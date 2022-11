Secondo l'oroscopo del 22 novembre 2022 per il settore dell'amore, le stelle prospettano una giornata favorevole per il segno dell'Ariete e difficile per coloro che appartengono ai Pesci. Per il Toro sarà una giornata carica di passione, dovranno solo evitare qualsiasi tipo di conflitto economico. Per i nati Cancro che soffrono per la fine della loro storia d’amore è arrivato il momento di affrontare la realtà e guarire. Per sapere come sarà la vostra giornata dal punto di vista sentimentale ed emotivo, leggete le seguenti previsioni astrologiche per martedì 22 novembre.

L'amore secondo l'oroscopo del giorno 22 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Giornata favorevole per voi, Ariete. Si vedono miglioramenti nelle relazioni d’amore. Piena di ottimismo ed entusiasmo, la vostra vita amorosa è destinata a seguire una traiettoria decisamente ascendente. Non agite in modo irrazionale, non dovete essere esigente nei confronti degli altri, specialmente con il vostro partner. Siate razionali e controllate la vostra irritazione e le emozioni negative, questo potrebbe salvarvi la giornata.

Toro – Se riuscite a evitare qualsiasi conflitto sul denaro, questa giornata può diventare molto appassionante. Se avete qualcosa in mente, realizzatelo. Qualunque cosa voi abbiate nascosto sotto il tappeto può tornare a tormentarvi, quindi fate attenzione e cercate di anticipare questo quando lo sentite ribollire in superficie.

Gemelli – Coloro che hanno una relazione d’amore conosceranno cose nuove che riguardano il lor partner. Per alcuni single del segno sboccerà un nuovo interesse amoroso. Siate aperti sui vostri sentimenti e lasciatevi cullare dall’amore. In questo momento siete ossessionati da un programma televisivo. Vi calma e vi fa sentire bene e questo è tutto ciò che conta.

Previsioni dell'amore per il giorno 22 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – I single del segno soffrono ancora a causa della loro ultima relazione. Vi manca ancora il vostro ex, questo significa che non siete pronti per una nuova avventura d’amore. Il consiglio dell'Oroscopo è di permettere a voi stessi di guarire. Avete la tendenza di pensare troppo a ciò che le persone vi dicono.

Anche se non è facile, ignorate tutti i loro commenti e pensate alla vostra vita.

Leone – Non cercate di portare avanti cose che non funzionano più. State con qualcuno che si prende veramente cura di voi, dei vostri interessi e del vostro benessere. State gestendo tutto ciò che la vita vi sta lanciando in questo momento. Ogni tanto, fermatevi, inspirate ed espirate.

Vergine – È una giornata in cui la vostra vita sentimentale sembra forte, sono molto probabili nuove relazioni. Trascorrete una giornata appagante, se perseguite tutti i vostri sogni possono diventare realtà. Siete espressivi e questa giornata la trascorrerete con la vostra famiglia. Gestite ogni situazione tesa con tatto.

Astrologia di martedì 22 novembre per l'amore: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Il vostro partner sta attraversando un momento molto difficile, potrebbe non essere dell’umore adatto per parlare, ma il vostro sostegno e il vostro amore significano molto per lui/lei. Ai single del segno piace stare con i Gemelli. Siete calmi e pacati, con la Luna che influenza le vostre emozioni potreste piangere più facilmente. Piangere vi rende più forti, non deboli.

Scorpione – Di solito siete misteriosi, romantici e appassionati, ma in questo periodo siete frenetici ed energici. L’energia che vi manda Venere vi confonde ancora di più. Se ve lo potete permettere, andate da un professionista. Prendersi cura della propria salute mentale è qualcosa che dovreste fare.

Sagittario – C’è un grosso problema nella vostra relazione ed è la disonestà. Siate giusti con il vostro partner e ditegli cosa sta succedendo. I single del segno potrebbero aver voglia di trascorrere più tempo in qualche locale molto frequentato. Vi sentite bene, nonostante la situazione in cui vi trovate. Fate del vostro meglio per mantenere questa sensazione per tutto il giorno.

La giornata del 22 novembre secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Siete più intensi del solito. Non è una brutta cosa, però. I single del segno incontreranno una persona del Toro molto interessante. I vostri livelli di stress stanno diminuendo e vi sentite mentalmente pronti per qualsiasi cosa o sfida che vi aspetta.

Acquario – Molto presto ci sarà un cambiamento nella vostra vita amorosa. Se siete sentimentalmente impegnati, potreste essere più passionali e possessivi del solito. I cuori solitari del segno flirteranno con una persona del Leone. Vi sentite bene e c’è energia positiva attorno a voi. Le persone sono molto attratte da voi per questo motivo.

Pesci – Secondo l'oroscopo per il giorno 22 novembre, siete molto critici. Tenete sotto controllo voi stessi perché se date il peggio di voi stessi potreste allontanare le persone. Fidatevi della vostra mente e supererete giorni difficili.