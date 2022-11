Secondo l'oroscopo del 23 novembre, i nati sotto il segno dell'Ariete devono mettere da parte l'orgoglio, i Toro, invece, vedranno nodi venire al pettine.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Sagittario: siete un po' nervosi e agitati per qualche motivo in particolare. In amore è tempo di essere un po' più espansivi e di aprire i vostri orizzonti.

11° Pesci: siete un po' lascivi e distratti. In amore vi sentite manchevoli e inadeguati. Cercate di mettere da parte l'orgoglio in modo da risolvere nel più breve tempo possibile eventuali problemi che si presenteranno.

10° Toro: certi nodi verranno al pettine. L'Oroscopo del 23 novembre vi invita a essere un po' più pazienti. Nella vita possono capitare situazioni che non sempre ci si aspetta, ma questo non vuol dire che siano sbagliate.

9° Bilancia: in amore l'importante è essere determinati e non aspettare che siano sempre gli altri a fare il primo passo nei vostri confronti. Talvolta è importante fare anche qualche salto nel vuoto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Gemelli: momento molto soddisfacente per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro, invece, siete un po' contrariati. Qualche screzio potrebbe spingervi a commettere degli errori.

7° Cancro: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale.

Ci sono delle novità in arrivo, ma è opportuno non essere troppo spendaccioni. In ambito sentimentale vi sentite in forma.

6° Capricorno: l'oroscopo del 23 novembre vi esorta a prestare attenzione alle persone con cui vi relazionerete. Non tutti sono sempre sinceri e soprattutto propensi a venire incontro alle problematiche altrui.

5° Scorpione: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. In amore vi sentite un po' impacciati, specie se siete alle prime esperienze: cercate di liberarvi da ogni inibizione.

Oroscopo segni fortunati del 23 novembre

4° in classifica, Ariete: chi di voi ha avuto delle incomprensioni in questo periodo, farebbe bene a mettere da parte l'orgoglio.

Nella maggior parte dei casi rovina solo le relazioni.

3° Leone: siete molto determinati a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Ci sono delle buone opportunità in vista per quanto riguarda il lavoro. In amore dovete prestare un po' di tempo in più ai bisogni del partner.

2° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 23 novembre vi invitano a non perdere di vista i vostri obiettivi. Lottate fino in fondo e non lasciate che gli altri possano condizionare il vostro modo di essere.

1° Acquario: ottime stelle per i nati sotto questo segno. Meglio non rinunciare alle occasioni che si presenteranno lungo il cammino in questo periodo, specie per quanto concerne il lavoro.