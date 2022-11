L'oroscopo di sabato 19 novembre annuncia che per i nativi del Cancro è arrivato il momento di affrontare tutti i problemi della vita. Anche se è il periodo giusto per rischiare, i nati in Pesci dovrebbero evitare decisioni avventate e fidarsi di più del proprio istinto. Per molti individui nati sotto il segno del Leone si chiude un capitolo e si inizia uno nuovo. Per sapere che tipo di giornata vi attende, di seguito trovate le previsioni astrologiche per la giornata di sabato 19 novembre e le pagelle, con voto da 0 (giornata difficile da affrontare) a 10 (giornata senza intoppi).

La giornata di sabato 19 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Se non vi sentite felici di lavorare con un particolare gruppo di persone, allora alzatevi e andate da qualche altra parte. Il vostro primo dovere, da questo momento in poi, deve essere quello di seguire la vostra bussola morale. Non pensateci troppo, agite. Voto: 6

Toro – Se avete bisogno di supporto o assistenza di qualsiasi tipo, chiedetelo. Potreste essere sorpresi di quante persone fanno di tutto per aiutarvi. Tutte quelle cose buone che avete fatto per gli altri in passato sono più preziose dei contanti in banca. Voto: 7,5

Gemelli – Ci sono stati momenti negli ultimi tempi in cui avete perso la concentrazione e la strada, ma questo cambierà molto presto.

La cosa più importante è tenere sempre a mente i vostri obiettivi e le vostre ambizioni a lungo termine. Siete ancora sulla buona strada per il successo. Voto: 7,5

Cancro – Ci sono problemi da affrontare. Fingere che non esistano non porterà nulla di buono, vi causerà così tanti disagi e stress. L'Oroscopo del 19 novembre sostiene che questo è il momento di affrontarli tutti.

Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 19 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Un capitolo della vostra vita è giunto al termine e adesso il è momento di voltare pagina. Questo è il messaggio dell'oroscopo e se lo ascoltate nei prossimi giorni troverete qualcosa di più divertente e produttivo in cui mettere la mano.

Voto: 7

Vergine – Avete voglia di eliminare un ostacolo che si trova sul vostro cammino, ma le stelle avvertono che un’azione così estrema potrebbe avere conseguenze impreviste. Invece, cercate un modo intelligente per aggirare l’ostacolo senza effettivamente danneggiare voi stessi. Voto: 7

Bilancia – Dovete prendere l’abitudine di fidarvi di più delle persone a cui siete vicini in termini di famiglia e amicizia. Siete stati troppo sulla difensiva ultimamente – non siete mai stati voi contro il mondo. Voto: 6,5

Scorpione – Non potete cambiare il mondo da soli, ma potete fare molto bene se unite le forze con persone che condividono i vostri ideali e la vostra visione della vita. Ce ne sono molti là fuori se vi interessa dare un’occhiata – non siete affatto soli.

Voto: 7,5

L'oroscopo e le previsioni degli astri per il giorno 19 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – State cercando di capire cos’è meglio per un amico, ma non dimenticate che non avete il diritto di imporre i vostri punti di vista. In effetti, se ci provate, ci sono tutte le possibilità che questa persona faccia l’opposto di quello che avete suggerito. Lasciate che impari dai propri errori. Voto: 6

Capricorno – In questo periodo avete molto da dire per voi stessi e non vi importerà minimamente chi si offende. Cercate di far capire alle persone che vi vogliono bene che i vostri punti di vista sono positivi e progressisti, anche se non ricevete nessuna approvazione. Voto: 6,5

Acquario – È il momento di affrontare una situazione che è andata alla deriva troppo a lungo, anche se questo può significare prendere il tipo di decisione impopolare che preferireste evitare, ma che scelta avete?

La vita non è una gara di popolarità, quindi, fate quello che credete giusto. Voto: 6

Pesci – Le stelle vi danno il coraggio di rischiare, ma non dovete essere avventati. Ascoltate ciò che vi dice la vostra voce interiore e agite di conseguenza anche se vi mette in contrasto con tutti gli altri. Fidatevi del vostro istinto. Voto: 7