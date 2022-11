L'oroscopo di mercoledì 30 novembre è caratterizzato da tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a evidenziare i punti di forza e le debolezze di ogni segno zodiacale. Inoltre la classifica offre un punto di vista ancora più preciso.

In particolare Leone, Scorpione e Sagittario saranno dei veri guerrieri, mentre niente e nessuno riuscirà a spegnere la passione di Toro, Bilancia e Capricorno. Maggiormente in difficoltà saranno Ariete, Cancro e Pesci. Infine Gemelli, Vergine e Acquario brilleranno come non mai.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 30 novembre.

Previsioni astrologiche di mercoledì 30 novembre: i segni più fortunati

Vergine (1° posto): sarà difficile mettere fine al vostro desiderio di primeggiare. Vi sentirete talmente energici da provare ad affrontare anche le sfide più complesse. Dal punto di vista emotivo, apparirete determinati e consapevoli. Farete emergere i vostri sentimenti, ma senza trasformarvi nelle vittime della situazione. Le previsioni astrologiche vi consigliano di continuare così.

Scorpione (2° posto): userete questa giornata per affermare il vostro punto di vista. Non avrete paura del giudizio altrui perché avrete un'autostima d'acciaio. Prenderete le vostre decisioni da soli, senza infastidire le persone care. Ascolterete i consigli altrui, ma non li userete come punto di riferimento.

Infatti, per il momento, saprete perfettamente la strada da intraprendere.

Acquario (3° posto): la situazione si capovolgerà. Finalmente, l'assetto astrale sarà dalla vostra parte. Ritroverete la voglia di amare e di stare insieme al partner. Avrete delle rivelazioni da fargli, ma si tratterà di qualcosa di positivo. Alimenterete quello che di bello c'è tra voi, senza cadere in inutili meccanismi difensive o in litigate senza possibilità di ritorno.

Bilancia (4° posto): sarete davvero affascinanti. Proverete dei sentimenti così intensi da non riuscire a resistere al partner. Vi getterete tra le sue braccia, con il desiderio di stargli accanto e di far parte della sua vita. Condividerete tutto, dalle questioni più profonde a quelle più ironiche. Ovviamente, entrambi preferirete tenere nascosto qualcosa di personale.

Oroscopo del 30 novembre: i segni al centro della classifica

Gemelli (5° posto): gli ottimi risultati raggiunti vi spingeranno a impegnarvi ancora di più sul posto di lavoro. Saprete di poter fare di meglio e di avere ancora potenzialità inespresse. Ovviamente, non smetterete di dedicare spazio al tempo libero e alle passioni quotidiane. Frequenterete gli amici e accoglierete con grande affetto la famiglia.

Pesci (6° posto): avrete davanti una giornata decisamente particolare. Non sarete protagonisti di eventi particolarmente fortunati. Al contrario, vi scontrerete con situazioni impreviste e poco incoraggianti. Nonostante questo, non perderete mai il vostro lato ironico. Userete il sorriso per sdrammatizzare e per accedere alla giusta carica.

Sagittario (7° posto): non avrete nulla di cui rimproverarvi. Le scelte prese in passato, anche se sbagliate, vi hanno permesso di arrivare fino a qui. Festeggerete con gioia i vostri traguardi, provando a coinvolgere anche le persone care. Purtroppo, non tutti gli amici si riveleranno tali. Apparirete piuttosto delusi da una persona insospettabile.

Toro (8° posto): l'amore ricoprirà un ruolo importantissimo in questa giornata. Non vi allontanerete dal partner perché vorrete condividere tutto con lui. La vostra passione, però, potrebbe spingervi a essere eccessivamente invadenti. Finirete al centro di una polemica che non saprete come gestire. Le previsioni astrologiche vi consigliano di fare un passo indietro.

Previsioni zodiacali del 30 novembre: i segni più sfortunati

Capricorno (9° posto): l'amore non potrà salvarvi dallo stress emotivo. Nonostante la costante presenza del partner, vi troverete davanti a impegni lavorativi irrimandabili. Non saprete come fare per gestire tutto. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non farvi prendere dal panico: troverete la giusta soluzione al problema.

Leone (10° posto): vi opporrete alle discriminazioni con molta forza. Lotterete per voi stessi e per gli altri. Non avrete paura di esprimere la vostra opinione. Purtroppo, alcune persone non accetteranno le vostre parole. Avranno tutte le armi in mano per contraddirvi e togliervi la parola. Gli amici saranno sempre dalla vostra parte, così come la famiglia.

Ariete (11° posto): la stanchezza inizierà ad avere la meglio. Sarà impossibile dimenticare gli ultimi avvenimenti. Dovrete trovare una via di uscita, ma solo il tempo potrà aiutarvi in questo. La mancanza di pazienza e l'eccessiva irruenza non vi saranno di alcun aiuto. Al contrario, non faranno altro che aggiungere legna a un incendio già esploso.

Cancro (12° posto): sarete piuttosto furiosi. Per il momento, non vi sarà possibile tenere sotto controllo la rabbia. Dovrete faticare per non esternare, con violenza, i sentimenti provati. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a concentrarvi su altro. Solo in questo modo potrete ritrovare il vostro naturale e pacato modo di fare.