo. Se siete impegnati in una storia d'amore dunque, meglio non correre troppi rischi. Nessun problema invece sul fronte professionale. Le idee per fare bene i vostri progetti non mancheranno, e con un po’ di fortuna da parte di Giove saprete come metterle in pratica. Voto - 8️⃣