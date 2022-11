Novembre avanza senza interruzioni ed ecco che raggiunge la sua parte centrale, quella che a livello astrale sarà maggiormente incisiva nella quotidianità dei segni. L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 novembre rivela in anteprima che c'è chi avrà molte cose da fare, rischiando di essere sopraffatti, e c'è chi godrà di fortuna e supporto astrale. In linea generale qualcosa si smuoverà in positivo, il 2023 dovrebbe portare ad uno storico cambiamento. Concentriamoci su questa settimana leggendo le previsioni astrologiche fino al 20 novembre.

Oroscopo della settimana al 20 novembre

Ariete: avrete a che fare con delle giornate intense, sia a livello interiore che esteriore. Le forze per lottare non mancheranno, anzi si intensificheranno anche grazie ad una certa persona. Chi ha chiuso una storia, non si sente pronto a ricominciare. Date tempo al tempo. Discussioni in famiglia a causa di una certa questioni finanziaria o amministrativa. Recupero psicofisico nel weekend.

Toro: massima prudenza nel corso della settimana. Potreste avere a che fare con un imprevisto o un ritardo. Qualcuno potrebbe mettervi il bastone tra le ruote. Guardatevi dai falsi amici, a quanto pare c'è qualcuno/a che parla male di voi alle vostre spalle. Riorganizzate la quotidianità e cercate di semplificare le faccende quotidiane.

Gemelli: la settimana partirà in buon modo e finirà ancora meglio. Le idee, i progetti, l'amore si faranno più chiare e potrete voltare pagina dopo le recenti tenebre. Frequentare dei locali nuovi potrebbe portarvi qualcosa in più, per cui date uno schiaffo al solito tran tran e mettetevi in gioco perché questo mese risulta propizio per i single e per chi studia o lavora in proprio.

Cancro: si chiude una porta e si apre un portone. Questa settimana segnerà un nuovo inizio, un nuovo percorso. L'ansia e il senso di inquietudine vissuto di recente, lascerà posto ad una ritrovata energia positiva. Il 2023 sarà il vostro anno, per cui man mano che l'anno nuovo si avvicina, attorno a voi avvertirete un certo miglioramento.

Cotte passeggere, se siete in coppia evitate i tradimenti.

Previsioni astrologiche 14-20 novembre 2022

Leone: la vita è come una scala, ci sono momenti in cui si sale e altri in cui si scende. E sarà proprio così la vostra settimana: altalenante. Al mattino vi sveglierete controvoglia e potreste anche avere un po' di difficoltà a concentrarvi. Nel tardo pomeriggio potrete rilassarvi e staccare la spina dalle faccende di scuola o lavoro. Dovreste fare attenzione alle persone che frequentate perché, se sono pessimiste, finirete con l'adottare i loro approcci improduttivi. Figli capricciosi!

Vergine: la prima parte della settimana sarà dura. Avrete difficoltà a destreggiarvi tra casa, lavoro, soldi e famiglia.

I più giovani non sembrano avere le idee chiare in merito al proprio futuro. Una persona inaspettata prova del sentimento per voi e potrebbe mandarvi dei chiari segnali proprio in questa settimana. Pulizie irrimandabili. Visite mediche o dal dentista.

Bilancia: ultimamente la vostra vita appare 'sbilanciata', per cui cercate di rimettervi in sesto adottando dei nuovi approcci. Un amore sta soffrendo la distanza, ma a dicembre o la prossima estate sarà possibile prendere una decisione definitiva. Questa settimana servirà a sistemare le cose attorno a voi e a rimettervi in forma. Chi si lamenta del poco tempo a disposizione, dovrebbe considerare di svegliarsi prima oppure di delegare ciò che può essere delegato.

Scorpione: voglia di fare un viaggio e di decorare la casa in vista delle feste di Natale. Sarete impegnati tra lavoro, famiglia, abitazione, forse operazioni o esami. Non lasciatevi sopraffare da tutto ciò e curate la vostra alimentazione. Ritagliatevi del tempo esclusivamente vostro, per dedicarvi alla lettura, al fitness, alla scrittura o a qualcuno hobby che vi appassioni. Bisticci col partner o con un certo vicino!

L'oroscopo fino al giorno 20 novembre

Sagittario: l'oroscopo si presenta intrigante per la sfera amorosa. Evitate di tradire, non mancate di rispetto al vostro partner e siate più onesti possibili. Ultimamente state faticando a portare avanti dei progetti, personali o professionali.

Chiedete aiuto ad un esperto e reinventatevi, così troverete le risorse utili a rilanciare le finanze. Investimenti sconsigliati.

Capricorno: in settimana vi sentirete molto tranquilli, soprattutto sul far della sera quando non avrete a che fare con studio, lavoro. Ciò non significa che non avrete a che fare con delle preoccupazioni, anzi. Un figlio, un genitore o il partner sarà al centro di un episodio che vi impensierirà abbastanza. Cercate di mantenere ordinata l'abitazione, anche se non è facile, perché qualcuno potrebbe venire a trovarvi. Inviate i vostri curriculum, fate proposte e migliorate le vostre abitudini quotidiane.

Acquario: aspettatevi delle giornate fondamentali per la professione, la famiglia e l'economia.

Gli ultimi due anni sono stati pressappoco difficili, ma piano piano ne state uscendo fuori. Chi lavora in proprio o alle dipendenze, sembra aver subito un brutto ridimensionamento. Rilanciatevi attraverso delle nuove idee e non date niente e nessuno per scontati. Dovrete curare meglio la vostra alimentazione e fare più vita attiva possibile, solo così potrete ottenere il massimo dell'energia. Chi ha dei figli avrà a che fare con una certa situazione che li riguarderà.

Pesci: siete nel bel mezzo di un periodo fruttuoso e positivo, specie se lavorate con la creatività o a contatto con un vasto pubblico. Curate il vostro corpo, un bel massaggio saprà rimettervi in sesto. Trascorrete del tempo all'aria aperta, non sottovalutate i vantaggi della natura.

Shopping in vista, ma attendete i saldi e non buttate al vento il vostro prezioso denaro. Chi è disoccupato o in pensione, dovrebbe considerare nuovi hobby o studi perché starsene con le mani in mani non va bene. Colpo di fulmine in agguato per i single. Passione per le coppie.