L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 novembre 2022. In questa sede si prosegue con le analisi astrologiche relative ai sei segni della seconda sestina. In primo piano la bella presenza di Venere in sestile a Luna e Saturno in Acquario. Sempre la stessa Luna promette un ottimo momento anche per coloro della Bilancia: felici, sorridenti e chiacchieroni, proprio alla ripartenza della nuova settimana.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 28 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La Luna in Acquario questo lunedì vi farà essere dei veri chiacchieroni. Comunicare sarà sempre più essenziale per esternare il vostro mondo di ideali. In questo modo troverete persone affini con cui creare un gruppo stabile di amicizie interessanti. Nel lavoro il sapere a volte non basta. Per questo, voi vi preoccupate anche degli aspetti pratici della vostra mansione, senza tralasciare nulla al caso. In amore invece l’affiatamento sarà essenziale, soprattutto se avete in mente progetti grandiosi per il futuro. Il dialogo sarà la base su cui fondare il vostro legame e farlo durare più a lungo.

Scorpione: ★★★★.

Recupererete la fiducia nelle vostre capacità, forse anche prendendovi cura di un progetto che vi sta a cuore, anche se poco remunerativo economicamente. Se dovete occupare del tempo libero, niente di meglio che fare qualcosa di utile anche per gli altri. Nel lavoro economicamente non raggiungerete forse picchi clamorosi, ma la stima che avete di voi stessi non potrà che migliorare passo dopo passo regalando alla fine buoni frutti.

In amore nel frattempo non vi accontentate certo di sapere di essere amati. Infatti cercherete di condurre il gioco in modo che il rapporto di coppia possa crescere nella stima reciproca.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 28 novembre predice una giornata abbastanza normale, buona quanto basta. Momento ideale per impegnarsi senza sforzo in piccoli ma piacevoli programmi.

L’attenzione al dettaglio sarà il punto forte, permettendovi di dare luce a una quantità sufficiente di buone idee. Nel lavoro, un’atmosfera tranquilla all’interno del settore dove solitamente operate rischierà di essere alquanto soporifera. Cercate di movimentarla con un po’ di brio e qualche battuta simpatica. In amore invece potrebbe essere questo il momento migliore per sbloccare un rapporto entrato in uno stallo pericoloso. Basta con i ripensamenti, datevi da fare!

Oroscopo e stelle del 28 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Una giornata poco affidabile potrebbe materializzarsi proprio questo lunedì. Chiedete l’appoggio del vostro compagno per superare insieme eventuali momenti difficili in cui potreste dover correre ai ripari dovendo aggiustare alcune cose fondamentali.

In alcuni casi la persona amata potrebbe chiedervi di arrivare a un compromesso fra le sue e le vostre idee, ma a causa della vostra puntigliosità non ne vorrete sapere. In questo modo però perderete davvero un’occasione preziosa per rinsaldare un po’ il vostro legame. Nel lavoro, per affermare le vostre idee dovrete tirare fuori anche le unghie, ma alla fine i vostri acuti argomenti risulteranno vincenti.

Acquario: ★★★★★. Giornata vincente su tutta la linea! La sosta della Luna nel vostro bonario segno di Aria si rivelerà davvero molto utile, ad esempio per sbloccare certe situazioni stagnanti che negli ultimi tempi vi hanno rallentato. Se avete la possibilità di fare un breve tragitto, magari per lavoro, fatelo: non ve ne pentirete di sicuro.

Se possibile, sfidate i colleghi in una battaglia aperta: siete sicuri di avere molti assi nella manica e quindi anche del risultato a cui puntare! In amore, l'avvicinamento della Luna al vostro Saturno coinciderà con qualche difficoltà a livello di alcune amicizie: nulla di irreparabile, ok? Non siate scostanti, mantenete gli attuali obbiettivi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 28 novembre, promette un buon avvio di settimana. C’è chi forse si aspetta molto da voi e Nettuno, in congiunzione a Giove nel vostro segno, vi aiuterà a compensare la ripresa dopo il recente weekend appena trascorso. D'ora in avanti pensate a rimettervi in sesto, magari dando una bella rassettata generale, ordinando casa oppure il posto dove lavorate abitualmente.

Economicamente parlando, sappiamo tutti che le spese sono forse in aumento, ma se le entrate seppur a stento riescono a bilanciare di pari passo, non avete di che preoccuparvi minimamente. In amore invece, con la Luna nel segno amico dell'Acquario, il desiderio di stringere fra le braccia colui o colei che amate potrebbe aumentare considerevolmente.