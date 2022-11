Secondo le previsioni dell'oroscopo del 27 novembre, i nati sotto il segno della Bilancia devono essere un po' più flessibili. Per i Pesci, invece, è un periodo molto positivo e ricco di opportunità. Gli Scorpione sono piuttosto stanchi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: in questo periodo non bisogna esagerare. Siete un po' stanchi, pertanto, è il caso di far riposare la mente e il corpo. In amore dovete essere un po' più creativi e decisi.

11° Vergine: le previsioni dell'Oroscopo del 27 novembre vi invitano ad essere più perspicaci.

Spesso tendete ad essere troppo distratti e la cosa potrebbe generare qualche piccolo turbamento.

10° Acquario: chi sta lavorando alla creazione di un nuovo progetto farebbe bene a lasciarsi guidare anche dal consiglio di chi ne sa di più. In amore, invece, è tempo di allargare i propri orizzonti.

9° Bilancia: non amate relazionarvi con persone che hanno dei punti di vista troppo lontani dai vostri. Nella vita, però, bisogna sapersi adattare ad ogni circostanza. Prima lo imparerete e meglio sarà.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: se siete in attesa di una svolta, forse è il caso che cominciate a lavorare in primis su voi stessi. Dal punto di vista professionale ci vuole un po' di pazienza.

7° Toro: le stelle vi invitano ad essere un po' più intraprendenti. Buon momento per quanto riguarda la carriera, ma non dovete avere troppe pretese, c'è qualcosa che vi turba.

6° Cancro: spesso vi affannate durante le giornate nella speranza di riuscire a fare tutto. Ad ogni modo, cercate di rilassarvi anche un po' e di godervi semplicemente la vicinanza delle persone care.

5° Capricorno: se non riuscite a venire a capo di una faccenda, non esitate a chiedere aiuto ad una persona cara. Dal punto di vista professionale dovete essere più tranquilli.

Oroscopo segni fortunati del 27 novembre

4° in classifica Gemelli: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono delle novità in arrivo, ma la cosa importante è non lasciare che gli altri prendano decisioni al vostro posto.

3° Leone: in amore è tempo di essere ostinati e di farsi conoscere per ciò che si è. Siete molto carismatici, quindi, approfittate di questo momento per fare delle richieste che di solito non fareste.

2° Sagittario: le previsioni dell'oroscopo del 27 novembre vi invitano a rilassarvi un po'. Dopo aver lavorato tanto nei giorni scorsi, adesso è giunto il momento di staccare un po' la spina.

1° Pesci: siete molto propositivi in questo periodo. In amore è meglio non tirare troppo la corda, ma lasciatevi trasportare dagli eventi senza soffermarvi troppo sul futuro.