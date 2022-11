L'Oroscopo della giornata di sabato 19 novembre vedrà un Leone scoppiettante in amore grazie alla buona posizione della Luna e di Venere, mentre Venere potrebbe creare tensione per i nativi Gemelli. Sagittario potrebbe sentire il bisogno di spezzare la propria routine, mentre Pesci dovrà agire secondo buon senso al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 19 novembre.

Previsioni oroscopo sabato 19 novembre 2022 segno per segno

Ariete: non sarà il fine settimana perfetto per parlare d'amore, ciò nonostante avrete Venere in buon aspetto in questa giornata di sabato.

La Luna invece sarà in opposizione. Per vivere una relazione di coppia discreta, vi basterà soltanto essere meno intransigenti. In ambito lavorativo avrete idee migliori grazie a Mercurio, che se saprete sviluppare, porteranno risultati davvero interessanti. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale forse un po’ anonima secondo l'oroscopo, ma sicuramente migliore rispetto al periodo precedente. Single oppure no, avrete bisogno di ricostruire la vostra vita sentimentale, e lentamente ci riuscirete. Nel lavoro sfruttate la buona posizione di Giove in sestile per centrare i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna verrà in vostro soccorso secondo l'oroscopo della giornata di sabato, ciò nonostante meglio comunque non avere grandi aspettative.

Per il momento infatti, avrete bisogno di consolidare la vostra posizione all'interno della vostra relazione di coppia. Nel lavoro avrete il sostegno di Marte in questa giornata. Le energie non mancheranno, ma potrebbero non essere sufficienti per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale meno gradevole del solito a causa della Luna in quadratura.

Il vostro romanticismo potrebbe venire meno a volte. L'importante sarà non essere la causa di eventuali litigi con la vostra anima gemella. In ambito lavorativo sarete padroni di ogni compito, e spetterà a voi prendere le giuste decisioni. Fatevi guidare da Giove in trigono dal segno dei Pesci. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di sabato scoppiettante per voi nativi del segno.

Una bella Luna in sestile e Venere in trigono dal segno del Sagittario vi permetteranno di riprendere in mano la vostra vita sentimentale, e avere quello slancio necessario per godere appieno della compagnia della vostra fiamma. In ambito lavorativo a volte segnalare degli errori a chi sta sopra di voi potrebbe aiutarvi a farvi rispettare. Voto - 8️⃣

Vergine: a volte per ottenere il successo lavorativo che meritereste, potrebbe essere necessario correre qualche rischio in più. Considerato che Mercurio sarà in quadratura, starà a voi prendere questa decisione. In amore Venere in quadratura vi renderà meno romantici del solito. Single oppure no, potreste avere altri pensieri in testa, che avranno poco a che fare con la vostra fiamma.

Voto - 6️⃣

Bilancia: inizia un weekend intenso per voi sotto il profilo sentimentale. La Luna sarà in congiunzione e Venere in sestile dal segno del Sagittario. Cuori solitari o meno, non mancheranno le occasioni romantiche per voi, che accresceranno l'intesa tra voi e la vostra fiamma. In ambito lavorativo potrete contare sulla buona posizione di stelle come Marte e Mercurio per mettere a punto progetti di più ampio respiro. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo di sabato 19 novembre nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno. Questo cielo non sarà più estremamente favorevole, ciò nonostante le opportunità di rendere ancora piacevole e affiatata la vostra storia d'amore non mancheranno. Nel lavoro affidatevi alla buona posizione di Giove per progredire con i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Sagittario: ci sarà qualche miglioramento lato professionale secondo l'oroscopo. Mercurio nel segno vi darà una mano, e voi potreste sentire la necessità di spezzare la vostra routine e provare qualcosa di più adeguato al vostro modo di lavorare. In amore non avrete difficoltà a vivere una storia d'amore intensa, romantica, merito della Luna e di Venere che vi accompagneranno verso momenti unici con la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Capricorno: giornata di sabato poco entusiasmante sul fronte amoroso per voi. La Luna sarà in quadratura dal segno della Bilancia, e potrebbe rendervi la vita difficile in amore. Single oppure no, dovrete essere pazienti nei confronti della persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro potrete ancora mettere in fila buoni risultati grazie alla buona posizione di Giove. Voto - 6️⃣

Acquario: periodo migliore sul fronte amoroso per voi nativi del segno, anche se ci saranno ancora alcune cose da risolvere tra voi e la persona che amate. Se siete single limitate alcuni aspetti del vostro carattere, e con l'aiuto di Venere potreste fare nuove e interessanti conoscenze. Nel lavoro Mercurio e Marte saranno d'aiuto per i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: anche se la Luna non sarà più negativa, in amore dovrete fare i conti con un cielo sempre più cupo. Anche il vostro atteggiamento sarà di conseguenza cupo.

Proprio per questo sarà necessario non essere causa di discussioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora Giove dalla vostra parte. Sarà necessario agire secondo buon senso, e non prendere decisioni avventate. Voto - 6️⃣