Nella settimana dal 28 novembre al 4 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dal domicilio dell'Acquario (dove risiede Saturno) ai gradi dell'Ariete. Nel frattempo Sole, Venere e Mercurio stazioneranno nel segno del Sagittario. Plutone, intanto, resterà stabile in Capricorno, così come Nettuno e Giove rimarranno nell'orbita dei Pesci. Marte, infine, continuerà l'anello di sosta in Gemelli, come Urano insieme al Nodo Nord permarranno nel segno del Toro.

Oroscopo settimanale favorevole per Sagittario e Ariete, meno benevolo per Cancro e Vergine.

Sul podio

1° posto Pesci: sensuali. Attrarre gli sguardi altrui sarà, con ogni probabilità, semplice come bere un bicchiere d'acqua per il segno Mobile durante questa settimana, ancor di più nelle giornate centrali quando la loro sensualità toccherà livelli da record. Lunedì e martedì, invece, sarà bene per il dodicesimo segno zodiacale controllare eventuali pendenze burocratiche, così da correre prontamente ai ripari.

2° posto Sagittario: entrate extra. Il ritorno di una somma di denaro prestata oppure la conquista del primo premio in una lotteria di paese potrebbero significare, soprattutto nelle prime tre giornate, una soddisfacente entrata economica supplementare in casa Sagittario. Nel weekend, inoltre, ci sarà spazio anche per la passione, specialmente per la prima decade che metterà in campo una vena trasgressiva nell'alcova.

3° posto Ariete: empatici. Le prime due decadi del segno dell'Ariete avranno buone chance di assumere un mood empatico nella sfera relazionale, in particolar modo con le persone che non conoscono. A tal proposito sarà probabile che nella seconda parte della settimana i nati del segno si immedesimino nei tribolati vissuti di terzi e, come piacevole conseguenza, divengano più inclini alla filantropia verso gli stessi.

I mezzani

4° posto Acquario: gratifiche. Sul fronte professionale di casa Acquario, nel corso di questa settimana a cavallo tra novembre e dicembre, potrebbe riscontrarsi delle buone nuove non indifferenti. Al cospetto del segno Fisso, difatti, sarà facile che giungano delle gratifiche morali degne di nota, le quali parranno profumare di promozione in arrivo.

5° posto Leone: focus familiare. Dalle prime ore di lunedì e sino a mercoledì sera, i felini saranno presumibilmente chiamati dal parterre astrale a confrontarsi con alcune questioni insolute nel nucleo familiare. Continuare a nascondere la testa sotto la sabbia non si rivelerà una mossa saggia, difatti il segno di Fuoco dovrebbe prendere il toro per le corna e affrontare la faccenda una volta per tutte. Decisamente più effervescenti le effemeridi di sabato e domenica, dove una breve gita fuori porta, magari che strizzi l'occhio al romanticismo, servirà per allentare le ultime tensioni in coppia.

6° posto Toro: onnipresenti. I nati Toro, da giovedì in poi, parranno essere dotati del dono dell'ubiquità, in quanto sembreranno essere presenti in ogni evento o attività dove saranno chiamati a presenziare.

Il rovescio della medaglia di tale "onnipresenza", però, sarà dovuto a qualche critica di troppo figlia dell'esagerata esposizione in società. Venerdì, inoltre, avrà buone chance di essere una giornata ideale per ascoltare i problemi di scuola o le paturnie sentimentali di una figlia.

7° posto Capricorno: bugie bianche. Pur di mantenere armonioso il clima nel ménage amoroso, la terza decade di casa Capricorno nella settimana in questione potrebbe essere propensa a dire qualche piccola menzogna al partner. Sebbene la configurazione astrale del momento farà di tutta per non portare tali bugie allo scoperto, i nati del segno dovrebbero ugualmente non esagerare, in quanto correrebbero il rischio alla lunga di perdere la fiducia della dolce metà.

8° posto Scorpione: cambiare atteggiamento. Qualcosa parrà non quadrare nella cerchia amicale dei nati Scorpione, specialmente a inizio e fine settimana quando il segno d'Acqua potrebbe rendersi conto che continuare ad assumere il medesimo comportamento tenuto sinora si rivelerebbe deleterio. A fronte di ciò, sarà probabile che i nati del segno assumano pian piano un atteggiamento più conciliante e meno provocatorio con le amiche fidate.

9° posto Bilancia: ingenui. Più la settimana in questione si avvicinerà a conclusione e maggiori saranno le chance che i nati Bilancia finiscano per lasciarsi abbindolare da un imbonitore in tv o da un operatore di call center tramite telefonino. L'ingenuità, quindi, regnerà sovrana per il secondo segno d'Aria e, per uscirne indenni, sarà bene che lo stesso se ne guardi bene prima di aprire il portafogli.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: check-point. Eccezion fatta per l'armonioso 4 dicembre, il parterre astrale avrà ottime possibilità di intimare ai nati Vergine di trascorrere questa settimana autunnale fermandosi per fare il punto della situazione, specialmente per ciò che concernerà alcune decisioni da prendere sul fronte affettivo. Scelte che i nati del segno farebbero meglio a rimandare almeno alla seconda metà dicembrina, così da avere il tempo di riflettere su ciò che davvero vogliono da un rapporto sentimentale al momento.

11° posto Gemelli: ripensamenti. La probabile titubanza che assalirà i nati Gemelli nella seconda parte della settimana riguarderà perlopiù alcuni intricati sentieri imboccati sul fronte professionale, ad esempio l'aver stretto degli accordi vantaggiosi con aziende nate da troppo poco tempo.

A fronte di ciò, il segno Mobile potrebbe avere dei seri ripensamenti e iniziare a pensare a come tirarsene fuori.

12° posto Cancro: bicchiere mezzo vuoto. Se la settimana di casa Cancro fosse un colore sarebbe senz'altro il nero, in quanto i nati del segno saranno presumibilmente avvezzi ad assumere un controproducente mood pessimistico, in particolar modo verso ciò che crederanno possa attenderli sul fronte economico. D'accordo che le vicende monetarie non sono rosee come un tempo, ma perdersi d'animo per i nativi significherebbe mollare l'ancora senza avere con loro alcuna canna da pesca in barca. Sarebbe meglio, invece, concentrarsi su ciò che sinora gli ha procurato un guadagno e tentare a piccoli passi di ottimizzare tali entrate.