L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° dicembre 2022. Scopriamo insieme cosa potrebbe portare di buono l'inizio del mese di dicembre e quali saranno i segni più fortunati prescelti dalla seconda sestina zodiacale. In primissimo piano l'oroscopo del giorno 1° dicembre con l'immancabile responso astrologico espresso dalle stelline quotidiane: i consigli e le dritte utili da sfruttare in ambito delle attività di lavoro come anche nei riguardi delle situazioni sentimentali.

Previsioni zodiacali del 1° dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. State bene all’erta, sia per cogliere le occasioni favorevoli e non farvele soffiare da sotto il naso, sia per non compiere dannosi passi falsi. Ve la potete cavare anche nelle faccende più intricate, l’importante è non scoraggiarsi al primo ostacolo. Sappiate comunque che basterà un niente per farvi diventare inquieti: cercate di restare concentrati sui risultati. Ogni minima sciocchezza potrebbe spingervi a vendicarvi di chi, magari involontariamente, vi avesse fatto un torto. Siete di carattere difficile: questo giovedì potreste superare il limite. Il consiglio delle stelle per la giornata del 1° dicembre: "Non fermarti mai, la strada è lunga...

Se non cammini non andrai mai avanti!".

Scorpione: ★★★★. Muovetevi con calma e riflettete, prima di prendere decisioni importanti nel lavoro. Agendo d’impulso, potreste sbagliare la valutazione. Per mettere fine alle pretese eccessive della famiglia, adottate un salutare egocentrismo e ritagliatevi i vostri spazi. Non è il caso di scegliere scorciatoie rischiose.

Tenete a bada la fretta convincendovi che c’è tempo per raggiungere i risultati. In amore la voglia di essere rassicurati vi stimolerà a vivere nuove avventure. Il consiglio delle stelle per la giornata del 1° dicembre: "Chi ha detto che solo i sogni diventano realtà ? Anche la fantasia può diventare realtà, perché la fantasia va oltre qualsiasi sogno!".

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 1° dicembre invita alla riflessione. L’unico rischio prevedibile è quello che, correndo per arrivare al traguardo, non vi curerete di travolgere chi vi si parasse davanti. In amore gioiosi, allegri e spensierati: il periodo vi riserverà emozionanti sorprese. Un eventuale desiderio un po’ affievolito potrebbe riaccendersi quasi “di botto”. Seguendo un filo logico arriverete comunque al nocciolo della questione. Il consiglio delle stelle per la giornata del 1° dicembre: "Inutile nascondersi dietro una maschera. Essere se stessi è la cosa più bella!".

Oroscopo e stelle del 1° dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Parte ottimamente il mese.

Il desiderio di divertirsi in sana compagnia sarà davvero molto e la Luna non farà che accentuarlo, rendendovi sempre più euforici. Gratificazioni in vista nel lavoro, grazie al vostro impegno, ma soprattutto al coraggio che dimostrerete nel prendervi certe belle responsabilità. L’attrazione sarà forte e sempre più fatale: se l'certezza venisse minata da dubbi, scacciate i cattivi pensieri e incrociate le dita. Il consiglio delle stelle per la giornata del 1° dicembre: "Bisogna sempre sfidare il destino: chi ha detto che una relazione a distanza non può funzionare? Se è vero amore, tutto funziona!".

Acquario: ★★★. Visto il periodo poco positivo sarà alquanto difficile conservare il buonumore.

Difficilmente potrete tollerare l’incertezza di certe situazioni. Cercate di prendervela comoda, anche perché alla fine della corsa potreste trovare un semaforo rosso. Nel voler superare a tutti i costi gli altri, poi, finireste per perdere di vista l’obiettivo fondamentale. Il bisogno d'amore può essere una scusa per non stare da soli: il partner non può gestire anche le vostre paure... Il consiglio delle stelle per la giornata del 1° dicembre: "La vita è come un puzzle, bisogna viverla giorno per giorno: godi oggi di quel poco che hai, domani potresti non averlo più!".

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 1° dicembre predice un ottimo avvio di mese. Già dal mattino la Luna inizierà a guardarvi con benevolenza, appoggiando tutte le vostre iniziative.

Viaggi, uscite con gli amici, passeggiate romantiche. Familiari, parenti e colleghi vi danno una mano, per non parlare del partner, pronto a parteggiare per voi (beati voi!). La protezione degli astri a livello economico sarà pressoché totale. Questo non vuol dire che potrete spendere e spandere a piacimento. Il consiglio delle stelle per la giornata del 1° dicembre: "Rassegnatevi se una persona non vi cerca più. Significa che vive bene anche senza di voi...".