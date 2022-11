Mercoledì 23 novembre troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno dello Scorpione, mentre il Sole, Venere e Mercurio sosteranno nel domicilio del Sagittario. Nettuno assieme a Giove, invece, rimarranno stabili in Pesci, così come Marte protrarrà il moto in Gemelli e Urano insieme al Nodo Nord rimarranno nel segno del Toro. Saturno, infine, permarrà in Acquario come Plutone continuerà la sosta in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Leone, meno entusiasmante per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Sagittario: ottimisti.

In attesa del Novilunio nel segno in onda giovedì, gli arcieri potrebbero già questo mercoledì godersi i primi sentori di un'atmosfera decisamente meno elucubrante mentalmente, divenendo nuovamente ottimisti verso ciò che li aspetta, soprattutto nella cerchia relazionale.

2° posto Leone: stacanovisti. Ciò che presumibilmente mancherà ai felini, nel corso del 23 novembre, in termini di riconoscimenti o risultati, i nati Leone avranno buone chance di bilanciarlo mettendo in campo un mood stacanovista nel settore professionale.

3° posto Ariete: dinamici. Le ventiquattro ore in questione sembreranno anche poche per i nati Ariete per cimentarsi in tutte le attività che avranno in mente ma, nonostante ciò, lo Stellium nell'amico Sagittario sarà pronto a donare loro un'invidiabile dinamicità.

I mezzani

4° posto Acquario: sblocchi. Sia che si tratti di un chiarimento in ambito sentimentale che di un alleggerimento legato a una questione burocratica, il parterre astrale di questo giorno d'autunno parrà parlarci di uno sblocco che avverrà in casa Acquario.

5° posto Scorpione: attrazioni. Le prime due decadi dei nati Scorpione, durante questo giorno di fine mese, avranno ottime possibilità di vedere un amico o un collega da una prospettiva diversa, ovvero maturare un'inaspettata quanto prorompente attrazione nei confronti dello stesso.

6° posto Toro: punti d'incontro. Mercoledì durante il quale il settore lavorativo di casa Toro sembrerà godere di diversi aspetti favorevoli, grazie ai quali i nativi riusciranno a trovare dei proficui punti d'incontro coi loro superiori.

7° posto Bilancia: indaffarati. Malgrado le questioni da portare a compimento non dovrebbero mancare, i nati Bilancia questo mercoledì adempiranno a ogni incombenza pendente col sorriso sulle labbra, in quanto saranno ben lieti di aiutare le persone care.

8° posto Cancro: equivoci. Giornata di metà settimana durante la quale i nati Cancro, con ogni probabilità, saranno propensi a prendere lucciole per lanterne, dando irrimediabilmente vita a degli imbarazzanti equivoci. Per evitare ciò, basterebbe proferire parole col contagocce.

9° posto Pesci: focus sentimentale. Ad accomodarsi sul banco degli imputati, nel corso del 23 novembre, saranno probabilmente le relazioni sentimentali di casa Pesci, coi nativi che vivisezioneranno metaforicamente le loro storie in essere al fine di comprendere se vorranno proseguirle o meno.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: spaesati. Il repentino cambiamento planetario degli ultimi giorni, reso ancor più pressante dallo spostamento del Luminare giallo in opposizione, farà presumibilmente sì che i nati Gemelli questo mercoledì avvertiranno una sgradevole sensazione di spaesamento.

11° posto Vergine: bizzosi. Con un diavolo per capello e la voglia di rimboccarsi le maniche che rasenterà, c'è da scommetterci, lo zero, i nati Vergine saranno una compagnia tendente alla provocazione che farà saltare la mosca al naso a molti.

12° posto Capricorno: cura del corpo. I favori astrali delle ultime settimane segneranno il passo e i nati Capricorno, di conseguenza, saranno presumibilmente chiamati a mettere momentaneamente in stand-by i loro progetti per dedicarsi maggiormente alla cura del loro corpo.