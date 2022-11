Arriva l'appuntamento con l'oroscopo del 30 novembre 2022. Solo i segni dell’Ariete e del Sagittario concluderanno il mese in modo appena sufficiente, per gli altri le cose andranno meglio. I Gemelli saluteranno novembre con la gioia addosso, mentre i nati Acquario faranno qualcosa di divertente. A seguire approfondiamo le previsioni astrologiche e le pagelle per la giornata di mercoledì 30 novembre.

La giornata di mercoledì 30 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Avete la sensazione di essere circondati da persone meno intelligenti di voi e vi state anche chiedendo perché.

Qualsiasi sia la ragione, fate attenzione a chi frequentate e cercate di evitare le persone che amano causare problemi. Voto: 6

Toro – Non perdete tempo a cercare di ragionare con persone che chiaramente non hanno buon senso. Alcune persone faranno sempre scelte sbagliate e non c’è niente che voi possiate fare al riguardo. Quello che potete fare è semmai proteggervi dai loro errori. Voto: 6,5

Gemelli – Alcune delle persone intorno a voi potrebbero sembrare un po’ cupe all’inizio della giornata, ma sarete pieni di gioia. Il Sole nel segno del Sagittario vi aiuta a divertirvi. Voto: 7

Cancro – Non lasciate che la negatività degli altri facciano iniziare male la giornata. Ignorateli e seguite il vostro percorso, anche se potreste non essere ancora in grado di vedere dove vi porterà.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 30 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se non avete voglia di fare uno sforzo, provate per una volta a evitarlo. Non esiste una legge cosmica che dice che bisogna fare tutto a tutti i costi. Un approccio più rilassato a volte è un must. Voto: 6,5

Vergine – Smettetela di guardarvi indietro e di chiedervi cosa sarebbe successo se avesse fatto altre scelte.

Siete dove dovete essere e tutto ciò che potete fare è trarre il meglio dalla vostra situazione attuale. Rispetto alla maggior parte delle persone, ve la cavate bene. Voto: 7

Bilancia – Potrebbe essere una mossa intelligente nascondere i vostri pensieri. Più gli altri vi spingono a dire la vostra opinione su quello che sta succedendo e più dovreste tenere per voi i vostri pensieri.

Non è necessario parlare quando non avete le idee chiare. Voto: 7

Scorpione – I datori di lavoro e altre persone importanti vi chiederanno più del solito, ma potrebbero cambiare idea molte volte. Cercate di non farvi prendere dalla loro indecisione. Voto: 6,5

L'oroscopo e le previsioni di mercoledì 30 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Potreste essere dell’umore giusto per fare qualcosa di particolare, ma l'Oroscopo avverte che se esagerate troppo potreste rivoltare qualcuno contro di voi. Non siate troppo eccentrici. Voto: 6

Capricorno – Non volate troppo con la fantasia, perché se iniziate a vedere complotti e cospirazioni ovunque, le cose potrebbero prendere una piega inaspettata.

Ricordate: la spiegazione più semplice di solito è la migliore, che vi piaccia o meno. Voto: 6,5

Acquario – Nelle prossime 24 ore farete qualcosa che per voi è molto divertente ma che non lo è per le persone che vi vogliono bene. In questo periodo dell’anno, con il Sole in Sagittario, talvolta siete un po' agitati. Voto: 7

Pesci – Supererete facilmente le piccole questioni quotidiane, ma dovete assicurarvi di non commettere errori stupidi. Fate tutto accuratamente e con un po’ di più d’impegno. Voto: 6,5