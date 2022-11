L'oroscopo di mercoledì 23 novembre ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche, basandosi sui transiti planetari, sono pronte a mettere in evidenza gli aspetti fondamentali della vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Non tutti reagiranno allo stesso modo. Cancro e Scorpione, per esempio, si prenderanno cura degli altri, mentre Leone e Capricorno dovranno risolvere delle questioni rimaste in sospeso.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 23 novembre.

Previsioni astrologiche del giorno 23 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarete abili negli sport. Vi piacerà occuparvi della vostra forma fisica e curare la dieta. Non si tratterà di un'ossessione, ma di un vero e proprio percorso di crescita persona. Vi renderete conto della possibilità di raggiungere determinati risultati. Sarete ambiziosi anche sul posto di lavoro, però non vi metterete in competizione con i colleghi.

Toro: il sorriso non vi mancherà. La vostra serenità illuminerà la giornata delle persone che vi staranno accanto. Non vi perderete d'animo perché saprete di poter risolvere tutto. Dovrete solo avere un po' di pazienza. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di essere chiari nell'esprimere i vostri sentimenti: non ve ne pentirete.

Gemelli: sarete stanchi di dovervi occupare di tutto. Avrete bisogno di prendere una piccola pausa. Ovviamente, ci saranno dei compiti che non potrete trascurare. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di fare una lista delle vostre priorità. La partecipazione della famiglia e del partner renderà tutto più semplice.

Attenzione alla sfera romantica.

Cancro: non sarete molto interessati alle dinamiche sentimentali. Per il momento, preferirete prendervi cura degli altri da un altro punto di vista. Ascolterete i loro sfoghi, cercando di dare un utile contributo alla conversazione. Non vi peserà il ruolo di osservatore, ma vorrete davvero essere utili.

La famiglia apprezzerà questo vostro lato caratteriale.

Oroscopo di mercoledì 23 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di mettere fine ad alcune situazioni. Non sarà facile perché le stelle non si dimostreranno generose nei vostri confronti. Dovrete sudare per rintracciare le risorse necessarie. Per fortuna, la vostra tenacia sarà più forte di qualsiasi altra cosa. Inoltre, non permetterete agli ostacoli di rendere meno frizzare il vostro umore.

Vergine: la vita di coppia subirà una svolta inaspettata. Tornerete a sentirvi sereni tra le braccia del partner. Gli dimostrerete il vostro affetto, ma senza eccedere. Per il momento, cercherete di non dimostrare il vostro vero coinvolgimento.

La paura di rimanere di nuovo delusi, infatti, potrebbe avere la meglio sul cuore. Il consiglio di un amico farà la differenza.

Bilancia: la fiducia nel prossimo inizierà a vacillare. Metterete in discussione la presenza di alcune persone nella vostra vita. Non sarà facile prendere una decisione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non affidarvi alle voci di corridoio. Prima di fare qualsiasi cosa, sarà importante avere le idee chiare. Il partner vi sosterrà.

Scorpione: apparirete un po' bruschi nei confronti degli altri, però, in realtà, i vostri gesti racconteranno una versione completamente diversa. Presterete attenzione alle esigenze della vostra famiglia e anche gli amici costituiranno una priorità.

In ambito sentimentale, sarete disposti anche a concedere una seconda possibilità, ma solo in determinati casi.

Previsioni astrologiche del 23 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: in amore, sarete molto sicuri di voi. Deciderete di trasformare il rapporto con la persona amata in qualcosa di più serio. Vi farete avanti, con decisione e dolcezza. Le previsioni astrologiche vi consigliano di studiare bene le reazioni del partner. Tramite le espressioni del viso e le sue parole potrete farvi un'idea più precisa.

Capricorno: l'assetto astrale sarà incerto. Ancora una volta, vi troverete davanti a un bivio. Questa situazione non risulterà necessariamente spiacevole. Infatti, avrete modo di mettere alla prova voi stessi e di analizzare i desideri più profondi.

Rimanere soli potrebbe essere terapeutico, ma non dovrete tirare troppo la corda. L'importante sarà porre dei limiti.

Acquario: avrete paura di non riuscire a raggiungere il livello dei vostri colleghi. Vi sentirete più incerti rispetto a loro, ma si tratterà solo di timori infondati. Il capo, infatti, sarà molto soddisfatto di voi. Dimostrerete di essere persone responsabili e attente. Manterrete la calma in qualsiasi situazione e avrete un modo encomiabile di rapportarvi agli altri.

Pesci: sarete dei grandi sognatori. La capacità di distinguervi dagli altri sarà indispensabile. Però, per completare il vostro percorso, avrete ancora diverse fasi di fronte a voi. Sarete felici di intraprendere avventure inaspettate e ricche di sorprese. Anche la vita di coppia si dimostrerà positiva. Al contrario, quella in famiglia potrebbe nascondere delle insidie.